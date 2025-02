Test du Garmin Edge 1050 : la brillante référence des compteurs vélo

Le Garmin Edge 1050 est le premier compteur GPS de la marque avec un écran LCD. Ses autres nouveautés suffiront-elles à faire passer le tarif haut de gamme demandé ?

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est en juin 2024 que Garmin a lancĂ© son nouveau compteur de vĂ©lo haut de gamme, le Edge 1050. DĂ©voilĂ© tout pile deux ans après le Edge 1040, il se dĂ©marque principalement par la technologie d’Ă©cran utilisĂ©e. Plus lumineux, mais moins autonome, le Edge 1050 bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de quelques nouveautĂ©s bien pensĂ©es.

Vendu 750 euros, que vaut vraiment ce Edge 1050 face à ses concurrents et à ses prédécesseurs les Edge 1040 et Edge 1040 Solar ? La réponse maintenant, enfin après quelques minutes de lecture tout de même.

Le compteur Edge 1050 de ce test nous a été prêté par Garmin.

Toujours aussi grand, mais anguleux maintenant

Le Edge 1050 est grand et anguleux. Logique héritier du Edge 1040, il se démarque largement de la norme par sa grande taille. Nous avons justement regroupé les compteurs vélo les plus haut de gamme des différents acteurs sur le marché :

Dimensions en mm Poids en g Garmin Edge 1050 60,2 x 118,5 x 16,3 161 Garmin Edge 1040 59,3 x 117,6 x 20,0 126 Wahoo Elemnt Ace 126 x 71 x 24 208 Bryton Rider S500 83,9 x 51 x 17,4 87 Hammerhead Karoo 3 102,8 x 61,66 x 21,1 118

Le Garmin Edge 1050 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si le Garmin Edge 1050 est le plus fin ici et qu’il n’est pas forcĂ©ment le plus large, il est de loin le plus grand, avec son prĂ©dĂ©cesseur. Il fait de plus partie des poids lourds, aux cĂ´tĂ©s du Wahoo Elemnt Ace.

Le Edge 1040 à gauche et le Edge 1050 à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Garmin Edge 1050 offre des coins bien plus anguleux que ceux du Edge 1040, tout en les gardant légèrement arrondis. Sans dire que ce nouveau design soit futuriste, il donne un aspect un peu plus premium au produit.

Le produit est noir, y compris les boutons et le système d’accroche. La technologie d’Ă©cran utilisĂ©e est diffĂ©rente que celle du Edge 1040 (nous y reviendrons dans la prochaine partie) et c’est pourquoi la face avant du Edge 1050 est complètement noire lorsque le compteur est Ă©teint. On note quelques finitions gris anthracite Ă l’arrière du boĂ®tier. Bref, ce compteur reste globalement très ressemblant au Edge 1040, dans les dimensions, la forme, son boĂ®tier en plastique et le placement des logos Garmin.

Le bouton d’allumage du Edge 1050 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La disposition des boutons métalliques est, elle aussi, identique :

le bouton d’allumage et de mise en veille Ă gauche ;

le bouton pour marquer un nouveau en bas Ă gauche ;

le bouton pour lancer ou mettre en pause des activités en bas à droite.

Les deux autres boutons sur la tranche inférieure // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le bouton d’allumage de notre Edge 1050 est lĂ©gèrement plus mou Ă l’usage que celui de notre Edge 1040. Ce n’est pas grand-chose, mais vous ĂŞtes prĂ©venus.

Des boutons physiques sur la face avant du compteur auraient Ă©tĂ© plus pratiques dans certaines situations, mĂŞme si l’Ă©cran tactile fonctionne avec des gants.

Le dos du Edge 1050 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le port de recharge USB-C est toujours cachĂ© par une trappe situĂ©e sur la tranche infĂ©rieure du compteur, entre les deux boutons. Il va sans dire que le compteur rĂ©sistera sans problème Ă vos sorties sous la pluie grâce Ă son indice de protection IPX7, tout comme les autres compteurs Garmin. Le Hammerhead Karoo 3 reste techniquement devant grâce Ă sa rĂ©sistance IP67 — aux poussières en plus de l’eau.

Au-delĂ de l’Ă©cran, la seule grosse diffĂ©rence entre le Edge 1040 et le Edge 1050 est la prĂ©sence d’un haut-parleur. Vous verrez qu’il a Ă©tĂ© franchement pratique lors de notre test.

Système de fixation

Garmin oblige, le Edge 1050 profite du système de fixation standard et vous n’aurez donc pas de mal Ă l’accrocher sur votre vĂ©lo.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux fixations sont livrées dans la boîte avec le compteur :

une version classique si vous souhaitez/pouvez l’installer sur le tube de votre vĂ©lo : il vous faudra les Ă©lastiques fournis avec ;

une version dĂ©portĂ©e si vous souhaitez/pouvez l’accrocher sur le guidon du vĂ©lo : il vous faudra la clĂ© Allen et la vis fournies avec.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une fois le support installĂ©, le temps de quelques minutes en fonction des câbles de votre vĂ©lo, il suffit d’y pousser le Edge 1050 en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. La manipulation inverse permet de libĂ©rer le compteur de son support. Nos sorties Gravel n’ont, sans surprise, jamais fait bouger le tout.

Un nouvel Ă©cran qui change tout

C’est ici la principale nouveautĂ© du Edge 1050. Après une longue utilisation d’Ă©crans MIP translectifs sur ses compteurs vĂ©lo, Garmin s’essaie au LCD — et pas Ă l’Amoled comme sur ses dernières montres de sport.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

PrĂ©cisons que Garmin n’est pas le premier puisque deux de ses principaux concurrents proposent, eux aussi, cette technologie d’Ă©cran sur leurs compteurs : le Bryton Rider S500 et le Hammerhead Karoo 3.

Le Garmin Edge 1050 offre une diagonale d’Ă©cran de 3,5 pouces avec une dĂ©finition de 480 Ă— 800 pixels, contre 3,5 pouces et 282 Ă— 470 pixels pour le Edge 1040. L’Ă©cran LCD du premier permet en effet une meilleure densitĂ© de pixels, avec des couleurs plus riches. On obtient donc une image plus nette et une lecture plus agrĂ©able. L’Ă©cran de ce nouveau compteur Garmin reste bien entendu tactile.

Le Garmin Edge 1050 est toujours à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Edge 1050 propose une densitĂ© de pixels de 282 pixels par pouce (ppp), lĂ oĂą le Edge 1040 Ă©tait bloquĂ© Ă 200 ppp. Le Hammerhead Karoo 3 fait mieux : il partage la mĂŞme dĂ©finition de 480 Ă— 800 que le Edge 1050, mais son Ă©cran plus petit (3,2 pouces) dĂ©bloquent logiquement les 292 ppp. Bon lĂ , on chipote, vous n’allez pas rater une bifurcation Ă cause de ce petit Ă©cart.

Ă€ l’inverse des Ă©crans Amoled sur les montres de sport, la technologie LCD n’a pas le gros dĂ©savantage de la luminositĂ© face au MIP. LĂ oĂą ce dernier se sert de la lumière pour rendre son Ă©cran visible et bascule sur le rĂ©troĂ©clairage lors des moments peu Ă©clairĂ©s (forte ombre, tunnel, nuit), le LCD profite d’un rĂ©troĂ©clairage constant. Ce dernier sera cependant plus consommateur, ce qui se entrainera une baisse de l’autonomie — mais laissons ça pour la partie dĂ©diĂ©e de ce test.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour aller plus loin

Écran Amoled ou MIP transflectif : quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

CĂ´tĂ© luminositĂ©, Garmin semble ĂŞtre le seul constructeur Ă la communiquer. Comptez 1000 cd/m² au maximum pour le Edge 1050. La comparaisons avec les autres modèles sera ici difficile, puisque certains offrent un Ă©cran MIP et d’autres un Ă©cran LCD.

Retenez que, lors de nos sorties, parfois ensoleillĂ©es, nous n’avons eu aucune difficultĂ© de lecture. Pour vous dire, nous avons mĂŞme trouvĂ© la luminositĂ© automatique trop gĂ©nĂ©reuse lors des portions Ă©clairĂ©es. Il est bien Ă©videmment possible de dĂ©sactiver cette option, ou tout simplement de reprendre le contrĂ´le manuel, avec la barre de luminositĂ©, comme sur nos tĂ©lĂ©phones.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notre passage d’un Edge 1040 (Ă©cran MIP) au Edge 1050 (Ă©cran LCD) a Ă©tĂ© bien plaisant. L’Ă©cran est largement plus lumineux et plus agrĂ©able Ă consulter. Les dĂ©tails de la carte sont plus prĂ©cis et la luminositĂ© automatique a toujours très (trop) bien rĂ©pondu.

Le Edge 1040 (à gauche) est bien moins lumineux que le Edge 1050 (à droite) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

CĂ´te Ă cĂ´te, on a carrĂ©ment l’impression que l’Ă©cran du Edge 1040 se cache derrière un voile blanc. Les contrastes sont aussi bien moins marquĂ©s que sur le Edge 1050. Encore une fois, il sera principalement question ici de l’autonomie que vous souhaitez. Sachez que le Edge 1050 n’est pas proposĂ© en version Solar, Garmin n’ayant pas encore rĂ©ussi Ă intĂ©grer la recharge solaire sur d’autres types d’Ă©cran que le MIP.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’Ă©cran du Edge 1050 est un peu brillant, comme si un traitement anti reflet avait Ă©tĂ© appliquĂ©. Rien Ă signaler de ce cĂ´tĂ©. En conditions extrĂŞmes (dĂ©sert par exemple), l’Ă©cran MIP du Edge 1040 pourrait thĂ©oriquement surpasser le LCD du Edge 1050, mais franchement cela ne concerne pas la masse ciblĂ©e. Au quotidien, l’Ă©cran du Edge 1050 le dĂ©passe. Qui sait s’il restera visible lors d’une escapade dans une zone extrĂŞmement ensoleilĂ©e du monde ? Pas moi. Mais les monts du Lyonnais ou les bords de Marne ont sans surprise parfaitement Ă©tĂ© gĂ©rĂ©es par le compteur.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant l’affichage des donnĂ©es, la grande taille d’Ă©cran permettra Ă chaque utilisateur de choisir ses champs de mĂ©triques pour ne rater aucune information, ou pour se concentrer sur les essentielles. Oui, votre père va pouvoir dĂ©chiffrer son compteur en roulant sans plisser des yeux trop longtemps.

Une interface revue et plus réactive

Si trois boutons physiques ornent le contour du Edge 1050, la navigation se fait principalement avec l’Ă©cran tactile. Un peu moins fluide que celle d’un tĂ©lĂ©phone, l’interface du compteur est très agrĂ©able et a mĂŞme Ă©tĂ© revue depuis le Edge 1040. La navigation et le dĂ©filement des menus est bien plus rĂ©active sur le Edge 1050.

Le Edge 1040 à gauche, le Edge 1050 à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au-delĂ du petit coup de jeune qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©, les menus sont plus intuitifs. Les utilisateurs de montre Garmin les trouveront carrĂ©ment moins nombreux sur le compteur, c’est assez rare chez Garmin pour ĂŞtre soulignĂ©.

L’Ă©cran d’accueil est divisĂ© en trois zones :

les profils d’activitĂ© : on les choisit (route, gravel, VTT, etc.) en faisant glisser son doigt vers la droite ou la gauche et il faut ensuite presser le bouton physique en bas Ă droite sous le compteur pour lancer l’activitĂ© ;

la zone dite dynamique : elle affiche quelques Ă©lĂ©ments essentiels comme votre dernière sortie, le dernier itinĂ©raire engistrĂ© ou vos suggestions quotidiennes d’entraĂ®nements ;

trois autres raccourcis utiles : l’entraĂ®nement pour choisir sa sĂ©ance du jour, la navigation pour choisir son itinĂ©raire du jour, et le menu si vous voulez accĂ©der aux autres options.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, un coup de doigt de bas en haut permet de rĂ©veler la liste des widgets, personnalisables : statut d’entraĂ®nement, mĂ©tĂ©o, compas, historique des activitĂ©s…

La barre des notifications, comme sur les tĂ©lĂ©phones une nouvelle fois, se dĂ©roule en faisant glisser son doigt du haut de l’écran vers le bas. Elle donne alors accès aux paramètres des profils, Ă la luminositĂ© de l’écran, au rĂ©glages paramètres, du son…

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ă€ noter que ce geste reste fonctionnel pendant votre sortie vĂ©lo. Il est mĂŞme possible de revenir Ă l’Ă©cran d’accueil et de naviguer dans l’interface du compteur tout en laissant l’activitĂ© tourner en tâche de fond et en y revenant en un clic, sans rien perdre des donnĂ©es ou de l’itinĂ©raire.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’interface est assez moderne, mais garde tout de mĂŞme ce petit goĂ»t de Garmin auquel la marque nous a habituĂ©. Pour ĂŞtre honnĂŞte, la forme du produit, la fluiditĂ© de son Ă©cran et les icĂ´nes affichĂ©es nous font penser Ă un vieillissant tĂ©lĂ©phone haut de gamme. Enfin, après avoir vu les interfaces des concurrents, on comprend que Garmin a un bon train d’avance sur la rĂ©activitĂ© de son compteur. Mieux, le Edge 1050 permet de payer sa pause boulangerie grâce Ă la fonctionnalitĂ© sans contact Garmin Pay.

Pour aller plus loin

Garmin Pay : comment payer sans contact avec sa montre Garmin

C’est lĂ une des nouveautĂ©s qui distinguent le Edge 1050 du reste des compteurs Garmin, et du reste du marchĂ©. Il suffit d’enregistrer sa carte (si compatible avec le service) via l’application la première fois, puis de sĂ©lectionner le menu Garmin Pay sur le compteur, de rentrer son code Ă quatre chiffes et d’approcher le compteur du terminal de paiement, comme vous le feriez avec votre tĂ©lĂ©phone. Nous n’avons pas utilisĂ© cette fonctionnalitĂ©, mais elle pourra certainement en dĂ©panner plus d’un.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté paramètres des écrans, chaque profil créé a droit à son paramétrage. Les options sont on ne peut plus nombreuses : choix des écrans (données simples, carte, profil, ClimbPro, entraînement), mais aussi personnalisation de ces derniers.

En plus de choisir le nombre de donnĂ©es et leur disposition sur un premier Ă©cran, nous avons par exemple pu scinder l’écran de la cartographie pour y ajouter deux mĂ©triques, ce qui Ă©vite de basculer trop souvent entre deux Ă©crans pendant que l’on roule. Nous pouvions alors consulter notre tinĂ©raire tout en gardant notre vitesse et notre frĂ©quence cardiaque sous les yeux.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, il est possible, comme pour le Edge 1040, de changer certaines donnĂ©es Ă la volĂ©e, pendant sa sortie vĂ©lo. Il suffit de rester appuyĂ© sur la case souhaitĂ©e, avant d’appuyer sur une autre case (cela interverti le placement des deux donnĂ©es en question) ou de refaire un appui pour ouvrir la longue liste des donnĂ©es et faire son choix (on remplace donc ici la mĂ©trique initiale par une nouvelle).

Bref, sur ce point, Garmin offre, comme Ă son habitude, une large personnalisation. Il ne faut d’ailleurs pas hĂ©siter Ă supprimer les Ă©crans affichĂ©s par dĂ©faut. Je prĂ©fère garder les informations essentielles avec 3-4 Ă©crans maximum que de me perdre parmi 6-8 Ă©crans pendant que je roule.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les donnĂ©es (entraĂ®nements, activitĂ©s, itinĂ©raires) sont synchronisĂ©es via l’application Garmin Connect, la mĂŞme que pour les montres de sport de la marque. DĂ©jĂ dĂ©taillĂ©e dans nos nombreux tests dĂ©diĂ©s, retenez plutĂ´t qu’il faudra privilĂ©gier la version web pour importer ou tracer des itinĂ©raires correctement, ou se servir des synchronisations Strava ou Komoot.

La sonnette

Comment ne pas dédier un rapide paragraphe sur cette nouveauté ? Le Edge 1050 est capable de simuler un bruit de sonnette avec son haut-parleur, ce qui est une première, même si Wahoo a suivi peu de temps après avec son Elemnt Ace.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Presque risible sur la fiche des spĂ©cifications techniques, cette sonnette de fortune s’est rĂ©vĂ©lĂ©e très utile lors de nos tests. C’est bĂŞte, mais je trouve que les sonnettes gâchent la beautĂ© de mon vĂ©lo Gravel, donc je n’en ai pas. Avec le Edge 1050, deux clics me suffisait : un premier sur l’Ă©cran au hasard pour afficher le menu et un second plus prĂ©cis pour activer la sonnette. Avec le temps, on apprend Ă enchaĂ®ner les deux clics rapidement. Moins pratique (voire un peu plus dangereux) qu’une sonnette classique, je m’en contenterai bien pour mon usage.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le bruit de la sonnette est franchement court et fort (en deux temps)… comme une sonnette classique. Mais alors, les piĂ©tons que nous souhaitons doubler l’entendent-ils vraiment ? Oui… comme une sonnette classique.

Il est même possible de la lier à certains groupes électroniques pour la déclencher la sonnette sans quitter les mains du guidon.

Des fonctions sportives Ă tout va

GPS et navigation du Garmin Edge 1050

Le Edge 1050 embarque logiquement la plus précise des technologies GNSS, le multibandes. Déjà validée sur une bonne partie de ses montres de sport depuis quelques années, elle a sans aucune surprise parfaitement fonctionnée sur ce nouveau compteur.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Tous nos tests démontrent une précision impressionnante du tracé, de pair avec les montres de sport haut de gamme que nous utilisions en même temps : la Suunto Vertical, la Garmin Enduro 3 et la Garmin fēnix 8.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Il faudra se lever tĂ´t pour mettre la puce GNSS de l’Edge 1050 en difficultĂ©, surtout en vĂ©lo, surtout sur les routes et chemins habituels. Voici une comparaison des traces lors d’une sortie vĂ©lo de 5 heures en rĂ©gion parisienne.

CĂ´tĂ© navigation, le compteur Garmin embarque lĂ aussi naturellement tout ce que la marque sait faire de mieux. Ă€ commencer par la cartographie prĂ©chargĂ©e. SĂ»rement la plus dĂ©taillĂ©e du marchĂ©, elle est d’autant plus agrĂ©able Ă utiliser avec l’Ă©cran LCD bien rĂ©actif du Edge 1050. Noms des rues, points d’intĂ©rĂŞts (restaurants, points d’eau, hĂ´tels…) pistes VTT, gĂ©nĂ©ration d’itinĂ©raire Ă partir des routes les plus empruntĂ©es par les autres utilisateurs, retour au point de dĂ©part… Tout ça en interne, c’est-Ă -dire sans besoin d’une connexion avec le tĂ©lĂ©phone.

La cartographie du Garmin Edge 1050 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bon, la cartographie est presque trop dĂ©taillĂ©e. On a parfois un peu de mal Ă lire clairement le tracĂ©, surtout la nuit, puisque l’Ă©cran affichĂ© par dĂ©faut imprime des tons sur tons violets, absolument illisibles. Tout est rĂ©glables certes, mais les nĂ©ophytes seront surpris.

Nous trouvons l’alerte de sortie d’itinĂ©raire assez longue, lĂ oĂą le Wahoo Elemnt Roam nous a semblĂ© plus rĂ©actif. Le reroutage est aussi franchement lent Ă s’afficher et offre parfois des solutions trop peu idĂ©ales Ă notre goĂ»t. Il est possible de forcer l’arrĂŞt du reroutage et se se rĂ©perer tout seul en navigant dans la carte au tactile.

La cartographie sur le Edge 1040 (à gauche) et le Edge 1050 (à droite) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nous n’avons pas encore testĂ© tous les compteurs haut de gamme du marchĂ© et nous ne rentrerons donc pas plus dans l’analyse sur ce sujet du reroutage. Avantage Garmin tout de mĂŞme : le recalcul d’itinĂ©raire prend en compte le type de profil utilisĂ© : une sortie route devrait vous Ă©viter des passages par des chemins gravel ou VTT, par exemple.

Retenez que la navigation Garmin, aussi complète qu’elle soit, demandera un temps d’adaptation. Les amateurs et pros seront conquis par la polyvalence offerte par la cartographie du Edge 1050. Reste qu’on aurait bien aimĂ© des envois et des ajustements d’itinĂ©raires plus simples et rapides entre le tĂ©lĂ©phone et le compteur — par exemple pour sortir du tracĂ© Ă la volĂ©e, en cherchant un restaurant ou autre.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les autres fonctionnalitĂ©s ClimbPro sont bien sĂ»r de la partie. DĂ©jĂ excellente, cette dernière a mĂŞme Ă©voluĂ© : le compteur peut maintenant dĂ©celer et vous afficher la montĂ©e en cours, sans que vous n’ayez forcĂ©ment chargĂ© un itinĂ©raire au prĂ©alable. En s’appuyant sur la cartographie intĂ©grĂ©e, le compteur va jusqu’Ă activer l’écran ClimbPro dĂ©diĂ©e si la pente dĂ©tectĂ©e est importante.

Un dernier avantage pour la route, le haut-parleur du Edge 1050 peut vous assister lors de votre sortie, en sonnant avant chaque virage ou en citant carrément les prochaines consignes. Dieu merci, les tonalités et leurs réglages associés sont tous paramétrables : par défaut, le compteur a tendance à sonner à tout va.

La précision du dénivelé du Garmin Edge 1050

Passons rapidement sur les capacitĂ©s de l’altimètre baromĂ©trique du compteur, qui est sans aucune surprise très performant.

Rien de particulier à régler, la calibration automatique activée par défaut a très bien géré nos différentes sorties.

Garmin Edge 1050 Suunto Vertical Dénivelé positif 1 951 m 2 135 m Dénivelé négatif 1 949 m 2 141 m

Pour l’exemple, nous avons comparĂ© le profil d’altitude du Edge 1050 après une sortie de 2 000 mètres de dĂ©nivelĂ© positif avec celui de la Suunto Vertical, une montre de sport rĂ©putĂ©e pour sa fiabilitĂ© Ă ce niveau.

Les rĂ©sultats parlent d’eux-mĂŞmes. Parti et arrivĂ© au mĂŞme point, on voit que le Edge 1050 propose un dĂ©nivelĂ© positif et nĂ©gatif similaire, Ă 2 m près, alors que la montre de Suunto indique une plus grande diffĂ©rence, de 6 m.

Les fonctions sportives du Garmin Edge 1050

Qui sera surpris en attendant que le compteur le plus haut de gamme de Garmin propose une palanquĂ©e de fonctionnalitĂ©s sportives ? Au delĂ des statuts et programmes d’entraĂ®nement pour une course, des power guide (en fonction de la FTP) et autres alertes de nutrition et hydratation, Garmin a surtout mis l’accent sur les fonctions sociales avec son Edge 1050 :

alertes collaboratives des dangers routiers ;

gestion avancée des groupes (GroupRide).

La première est franchement maline. Comme on pourrait le faire avec Waze, il est possible de signaler un danger lors de notre sortie. trois clics suffisent : un pour afficher les menus, un pour sĂ©lectionner ladite fonction et un dernier pour prĂ©ciser le danger — nids-de-poule, chiens, zones glissantes…

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

ConnectĂ© Ă notre tĂ©lĂ©phone, le compteur va alors lui transmettre l’information, puis aux serveurs Garmin… et fera le chemin inverse vers les compteurs des autres utilisateurs. Un système de vote permet de valider ou d’invalider ladite alerte. Ă€ noter que les alertes ne sont pas uniquement envoyĂ©es aux Edge 1050 en circulation, mais aussi aux autres compteurs de la marque : Edge 540, Edge 840, Edge 1040 et Edge Explore 2.

Nous avons trouvĂ© ce système d’alerte franchement pratique, surtout pour les nids de poule dans les ronds-points. Cependant, son intĂ©gration mĂ©riterait d’ĂŞtre peaufinĂ©e : une fois l’obstacle passĂ©, sa distance avec nous continue d’ĂŞtre affichĂ©e (puisqu’on s’en Ă©loigne naturellement). Cela prend de la place sur l’Ă©cran et cela ne nous intĂ©resse plus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

GroupRide est dĂ©diĂ©e, comme son nom l’indique, aux sorties de groupe. Si tant est que tout les participants possèdent un compteur Garmin. Avec un système de code, plusieurs fonctionnalitĂ©s se dĂ©bloquent : localisation en direct des participants, messagerie instantanĂ©e entre les membres, partage de l’itinĂ©raire et dĂ©tection d’incident. Cette dernière option permet de signaler une chute au reste du groupe, ce qui est pratique si vous vous ĂŞtes Ă©loignĂ©.

Des options de classements en direct (segment, cĂ´te…) et des trophĂ©es virtuels Ă la fin de la sortie sont mĂŞme possible. Nous n’avons pas testĂ© ces fonctionnalitĂ©s sociales.

À noter que la majorité des fonctions sportives lancées avec le Edge 1050 arrivent et arriveront sur les Edge 540, Edge 840 et Edge 1040.

Compatibilité accessoires

Le Garmin Edge 1050 est compatible ANT+, ANT et Bluetooth LE. Bref, on peut sans surprise le connecter à la quasi-totalité des capteurs du marché — ceinture cardiofréquencemètre, mais surtout capteurs de puissance, home trainer ou autre accessoires comme les radars Varia. Vous pouvez également connecter vos commandes Shimano Di2 ou SRAM AXS.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notez qu’il est mĂŞme possible d’utiliser sa montre Garmin pour enregistrer l’activitĂ©, tout en envoyant les donnĂ©es directement sur l’écran du Edge 1050. Cela peut ĂŞtre pratique si vous souhaitez utiliser le capteur cardio optique de votre montre Garmin pour votre sortie vĂ©lo, tout en bĂ©nĂ©ficiant de la plus large surface d’affichage du compteur. Cette option est surtout pensĂ©e pour les triathlètes.

Le compteur peut se mettre Ă jour en Wi-Fi si vous l’avez prĂ©alablement connectĂ© au bon rĂ©seau. Sinon, il faudra passer par l’application, mĂŞme si le transfert sera plus long, en Bluetooth. NouveautĂ© cette annĂ©e, les cartes peuvent-elles aussi se mettent Ă jour en Wi-Fi.

Autonomie

Garmin anonce 20 heures d’autonomie pour son Edge 1050 (60 heures en mode Ă©conomie), soit une rĂ©duction notable par rapport au Edge 1040 et ses 35 heures. C’est logique, puisque l’Ă©cran MIP de ce dernier est moins consommateur, ne nĂ©cessitant pas de rĂ©troĂ©clairage. L’absence de recharge solaire avec l’Ă©cran LCD du Edge 1050 l’Ă©loigne encore un peu plus des 45 heures du Edge 1040 Solar — jusqu’Ă 180 heures en mode Ă©conomie avec recharge solaire, sur le papier.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les autres compteurs haut de gamme du marchĂ© indiquent gĂ©nĂ©ralement une trentaine d’heures d’autonomie. Le rĂ©cent Coros Dura surclasse le tout avec ses 70 Ă 120 heures d’autonomie grâce, entre autres, Ă sa large surface de recharge solaire.

Bon ça, c’est pour les fiches techniques. IntĂ©ressons-nous plutĂ´t aux faits. Nous utilisons depuis plus d’un an le Edge 1040 Solar, et la baisse logique d’autonomie que nous avons observĂ©e avec le Edge 1050 Ă©tait moins grande que nous l’imaginions.

En mode GNSS multibandes (le plus précis, donc le plus consommateur) et avec la luminosité automatique (en hiver 2024 donc certes pas les jours les plus lumineux), le Edge 1050 a su nous tenir compagnie pour un total de 18 heures et 29 minutes, avec quelques points de pourcentages de batterie restants.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Lors de ce test, sachez que le compteur est passé de 100 % à 85 % après une première sortie de 3 heures et 25 minutes, puis à 53 % après une escapade de 6 heures et 24 minutes. Notre troisième sortie, de 6 heures et 40 minutes, a fait tomber le compteur à 19 % de batterie. Quelques courts trajets ont finalement grignoté petit à petit le reste.

Un autre exemple ? Chargé à bloc avant une sortie vélo ensoleillée, le Edge 1050 affichait 76 % de batterie restante après 5 heures et 11 minutes passées sur le guidon. Après un total de 14 heures et 25 minutes, il lui restait encore 25 % de batterie.

Ses rĂ©sultats peuvent ĂŞtre amĂ©liorĂ©s en utilisant le mode Ă©conomie d’Ă©nergie, ou en basculant simplement sur un mode de GNSS moins prĂ©cis.

D’après notre tests, comptez environ 1 h 30 pour recharger le compteur de 15 % Ă 100 %, via le port USB-C et le câble fourni.

Le Garmin Edge 1050 a été lancé au prix de 749,99 euros, soit quasiment le le même montant demandé par la version Solar du Edge 1040 à sa sortie. À titre indicatif, la version classique de ce dernier était affichée à 599,99 euros, soit 150 euros de moins.

DĂ©but 2025, on peut trouver le Edge 1050 autour des 669 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il sera difficile de trouver un compteur vélo plus cher que le Garmin Edge 1050. Ses principaux concurrents sont tous moins chers. Comptez, à leur sortie, 599,99 euros pour le Wahoo Elemnt Ace ou 650 euros pour le Hammerhead Karoo 3.

Le bel et lumineux écran du Edge 1050 et ses fonctionnalités inédites valent-ils ce tarif haut de gamme ?