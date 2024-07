Ce moteur-batterie pour vélo électrique peut prendre feu : un VAE déjà rappelé, des grandes questions en suspens

La marque Fixie Inc. annonce le rappel du vélo électrique Backspin, dont le moteur-batterie Zehus peut prendre feu. Un problème qui pourrait toucher d’autres marques qui utilisent également ce moteur.

Les rappels n’échappent pas au vélo, nous l’avons vu avec les cargos Babboe, un siège enfant du célèbre accessoiriste Thle ou encore des pédaliers Shimano. En ce mois de juillet 2024, c’est un moteur de vélo électrique qui suscite des interrogations, nous informe eBikeNews.

Plusieurs cas enregistrés

La marque allemande Fixie Inc., récemment entrée en faillite avec sa maison mère Internetstores GmbH, est spécialisée dans les vélos fixies comme son nom l’indique. Son modèle électrique Backspin Zehus en version ZEHUS AiO Gen2 Motor (la deuxième génération du moteur pour être plus clair), vendu plusieurs années avant la mise sous couvercle, est touché par ce rappel.

La raison ? Son moteur arrière, qui intègre aussi la batterie, souffre d’un risque accru d’incendie selon les autorités suisses, peut-on lire dans un communiqué du 4 juillet 2024. Plusieurs cas auraient été signalés. On peut y lire : « un fort dégagement de fumée s’est produit sans raison au niveau du moteur du moyeu arrière », ou « dans certains cas, le moteur a entièrement brûlé ». Les autorités britanniques ont repris l’alerte le 9 juillet avec ces mêmes termes.

Le vélo électrique au rappel, et à « éliminer » ?

Sachant qu’une batterie avec plusieurs cellules lithium-ion logent aussi dans le boîtier, les conséquences peuvent être significatives. Un incendie de batterie lithium-ion est spectaculaire, chaque cellule pouvant exploser une après l’autre. C’est en outre très difficile à maîtriser. Si le vélo électrique est stocké en intérieur, les dommages peuvent prendre une ampleur catastrophique.

Fort heureusement, les cas d’incendies du Fixie Inc. Backspin Zehus ont révélé « une combustion lente », sans aucune mention de dégâts ou de victime. En théorie, cela n’empêche pas « la propagation de l’incendie dans les environs immédiats » ajoute le communiqué suisse, qui préconise d’immobiliser le vélo puis son de procéder à son « élimination dans les règles ».

Une adresse email est renseignée pour en savoir davantage sur cette expression dramatique. Il s’agit probablement d’un démontage de la roue arrière avec le bloc moteur. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une prise en charge et un remplacement du moteur Zehus sur le modèle Backspin Zehus, le fabricant Fixie Inc. étant en faillite. En parallèle, Zehus n’a pas communiqué ni rappelé ses moteurs.

D’autres vélos électriques à moteur Zehus au rappel ?

Fixie Inc. n’est pas la seule marque à équiper des modèles du système Zehus. Les vélos électriques français Ref Boost, Jitensha et 1886 proposent aussi ce moteur-batterie en France, tout comme les VAE pliants autrichiens Vello Bike+.

Nous avons contacté la marque Vello, qui nous a affirmé avoir reçu un mail de la part de Zehus. Vello nous a autorisés à divulguer le contenu de ce mail, qui laisse encore un certain nombre de questions en suspens.

« Nous souhaitons confirmer que la plainte concernant le mauvais fonctionnement de la batterie signalée par Internetstores GmbH a été reçue de la part de clients et d’utilisateurs pour environ 0,1 % des produits que nous avons vendus et qu’elle ne représente pas une situation épidémique », débute la marque.

Et de poursuivre : « Nous enquêtons actuellement pour déterminer les causes spécifiques de ces rares événements. Nos investigations préliminaires suggèrent que les épisodes peuvent être dus à des causes concomitantes (conditions externes ou utilisation incorrecte par l’utilisateur final), mais nous nous efforçons de clarifier cette question sous peu ».