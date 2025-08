​Ultra léger, le dernier vélo électrique de Trek donne clairement envie

Trek dévoile le Domane+ ALR, un nouveau vélo de route électrique construit autour d’un cadre en aluminium et d’une fourche en carbone, animé par le tout récent moteur central TQ HPR60. Léger, bien équipé et pensé pour l’aventure, il promet jusqu’à 90 km d’autonomie pour un prix sous la barre des 4 500 euros.

Source : Trek

Trek enrichit sa gamme de vélos électriques avec un tout nouveau modèle taillé pour la route répondant au nom de Domane+ ALR, a appris Frandroid dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. La particularité de ce modèle ? Un cadre en aluminium pour tirer le prix du vélo vers le bas, mais une fiche technique tout de même très attractive.

Un moteur léger et compact, mais puissant

Au cœur de ce Domane+ ALR se trouve le tout dernier moteur de TQ, le HPR60, dévoilé en juin 2025. Il succède au HPR50 avec la même philosophie : compact, discret et léger, mais un cran au-dessus en termes de puissance. Il délivre 60 Nm de couple, une puissance en pic de 350 W, et pèse seulement 1,924 kg.

Ce moteur offre des perspectives intéressantes pour les constructeurs : il leur permet en effet de concevoir des vélos électriques relativement légers. 14,39 kg pour ce Trek Domane+ ALR, soit un poids vraiment contenu pour un VAE.

Source : Trek Source : Trek Source : Trek Source : Trek Source : Trek Source : Trek

L’autonomie maximale annoncée peut grimper jusqu’à 90 km en mode Eco grâce à la batterie de 360 Wh, avec la possibilité de l’étendre via un Range Extender optionnel de 160 Wh. Un chargeur 4A est fourni pour assurer une recharge qui devrait être rapide.

Côté transmission, on retrouve un ensemble SRAM Apex XPLR à 12 vitesses, combiné à des freins à disque hydrauliques SRAM Apex D1 et des disques de 160 mm à l’avant comme à l’arrière, ainsi que des pneus Bontrager Kwaremont Pro GR (700×32).

Sous les 4500 euros

Pour les amateurs de bikepacking ou de cyclotourisme, Trek a prévu des points de fixation pour un porte-bagages, des garde-boue, des bidons et une sacoche de triangle. Le dégagement permet d’ailleurs de monter jusqu’à des pneus de 40 mm, pour affronter des terrains plus variés.

Ce Trek Domane+ ALR est proposé à 4 499 euros, un tarif attractif eu égard à sa belle fiche technique et son poids réduit. Il est disponible en six tailles : XS, S, M, ML, L et XL, pour convenir à un large éventail de gabarits.