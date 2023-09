Les trottinettes électriques sont désormais partout. Seulement voilà, le marché est une foire, inondée de produits à la fiabilité douteuse et donc accidentogènes. Quelle est la meilleure trottinette électrique à choisir ? Voici notre comparatif.

Le top 3 des meilleures trottinettes électriques en 2023

Difficile de choisir une trottinette électrique ! Les écarts de prix sont importants, les marques assez peu connues et nombreuses, il existe toutes les tailles, tous les poids, toutes les vitesses… Et en prime, une bonne partie de ce qui est vendu est d’assez mauvaise qualité, voire franchement dangereux. Heureusement, le cadre légal s’est finalement stabilisé, ce qui permet à l’acheteur d’y voir un peu plus clair.

Si vous êtes à Paris, l’achat d’une trottinette électrique prend tout son sens. À l’issue d’une consultation citoyenne dans la capitale, concernant l’avenir des trottinettes en libre service, 90 % des suffrages exprimés ont souhaité leur disparition. Des services comme Lime, Dott et Tier ont disparu de la capitale alors que les trottinettes appartenant aux particuliers pourront toujours circuler. C’est donc le moment de vous dégoter une trottinette électrique.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleures trottinettes électriques dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants. Pour voir rapidement toutes les trottinettes disponibles, vous pouvez utiliser notre comparateur dédié.

Si vous préférez pédaler, vous pouvez consulter notre guide des vélos électriques pour vous aider à bien choisir.

Les meilleures trottinettes électriques de 2023

Ninebot Segway KickScooter P65E La meilleure trottinette électrique en 2023

Ne cherchez pas plus loin, la Segway KickScooter P65E est le modèle que nous vous recommandons : elle fait sans conteste partie des meilleures trottinettes électriques. Il s’agit d’un produit haut de gamme par excellence et cela se voit dès la construction. Les matériaux sont d’excellente qualité avec des finitions bien travaillées. Les pneus sans chambre à air permettent aussi de jouir d’une bonne adhérence.

Pour ce qui est du démarrage, il suffit d’utiliser une carte NFC ou bien votre smartphone. La conduite mise en place de la P65E donne un sentiment satisfaisant de puissance. Vous avez droit à trois modes de conduite, dont les deux premiers qui brident la vitesse. Les pneus permettent de compenser l’absence de suspension et offrent une bonne adhérence. La conduite reste agréable et dynamique.

En effet la puissance mise en place peut atteindre les 1000 W qui est idéale pour tous les usages. La maniabilité est permise grâce à un guidon assez large pour la prise en main. Avec l’application mobile Ninebot et un support pour smartphone, vous pourrez consulter votre vitesse de circulation, la puissance sollicitée ainsi que le trajet parcouru.

En termes d’autonomie, le constructeur promet 65 kilomètres d’endurance. Lors de notre test, le chiffre s’est confirmé même si les conditions de conduite doivent être prises en compte. La recharge totale s’effectue en 4 heures. Comme évoqué plus haut, la KickScooter P65E est une trottinette encombrante, il faudra donc prévoir une place dédiée à votre domicile pour la recharge surtout pour ceux vivant en appartement.

Vous avez pu le constater, la trottinette électrique est l’une des références du marché à l’heure actuelle. Surtout que face à la concurrence incarnée par Xiaomi, Ninebot a le mérite de proposer une belle alternative. Reste toutefois la question du prix qui reste épineuse, puisque le véhicule est vendu au tarif de 1199 euros.

Si vous souhaitez en apprendre plus, nous laissons le test de la Ninebot Segway KickScooter P65E à votre disposition.



Xiaomi Mi Scooter 3 La trottinette au meilleur rapport qualité/prix

Annoncée à l’été 2021, la Mi Scooter 3 était attendue au tournant. Elle vient en effet prendre la place de Mi Scooter 1S qui est une des références du marché. À l’extérieur, on a d’ailleurs bien du mal à distinguer les deux modèles. Seules quelques différences de coloris et un système de pliage repensé permettent de les différencier. On reste donc sur une trottinette électrique relativement légère (13,2 kg), dont le deck compact obligera à positionner ses pieds à l’équerre.

Le système de pliage est plus sécurisé qu’auparavant, mais il prend en contrepartie un peu plus de temps à mettre en action. La relative petite taille de la Mi Scooter 3 la rend facile à ranger. Contrepartie de cette petite taille, elle ne dispose d’aucun point d’accroche sécurisé. Pas question donc de l’accrocher dans la rue, il faudra toujours la trimballer avec soi.

Le poste de pilotage est lui inchangé, c’est simple et efficace, même si l’on aurait apprécié un peu plus d’infos sur l’ordinateur de bord. Côté motorisation, on retrouve le même moteur de 300 W que sur la Pro 2, soit un gain de 50 W par rapport à celui qui équipait la 1S. Le résultat est un gain de puissance notable dans les accélérations et surtout la possibilité d’attaquer des côtes jusqu’à 16 %. De quoi gagner en polyvalence si vous vivez dans une ville très pentue.

La trottinette électrique est stable, mais fait toujours l’impasse sur les amortisseurs. Couplé à ses petites roues, cela fait qu’elle a des soucis sur les surfaces pavées ou lors du franchissement de petits obstacles. Rien à redire en revanche sur le système de freinage tout à fait efficace. Reste la question de l’autonomie, et sur ce point la Mi Scooter 3 fait jeu égal avec son ancêtre, avec un peu plus de 20 km sur une charge et 5 h 30 pour remplir la batterie.

Xiaomi nous livre donc ici une excellente trottinette remplaçante à la Mi Scooter 1S, on tient un produit de qualité extrêmement équilibré dont la seule véritable faiblesse est peut-être son autonomie un peu juste pour une utilisation au quotidien. On vous la détaille dans notre test de la Xiaomi Mi Scooter 3.



Ninebot KickScooter Max G2 e La trottinette électrique à recommander

La Ninebot KickScooter Max G 2 e vient prendre la place de la Max G30 dans le catalogue de Ninebot. Cela se remarque dès le design, puisque la trottinette électrique reprend presque les mêmes lignes que le modèle précédent. Les roues de 10 pouces offrent de la marge pour appréhender les bosses et trottoirs puisque la garde au sol est de 13 centimètres.

Si les finitions sont bonnes et solides, vous avez aussi droit à un équipement de série intéressant. La roue arrière dispose d’un garde-boue efficace. On regrette une béquille un peu courte par rapport au design de la trottinette. Le système de pliage est on ne peut plus simple, mais celle-ci pesant 24 kilos, elle n’est pas simple à transporter. Même dans une citadine, la trottinette n’est pas aisément transportable.

Pour la conduite, la KickScooter Max G 2 e propose plusieurs modes de conduite : Marche, Eco, D et S. Celle-ci est capable de flirter avec les 25 km/h. Le moteur arrière délivre une puissance de 450 W et jusqu’à 900 W en crête. Elle est suffisamment puissante pour affronter les reliefs d’une ville. Surtout, elle est agréable à conduire notamment grâce à d’excellents freins.

Pendant notre essai, la Ninebot KickScooter Max G 2 e s’est montrée capable d’encaisser une autonomie de 50 kilomètres. On est un peu loin de la promesse des 75 kilomètres du constructeur. Au niveau de la charge, la puissance de 2,7 A permet d’être à 100 % en 5 heures. Pour un prix de 899 euros, c’est notre recommandation de trottinette électrique. Notre test de la Ninebot KickScooter Max G 2 e est disponible pour en savoir plus.



Ninebot KickScooter F2 De la puissance à petit prix

Le constructeur Ninebot dispose d’un catalogue suffisamment varié pour toucher tous les types de budgets. La KickScooter F2E est sans nul doute la meilleure du marché sur le plan du rapport qualité/prix face à des Pure Air et des Xiaomi. Cela s’illustre par une excellente qualité de fabrication avec de bonnes finitions. Il n’y a pas de réels reproches à faire sur la trottinette électrique qui est bonne sans faire de folies.

Ce modèle se distingue surtout par la qualité de conduite mise en place. Le moteur situé sur la roue arrière délivre une puissance de 800 watts au maximum. La KickScooter F2E est très réactive avec une accélération intéressante. Même les côtes ne sont pas un problème pour cette trottinette électrique. Les pneus de 10 pouces offrent de la stabilité en conduite. Enfin, le frein électronique ainsi que celui à disque installé sont une sécurité supplémentaire.

Pour sa trottinette électrique, Ninebot promet une autonomie de 40 kilomètres sur la KickScooter F2E. Lors de notre test, nous avons eu des mesures assez éloignées de ces chiffres. Comptez plutôt 25 kilomètres, en fonction de vos trajets et des conditions, ce qui est tout de même assez peu. Le chargeur est de taille raisonnable pour être à 100 % en 6 heures. Il est possible de le charger n’importe où.

En matière de technologies embarquées, la Ninebot KickScooter F2E intègre un écran LED de couleur permettant d’afficher la vitesse et le mode sollicité. Une commande sur le guidon permet aussi d’activer les clignotants. On peut regretter surtout une interface assez peu lumineuse qui peut poser problème en plein soleil. La trottinette électrique est vendue au prix de 549 euros sur les sites e-commerce. Notre test de la Ninebot KickScooter F2E est disponible à la lecture.



Minimotors Dualtron Victor La plus véloce

Sur le marché des trottinettes électriques, la marque Minimotors propose des modèles surpuissants surtout adressés à un public averti. Le Dualtron Victor est un modèle capable de rivaliser en vitesse avec un scooter électrique équivalent 50 cc. Le modèle arbore un design sportif, ressemblant à un véhicule tout droit sorti d’un film d’action. La trottinette Dualtron Victor impose une construction très robuste, avec des suspensions affirmées.

Le domaine de la conduite est permis grâce un guidon assez large. Ce qui vous assurera une bonne prise en main sur la route. Avec ses 33 kg sur la balance, votre maintien est assuré. Les suspensions précédemment mentionnées permettent aussi de trouver à chacun son confort de conduite selon ses préférences. Les pneus de 10 pouces avec chambre à air permettent quant à eux une bonne adhérence.

Comme évoqué un peu plus haut la grande force du constructeur est la puissance délivrée dans ses véhicules. En l’occurrence, le Dualtron Victor est capable d’atteindre les 45 km/h. Malheureusement, la législation française en la matière est stricte et la trottinette est bridée à seulement 25 km/h. Une réelle frustration si celle-ci devient votre compagnon du quotidien tant la conduite est nerveuse.

En matière d’autonomie, le Dualtron Victor dispose d’une autonomie de 50 km qui peut monter à 60 en fonction de votre gabarit, mais aussi de votre trajet. La charge se fait en 8 heures, mais peut être réduite si vous investissez dans un chargeur supplémentaire. C’est une trottinette électrique idéale en ville pour vos déplacements entre le domicile et votre lieu de travail.

Côté prix, la trottinette a deux versions sont disponibles : la première avec une batterie 60V/24 Ah vendue à 2390 euros et la seconde à 60V/30 Ah proposée à 2699 euros. Si vous souhaitez en apprendre plus, la lecture du test de la Minimotors Dualtron Victor vous est vivement conseillée.



Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra La trottinette haut de gamme

Au sein du secteur des trottinettes électriques, la marque chinoise Xiaomi a une place de choix avec plusieurs modèles issus de son catalogue. La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra représente le segment haut de gamme du constructeur pour se placer comme une alternative à Segway ou encore Dualtron.

C’est tout d’abord au niveau du confort que la trottinette électrique fait des merveilles. Les excellentes finitions, son espace pour les pieds ainsi que ses suspensions en font un modèle sur lequel il est agréable de grimper. Attention toutefois à son poids. Avec 25 kilos sur la balance, ce n’est certainement pas le véhicule de rêve à emporter dans le métro ou bien dans les escaliers.

Si la trottinette Xiaomi est bien lourde, elle reste un délice à conduire. Le moteur peut atteindre une puissance maximale de 940 W en crête, offrant une accélération jusqu’à 25 km/h au bout d’une vingtaine de mètres. En sollicitant le mode S+, l’accélération est fulgurante, mais déconseillée dans les circulations denses.

Enfin, l’autonomie est bonne. À l’usage normal, vous pouvez atteindre sans souci les 50 kilomètres. La recharge est comprise entre 6 et 7 heures. On peut regretter des technologies embarquées un peu chiches au regard du prix affiché. En effet, la Scooter 4 Ultra est affichée à 999 euros. Notre test complet de la trottinette Xiaomi est disponible à la lecture si vous souhaitez en apprendre plus.



Xiaomi Mi Scooter Essential La meilleure trottinette électrique pas chère

Pour celles et ceux qui effectuent de courts trajets, la Xiaomi Electric Scooter Essential est bien adaptée. Il s’agit de la version la plus accessible des trois trottinettes de la marque lancées en juillet 2020. Elle sera forcément moins endurante et performante que ses deux sœurs, mais avec un prix affiché à moins de 300 euros, il s’agit là d’un très bon rapport qualité-prix.

Son autonomie annoncée ne dépasse pas les 20 km (plutôt 15 km dans les faits), mais cela restera amplement suffisant pour les trajets courts entre votre domicile et votre travail, par exemple. Sa vitesse maximale atteint 20 km/h avec un moteur de 250 W, ce qui se veut rassurant, mais devient rapidement très limité : n’espérez pas gravir des pentes à plus de 10 % d’inclinaison.

Bon point : elle est la plus légère du trio avec seulement 12 kg au compteur. Pour ce qui est du freinage, on pourra compter sur le double système de freinage régénératif ainsi qu’un système E-ABS sur la roue, qui permet d’assurer une bonne stabilité lors des ralentissements.

Bref, pour tous les débutants et ceux qui n’ont pas encore découvert les joies de ce mode de locomotion, la trottinette électrique Xiaomi saura aller à l’essentiel et se présenter comme un compagnon satisfaisant. Vous trouverez davantage d’informations à son sujet dans notre test complet de cette Mi Scooter Essential.



Xiaomi Electric Scooter 4 Pro La dernière trottinette électrique Xiaomi

Au cœur du catalogue des trottinettes électriques Xiaomi, la nouvelle génération débarque avec une fiche technique attractive, mais un tarif important. En matière de design, le constructeur reste dans la sobriété avec une construction robuste avec des roues de 10 pouces et surtout un poids de 16,5 kg. Si les finitions sont bonnes, on peut regretter un manque de progression sur la partie confort de la trottinette.

Une fois sur la route, la Scooter 4 Pro délivre une puissance maximale de 700 W la rendant la plus véloce de tout le catalogue. Malgré tout, gardez à l’esprit que votre véhicule est limité à 25 km/h. Sur les côtes, la trottinette électrique offre de belles performances, mais c’est surtout sur le plat que le véhicule tire son épingle du jeu. La conduite est irréprochable et les freins très efficaces.

Les technologies embarquées commencent par un écran assez agréable à lire vous affichant la vitesse et l’autonomie sans problèmes. Via l’application Xiaomi Home, vous avez droit à une interface complète. Il est possible de gérer certaines fonctionnalités comme le freinage régénératif, mais aussi avoir des informations sur le kilométrage.

Sur son site, Xiaomi communique une autonomie de 55 kilomètres. Dans la réalité, notre test a permis de mesurer une endurance de 40 kilomètres. Ce chiffre n’est pas une donnée exacte puisqu’il faut aussi prendre en compte la vitesse sollicitée, votre poids ou encore la température extérieure. La charge complète s’effectue quant à elle en 9 heures.

Certes la trottinette électrique est de bonne qualité, mais son prix de 799 euros peut être rédhibitoire en termes de budget. Notre test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro donne plus de détails sur les performances du produit.



Les accessoires indispensables pour trottinettes électriques

L’achat de la trottinette n’est que la première partie du voyage. Réservez-vous au minimum quelques dizaines d’euros pour des accessoires indispensables, à commencer par un casque et des gants. Qu’il fasse chaud ou froid, pour faire 500 m ou 10 km, ils sont indispensables. Dans le même ton, portez toujours des chaussures recouvrant totalement le pied. Pas de tongs ou de claquettes, même quand il fait chaud. Quand on roule à deux roues, la chute n’est pas une possibilité : c’est une inévitabilité.

Même le meilleur des pilotes finit par tomber et, à ce moment, vous serez bien content d’éviter un traumatisme crânien ou des mains avec une texture de steak haché pendant plusieurs semaines. Toute ressemblance avec des faits vécus par l’auteur est bien entendu fortuite.

Si vous aimez faire votre trajet en musique, ne portez pas d’écouteurs ou de casque. Non seulement c’est illégal, mais aussi suicidaire.

Vous trouverez également de bonnes idées dans notre guide des meilleurs accessoires pour cyclistes.

Voir et se faire voir

Si tous les modèles sélectionnés ici respectent l’obligation d’éclairage avant et arrière, nous vous recommandons chaudement d’investir dans un phare avant supplémentaire, en particulier si vous comptez rouler de nuit. Les petites roues des trottinettes les rendent particulièrement vulnérables aux défauts de la chaussée et y voir clair vous évitera de belles gamelles. Les références disponibles sont innombrables, mais nous apprécions particulièrement ce modèle compact de chez Knog.

Évitez aussi le look ninja urbain avec cinquante nuances de noir : portez des vêtements de couleurs vives et réfléchissantes.

Comme le disait si justement le regretté Karl : « c’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Le bon vieux gilet jaune ne coûte pas grand-chose et se porte sans soucis sur une veste ou un sac. Si vous cherchez des choses un peu plus esthétiques jetez un coup d’œil aux vestes dédiées aux cyclistes, l’offre est pléthorique.

Une bonne sonnette n’est pas un luxe. Investissez quelques euros pour remplacer la sonnette livrée par un modèle digne de ce nom. En ville, être entendu est aussi important que d’être vu ! Peu chère, cette sonnette RockBros possède assez un tintement vif et assez puissant pour faire tourner la tête d’un piéton doté écoutant de la musique. Évitez cependant les modèles électroniques. Ils sont chers, doivent être rechargés et, surtout, leurs carillons ne sont pas toujours identifiés comme tels par les piétons.

Dernier petit conseil : gardez dans votre sac une paire de clefs Allen de 5 et 6 mm. Ces deux tailles sont les plus utilisées sur les trottinettes et pour deux euros vous pourrez resserrer une potence ou une roue n’importe où.

Tout savoir pour choisir sa trottinette électrique

Quelle trottinette électrique choisir ?

Celle qui convient à votre usage et qui rentre dans votre budget ! Il faudra prendre en compte plusieurs critères : autonomie de la batterie, motorisation, roues pleines ou roues gonflables… beaucoup de choses sont à considérer avant de faire votre choix. Notre guide complet vous explique comment choisir sa trottinette électrique afin de vous accompagner dans le choix de votre futur moyen de transport urbain.

Quel est le bon prix pour une trottinette électrique ?

Vous pouvez trouver aujourd’hui de nombreuses références de trottinettes électriques très bon marché, autour de 250 euros. S’il y a quelques exceptions, on recommande de les éviter de manière générale. Il s’agit souvent de matériel de piètre qualité sur lequel il faut faire l’impasse, au risque d’une défaillance en circulation et d’un accident important. Sous la barre des 300 euros, vous pouvez sérieusement commencer à douter de la qualité de l’objet. Mieux vaut dépenser un peu plus pour choisir une meilleure trottinette électrique et rentrer du travail sain et sauf.

Trottinettes électriques : que dit la loi ?

Avec un peu de retard, le décret consacrant enfin l’existence des trottinettes électriques dans le Code de la route est entré en vigueur le 25 octobre 2019. Les grandes lignes sont les suivantes : circulation sur les pistes cyclables obligatoires — ou la chaussée s’il n’y en a pas — interdiction de dépasser 25 km/h, de rouler à deux, avec un casque audio et l’engin devra également disposer de feux à l’avant et à l’arrière à partir du 1er juillet 2020. Autre changement d’importance : les trottinettes électriques ne peuvent plus « par construction » être en mesure de dépasser 25 km/h sous peine d’une amende de 1500 euros.

Vous avez le droit de circuler dans des aires piétonnes, à condition de rouler à faible allure et sans gêner les piétons. Certaines communes peuvent également autoriser la circulation sur certains trottoirs, au pas, lorsque c’est nécessaire. Le casque n’est pas obligatoire, mais il est recommandé.

Comment entretenir sa trottinette ?

Les trottinettes sont des véhicules qui encaissent de nombreux chocs et s’encrassent rapidement. Comme n’importe quel engin, il convient de les entretenir régulièrement, et de vérifier qu’aucune pièce n’est défaillante. On vous recommande de jeter régulièrement un œil à la visserie et particulièrement au niveau de la potence qui subit beaucoup de contraintes. Si elle casse en circulation, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour le nettoyage, la WD40 est votre ami.

Quels sont les bons conseils de conduite ?

Si vous achetez une trottinette électrique, c’est probablement pour vous en servir en ville. Adoptez les mêmes réflexes qu’en voiture ou en scooter : regardez avant de déboiter, ne roulez pas trop vite, et respectez la signalisation. Sur les pistes cyclables, surtout si elles longent le trottoir, faites attention aux piétons qui peuvent surgir à tout moment, vous n’êtes jamais prioritaire. Veillez également aux animaux qui sont imprévisibles. Évitez enfin de rouler par temps de pluie, l’adhérence des trottinettes n’est d’ordinaire pas géniale.

Quel équipement me faut-il ?

Comme sur un vélo, on vous recommande de porter un casque et des gants pour vous protéger en cas de chute. Ils peuvent vous éviter bien des blessures. C’est le minimum. Vous devez également investir dans des vêtements réfléchissants. Ces derniers sont d’ailleurs obligatoires de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Dois-je souscrire à une assurance pour ma trottinette ?

Pour les dommages causés aux tiers, vous êtes couvert par votre assurance civile. Cette dernière est généralement incluse dans votre assurance multirisque habitation. Si ce n’est pas le cas, il faudra souscrire à une assurance complémentaire. La plupart des assurances proposent désormais des contrats spécifiquement pensés pour les utilisateurs de trottinettes électriques, à condition que celle-ci soit conforme à la réglementation.

