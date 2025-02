Éclairage vélo : ce changement de loi oblige Garmin à mettre à jour ses radars

Les deux radars vélo Garmin Varia RTL515 et RCT715 suppriment la fonction clignotante de nuit (mais pas de jour), pour se conformer au nouveau cadre légal suite à un décret de novembre 2024. On vous explique tout.

Source : Garmin

Depuis fin novembre 2024, de nouvelles règles pour l’éclairage à vélo électrique et mécanique sont entrées en vigueur. S’il est permis de porter un second éclairage et feu arrière sur soi, les éclairages et feux arrière (et avant) qui clignotent sont interdits en cas de mauvaise visibilité ou de nuit. Les clignotants qui indiquent en revanche une direction sont eux autorisés.

Par contre, en pratique, des milliers de produits sont déjà sur les routes avec une fonction clignotante. Si un éclairage classique ne peut évoluer, certains objets connectés sont capables de se mettre à jour. C’est le cas des radars Garmin Varia, qui possèdent une fonction clignotante à l’approche d’un véhicule. Bonne nouvelle : elle peut désormais être désactivée grâce à une mise à jour, nous explique Matos-Vélo.

Le radar Garmin se met à jour… de nuit

Cela concerne les deux modèles disponibles sur le marché, soit le Garmin Varia RTL515 (MAJ 5.50) et le Garmin Varia RCT715 (MAJ 3.36). Ces deux versions sont identiques à un détail près, la caméra incluse sur le RCT715.

La fonction clignotante ne fonctionne que sans éclairage fixe, donc théoriquement de jour. // Source : Garmin

Pour les propriétaires du radar vélo, la mise à jour est simple. Il suffit de passer par l’application Varia sur smartphone ou de brancher l’appareil sur un PC via le logiciel Garmin Express. Éteignez, rallumez, et votre équipement Garmin redevient légal !

Précision selon Matos-Vélo : la fonction clignotante est possible de jour (car légale à ce moment-là) lorsque l’on sélectionne le mode sans éclairage. Avec le mode éclairage fixe, la lumière ne clignote plus mais varie très légèrement (pulsation).