Ce moteur électrique très léger peut recharger la batterie du vélo via un simple bouton

Spécialiste des systèmes moteur-batterie, Zehus cède à la pression du marché du vélo électrique pour offrir une assistance légère Sport Hub, tout en conservant la régénération d’énergie en rétropédalant et via un bouton.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pinion MGU, E2Drives Owuru, Niche Go : une vraie tendance se dégage dans le secteur du vélo électrique, celle d’intégrer la transmission dans le bloc moteur central des VAE.

En parallèle, peu d’acteurs optent pour l’intégration d’une batterie dans un bloc moteur identique. Si nous le voyons chez le spécialiste du kit d’électrification Annad, Zehus fait aussi partie de ceux-là, mais il pourrait se sentir un peu seul sur le segment et veut faire oublier son rappel de 2024 pour cause d’incendie (qui n’a touché aucun vélo en France à notre connaissance).

Le petit moteur Vigor accepte la recharge en décélération. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La firme italienne a misé sur la solution « All-in-one » pour électrifier facilement des vélos mécaniques, comme les Français Jitensha, 1886 Cycles, Ref Bikes ou le pliant autrichien Vello Bike. Afin de consolider son activité, la marque transalpine s’est résolue à changer de braquet avec un moteur classique.

Zehus garde la régénération en roulant

Le Zehus Sport Hub, dévoilé en avant-première au salon Eurobike à Francfort (Allemagne), est un système composé d’un moteur situé sur le moyeu arrière. Avec son couple de 40 Nm, le petit moteur « Vigor » ne cherche pas la course à la puissance, et préfère rentrer dans la catégorie de l’électrification légère (1,8 kg). Afin de conserver un peu de l’essence du moteur-batterie originel, la fonction de régénération d’énergie est conservée, même en mode « Zero » sans assistance.

La batterie interne n’est pas amovible, mais assure au minimum 60 km d’autonomie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Deux types d’écrans, et des boutons optionnels pour la récupération d’énergie. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour en profiter, il faut rétropédaler, mais Zehus ajoute la possibilité de l’activer via un bouton. Les trois autres modes « Soft », « Mild » et « Intense » complètent le tout. Il suffit de les sélectionner au travers d’un écran au guidon ou sur le tube supérieur.

Compatible avec deux batteries et 13 vitesses

La batterie du Zehus Sport Hub est d’une capacité de 400 Wh. Elle est non amovible puisqu’intégrée dans le tube diagonal, et offre de 60 à 80 km d’autonomie. Le système Sport Hub accepte une seconde batterie externe de 200 Wh en renfort, tandis qu’il est compatible avec des transmissions par dérailleur jusqu’à 13 vitesses.

En ligne de mire du Zehus Sport Hub : les vélos de route électriques ou plus largement sportifs. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Disponible dès cet été 2025, l’assistance Zehus Sport Hub veut séduire ainsi en priorité les vélos de route électriques, voire des gravels et des urbains. Nous n’avons pas d’indication sur le tarif de ce système, mais la firme italienne assure jouer la compétitivité pour augmenter son portfolio.