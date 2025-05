Ce nouveau radar vélo deux-en-un a tout pour renforcer votre sécurité

La marque de vélos Trek lance un radar arrière nommé CarBack. Sa spécificité : il est capable de détecter une voiture, mais aussi de vous rendre visible jusqu’à deux kilomètres.

Souvent, quand je dis que je fais du vélo de route, j’entends : « J’ai trop peur des voitures pour rouler sur la route ». Et cette crainte est légitime : on lit trop d’accidents, on voit trop souvent d’incivilités. C’est pour renforcer la sécurité des cyclistes que les radars détectant les voitures se sont développés. Trek vient de présenter son propre radar, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Visible jusqu’à 2 km

Sur le marché des radars pour vélo, la référence est, comme souvent, Garmin. Les produits de la marque américaine sont appréciés des cyclistes : ils ne sont pas toujours les meilleurs, mais la concurrence tente systématiquement de les dépasser en proposant de meilleures performances. Une situation comparable à celle d’Apple.

Et sur ce marché, c’est Trek qui entend bien venir titiller Garmin. En effet, le Varia RCT715 de Garmin offre une visibilité jusqu’à 1,6 km (1 mile), mais le nouveau CarBack de Trek intègre une lampe visible jusqu’à 2 km. Pour cela, il embarque un éclairage pouvant atteindre 90 lumens en mode clignotant, et 25 lumens en feu diurne continu. À titre de comparaison, le Varia RCT715 se limite à 65 lumens.

En revanche, en ce qui concerne la détection des véhicules, le Trek CarBack se limite à 240 mètres. Une portée néanmoins suffisante pour signaler l’approche d’une voiture sur votre compteur ou votre smartphone.

Compatible avec les compteurs GPS ou votre smartphone

Grâce à une connectivité ANT+, il sera possible de connecter le Trek CarBack à une écrasante majorité des compteurs GPS. L’important est d’avoir un compteur équipé du protocole de connexion, mais on n’est pas trop inquiet, il s’agit d’un standard dans le domaine.

Vous pouvez aussi le connecter à votre smartphone via une application pensée pour, l’app est la Trek Accessory. Dans les deux cas, le Trek CarBack permet d’envoyer des alertes sonores et visuelles au cycliste pour prévenir l’approche d’une voiture.

Pour éviter de se retrouver en panne de batterie, une jauge est visible sur le côté de l’appareil avec 4 LED s’éclairant. La batterie a une capacité de 7,4 Wh et se charge en USB-C en 4 heures. L’appareil est certifié IPX7 pour résister à l’eau en cas de sortie sous la pluie. Concernant le poids, c’est seulement 87 grammes.

Screenshot

Trek annonce un prix de 199,99 euros pour le CarBack. C’est normalement le prix du Garmin Varia RCT715. Bien tenté de la part de Trek, mais le produit de Garmin est actuellement en promotion à 149,99 euros.