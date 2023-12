Vélos électriques : pourquoi le stockage à domicile est en train d’être interdit à New York

À New York, des propriétaires et autres sociétés de gestion de logements interdisent progressivement aux locataires de stocker leur vélo électrique ou trottinette électrique chez eux. La raison ? Le risque d’incendie lié à des batteries lithium-ion non certifiées, après une série d’incendies ayant endeuillé la ville en 2023.

Les vélos électriques et trottinettes électriques, persona non grata dans les appartements new-yorkais ? La question est légitime au regard des récents événements qui secouent The Big Apple. De nombreux propriétaires et sociétés de gestion de logements cherchent en effet à interdire aux locataires le stockage de ces engins chez soi.

Cette initiative est une réaction aux multiples incendies qui ont touché New York en 2023 : 243 au total (soit une hausse de 710 % par rapport à 2019), pour 17 personnes tuées. Ces incidents ont été provoqués par des batteries lithium-ion non certifiées appartenant à des vélos ou trottinettes électriques, rappelle le média Gothamist, qui cite les pompiers de la ville.

La pression est déjà mise

Le problème, c’est que l’action menée par les propriétaires et les sociétés de gestion ne différencie pas les accumulateurs certifiés et non certifiés. L’idée est d’interdire purement et simplement le stockage à domicile, même pour des véhicules dont la batterie respecte les normes de sécurité internationales. De nombreuses personnes sont alors lésées et contraintes de garer leur véhicule dehors, où la sécurité est moindre.

L’entreprise de gestion K&R Realty Management est quant à elle déjà passée à l’acte. Dans une lettre envoyée aux locataires, elle indique que les batteries de vélos électriques « constituent un danger extrême pour la vie, la santé, la sécurité et le bien-être, le corps et le bien de tous », en référence aux multiples incendies survenus cette année.

De son côté, la Community Housing Improvement Program, une association regroupant environ 4 000 propriétaires et gestionnaires responsables de plus de 400 000 logements locatifs à New York, apporte elle aussi son soutien. Selon elle, les assurances font aussi pression auprès des propriétaires sur les risques d’incendie inhérents aux batteries.

Face à cette problématique, le conseil municipal de la ville tente d’apporter diverses solutions. Premièrement, une loi adoptée en septembre a interdit la vente de véhicules liés à la mobilité douce et dont les batteries ne sont pas certifiées. Un bureau va également faciliter les « échanges de batteries de vélos électriques dangereuses contre des batteries certifiées », peut-on lire.

Inspections surprises

Par ailleurs, des inspections surprises ont eu lieu dans de nombreuses boutiques spécialisées depuis septembre, provoquant 81 convocations pour ventes ou location de batteries lithium-ion non certifiées. Le projet est louable, face à un phénomène qui semble avoir pris une certaine ampleur.

D’une manière générale, nous vous conseillons d’acquérir un vélo électrique avec des pièces mécaniques et électroniques standardisées, de fournisseurs connus et dont la fiabilité est reconnue à l’échelle internationale. Pour les moteurs, citons Bosch, Panasonic, Shimano, Yamaha, Bafang ou encore Brose.