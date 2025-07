Après le rachat de Simple Login et l’arrivée de Proton Pass, le suisse Proton complète son offre avec Proton Authenticator pour gérer la double authentification.

Proton a décidément une actualité très riche en ce moment. Quelques jours après le lancement de Lumo, son concurrent de ChatGPT à l’avatar très mignon, la firme suisse revient avec un autre lancement : Proton Authenticator.

Comme son nom le suggère, il s’agit d’une application de génération de code temporaire pour la double authentification. De quoi remplacer définitivement Google Authenticator ?

Une alternative solide

Parmis les bonnes pratiques liées à la sécurité de ses comptes en ligne, il y a la double authentification. Il s’agit d’ajouter au couple login et mot de passe, un deuxième facteur d’authentification, une deuxième étape avant d’accéder à votre compte.

Une étape que l’on ne peut pas apprendre comme votre mot de passe. Non il s’agit d’un code généré automatiquement toutes les 45 secondes. Un système bien rodé et surtout complètement ouvert appelé TOTP.

Les applications de type Authenticator sont nombreuses, alors qu’est-ce que propose celle de Proton ?

Proton promet évidemment un chiffrement puissant, une disponiblité sur toutes les grandes plateformes (Windows, Mac, Linux, Android, iOS), des sauvegardes automatiques et une synchronisation entre les appareils.

Par ailleurs, Proton propose cette application en open source et promet de n’y avoir mis aucun traqueur ou publicité bien que l’application soit totalement gratuite.

Une vraie suite complète

Proton Authenticator vient s’ajouter aux autres solutions de la firme suisse sur la question de la sécurité : Proton Pass et SimpleLogin. Le premier est un gestionnaire de mot de passe capable de remplacer les solution Apple, Google, LastPass et autre 1Password.

Le second permet, à la façon de « Hide my Mail » d’Apple, de dissimuler votre adresse email derrière une fausse adresse proposée par SimpleLogin. Les mails arrivent bien dans votre boite de réception, mais les sites sur lesquels vous vous inscrivez ne connaissent pas votre véritable adresse. Une bonne protéction contre les Spam et les fuites de données.