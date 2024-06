Garmin lance sa nouvelle référence des compteurs GPS vélo, mais avec un petit sacrifice

Garmin a dévoilé son nouveau compteur GPS haut de gamme, le Garmin Edge 1050. S'il profite d'un écran plus défini, il perd cependant en autonomie par rapport à son prédécesseur.

Deux ans après avoir la sortie de son dernier compteur GPS pour vélo haut de gamme, le Garmin Edge 1040, la firme américaine a lâché l’artillerie lourde ce mardi avec la présentation de son nouveau modèle, le Garmin Edge 1050.

Alors que Coros est arrivé sur ce marché il y a à peine plus d’une semaine avec son Coros Dura, Garmin ne mise pas vraiment sur les mêmes arguments pour son Edge 1050. Du côté de Coros, le constructeur promet avant tout une autonomie record, potentiellement infinie, grâce à un écran MIP transflectif et une surface solaire pour la recharge pendant l’utilisation. Chez Garmin, exit l’écran MIP des précédents compteurs, le Garmin Edge 1050 mise cette fois sur un écran LCD TFT plus classique, comme on peut en retrouver sur des montres connectées, des téléviseurs ou certains smartphones. Ici, pas de charge solaire non plus, le constructeur n’ayant pas annoncé de déclinaison Edge 1050 Solar, comme c’était pourtant le cas avec l’Edge 1040 Solar.

Un écran mieux défini et lumineux

Concernant l’écran justement, Garmin annonce que l’affichage du Garmin Edge 1050 propose une définition de 480 x 800 pixels pour une diagonale de 3,5 pouces. Sans surprise, c’est bien supérieur aux 282 x 470 pixels de la dalle MIP de l’Edge 1040. L’écran est par ailleurs tactile et le compteur embarque un capteur de luminosité afin d’ajuster automatiquement sa lisibilité à la luminosité ambiante.

Pour proposer un suivi précis de votre itinéraire, le Garmin Edge 1050 embarque par ailleurs un suivi de géolocalisation double fréquence, compatible avec les systèmes GNSS GPS, Galileo et Glonass. Il profite également de différents capteurs pour mesurer les mouvements (accéléromètre et gyroscope), faire office de boussole (magnétomètre) et mesurer l’ascension (altimètre barométrique).

Des fonctionnalités complètes

Le compteur est également compatible avec Garmin Pay, pour vous permettre d’acheter une baguette de pain après votre sortie vélo. Il intègre également un haut-parleur — pour profiter d’un guidage vocal et faire office de sonnette — et propose un stockage interne de 64 Go pour vous permettre de télécharger des cartographies supplémentaires. Enfin, le compteur est bien évidemment compatible avec les protocoles Bluetooth et ANT+ pour vous permettre de le connecter à des capteurs de puissance ou à une ceinture de fréquence cardiaque.

Concernant l’autonomie, si le Coros Dura profite, en théorie, d’une autonomie infinie, le Garin Edge 1050 est quant à lui nécessairement plus limité. Le constructeur américain annonce en effet jusqu’à 20 heures d’utilisation en mode intensif et 60 heures en économie d’énergie. À titre de comparaison, le Garmin Edge 1040 pouvait quant à lui pousser jusqu’à 35 heures en mode intensif et 70 heures en mode économie d’énergie.

Prix et disponibilité du Garmin Edge 1050

Le Garmin Edge 1050 est disponible dès à présent. Il est proposé en France au prix de 749,99 euros. Le Garmin Edge 1040, avec écran MIP et charge solaire, reste quant à lui au catalogue du constructeur, au même prix de 749,99 euros.