On a visité cette gigantesque usine d’assemblage de vélos (électriques) : l’une des plus modernes de France

Construire pour augmenter la capacité et la qualité d'assemblage de vélos musculaires et électriques, la nouvelle usine d'Arcade Cycles vise à poursuivre à la dynamique du groupe des dix dernières années. Frandroid a pu visiter ce lieu flambant neuf.

En novembre 2023, nous avons visité le siège de l’une des plus grandes marques de vélos en France, Arcade Cycles. À l’époque, nous étions dans la dernière ligne droite de son usine, qui accueillait les vélos cargos Gaya. Arrivée à saturation, le site a migré quelques centaines de mètres plus loin, toujours à La-Roche-sur-Yon, dans un site flambant neuf tout droit sorti de terre.

Frandroid a été de nouveau invité pour découvrir les tenants et les aboutissants de ce projet d’envergure.

Une saturation de l’ancienne usine vélo à cause du succès

Changer d’usine n’est pas une chose courante et évidente à organiser. « Il a fallu s’adapter en réduisant les stocks au minimum avant de ralentir puis de transférer la production », nous a expliqué Frédéric Lucas, directeur général d’Arcade depuis 2022 et fils du précédent et DG François Lucas (aujourd’hui président de CYGO).

Cette nouvelle usine est le fruit d’une croissance exceptionnelle de l’entreprise. Arcade Cycles a en effet triplé son chiffre d’affaires de 12,6 à 39 millions d’euros en 11 ans, et atteint les 60 000 vélos que pouvait produire l’ancienne usine. Cette dynamique est essentiellement portée par le vélo électrique, qui ne représentait qu’une centaine d’unités en 2010 : c’est aujourd’hui la moitié de ses ventes.

« On a touché les limites de l’usine en 2020 et 2021, en refusant des commandes de nouveaux clients, et en se tenant aux historiques », précise le patron. « La nouvelle usine est aussi là pour s’assurer de conserver ces gros clients, comme Milan ».

Priorité au local et à la qualité

Pourquoi Milan ? Car c’est l’une grandes villes, avec Barcelone ou encore Miami, que l’entreprise fournit à l’international (20 % de son chiffre d’affaires). Pour information, sachez que l’activité principale d’Arcade consiste à concevoir des vélos de type libre-service pour des collectivités ou bien pour des loueurs. Très peu de vélos sont vendus aux particuliers, via le magasin d’usine ou les quelques revendeurs en France.

Nous avons donc visité la nouvelle usine de La-Roche-sur-Yon, neuve de quelques semaines. Pourquoi être resté dans le terreau local, quand certains préfèrent délocaliser ? « J’ai songé à une usine a l’étranger, ayant été sollicité par d’autres pays [ndlr : Portugal] mais je ne me voyais pas partir » avoue F. Lucas. « La décision a été prise début 2022 » ajoute-t-il. « L’ADN, c’est l’équipe et donc l’usine de la Roche, d’où la proximité. Même 10 km plus loin, cela m’aurait embêté pour eux ».

Après le déballage, les cadres démarre le processus d’assemblage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Mais avant, il faut les peindre, avec la technique de poudrage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Ici, le vernis reste une étape manuelle. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce site accueille aussi les nouveaux bureaux accolés dans le même bâtiment. Aujourd’hui, le rythme de production n’est pas forcément supérieur, mais les 124 salariés actuels ont davantage de place pour travailler. Dans un premier temps, l’objectif est d’augmenter la qualité et l’ergonomie, et de s’approprier les lieux. Seule l’unité de peinture est véritablement au complet, car en partie automatisée – elle utilise une technique de poudrage dont les déchets sont réduits à 10 %), là où l’entrepôt de stockage n’est utilisé qu’aux deux tiers.

Objectif 120 000 vélos annuels en 2030

De l’autre côté de l’usine, Arcade n’a installé qu’une première ligne d’assemblage de vélos. C’est ainsi l’espace le plus « vide » du site, dont la superficie atteint les 15 000 m², contre 6 000 m² pour le précédent.

Après la peinture, l’étiquetage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La ligne retournée améliore le confort pour les employés. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’atelier roues est directement installée à côté de la ligne d’assemblage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La première ligne de l’usine peut grimper à 60 000 vélos par an. // Source : M. Lauraux pour Frandroid De nombreux vélos électriques attendent leur livraison. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les cartons avant l’envoi. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Optimisée et aérienne avec des vélos soulevés et retournés, la nouvelle ligne facilite le travail. Pour les 90 personnes de l’atelier, il est plus confortable d’y incrémenter les 80 à 120 composants (souvent via des sous-ensembles déjà montés) que peuvent contenir un vélo. Ensuite, la marque doit transférer l’ancienne ligne et la moderniser, une opération qui se terminera en septembre selon F. Lucas.

Avec ces deux lignes d’assemblage à plein régime, Arcade Cycles vise 120 000 vélos par an d’ici 2030. Pour cela, il faudra d’autres mains, surtout si l’extension envisagée à 180 000 vélos se concrétisera. Cela se fera via la pérennité des emplois temporaires actuels, avec une estimation de 200 salariés d’ici la fin de la décennie.

« L’industrie du vélo moderne reste encore très jeune et manuelle » appuie le dirigeant. « Peut-être que des choses vont peut-être émerger, notamment en matière de robotisation ». L’automatisation est effectivement compliquée pour l’entreprise, qui assemble 30 modèles de vélo différents, et qui doit s’adapter à chaque client, de 10 à plusieurs milliers de cycles selon les commandes.

Une usine vélo verte, mais des composants à verdir

L’usine est jeune mais moderne, et fait tout pour limier son empreinte environnementale. Exemple, elle est autonome en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, et met en place des initiatives de protection de la faune. Reste à verdir les composants, puisqu’Arcade Cycles ne fabrique pas mais ne fait qu’assembler les vélos mécaniques et vélos électriques. À cause des moteurs et transmissions, 70 % de la valeur provient d’Asie, le reste d’Europe.

« Nous avons mené une expérimentation de cadre fabriqué en Europe avec un partenaire, dont l’outil était trop jeune, et donc nos demandes de volumétrie était trop importante », affirme F.Lucas. « Aujourd’hui, sur les 23 à 24 millions de vélos assemblés en Europe, seulement 1 million ont un cadre européen ». Peut-être que les initiatives françaises du Moustache J, de Cyclelab ou encore de CYGO (dont fait partie Arcade) viendront dynamiser une fabrication encore plus locale.