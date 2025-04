On a pédalé 4000 km avec la référence des GPS Garmin : tout simplement incontournable

Qu’on se le dise très clairement : parmi les ordinateurs de bord pour cyclistes, Garmin fait figure de numĂ©ro 1. Pour dĂ©buter nos tests de GPS pour vĂ©lo, il nous fallait donc l’un des modèles les plus polyvalents de la marque. J’ai nommĂ© l’Edge 840 dans sa version Solar.

Il faut le reconnaître, Garmin a su se renouveler avec brio. Lorsque les GPS additionnels pour voitures sont tombés en désuétude avec l’arrivée d’applications performantes et gratuites sur smartphone, la marque a redoublé d’efforts pour proposer des ordinateurs de bord pour vélo connectés en GPS. Ces appareils ont révolutionné l’entraînement des cyclistes grâce à la multitude de données qu’ils peuvent recueillir, à condition d’être associés aux bons accessoires.

Le Garmin Edge 840 Solar est un concentré de technologie et de connectivité, idéal pour suivre son entraînement, du moins sur le papier. Je l’ai utilisé tout l’hiver pour ma préparation, jusqu’aux premières courses de la saison, afin d’en réaliser un test complet.

Design : un galet Ă mettre sur son guidon

Sur route, l’aérodynamisme est devenu un argument marketing majeur. On ne compte plus le nombre d’équipementiers affirmant faire économiser quelques watts avec leurs produits. Ce n’est pas le cas du Garmin Edge 840 Solar, qui se contente d’afficher vos watts sans vous freiner. Son design est arrondi, mais surtout fin. Mon ancien Garmin Edge 520 était bien plus épais.

Ses dimensions sont de 57,8 x 85,1 x 19,6 mm (largeur, hauteur, Ă©paisseur), pour un poids de 88,9 grammes, soit une augmentation de presque 10 grammes par rapport Ă l’Edge 830. Clairement, c’est nĂ©gligeable, mais si vous pensez encore que le moindre gramme compte pour un vĂ©lo performant, vous risquez peut-ĂŞtre de culpabiliser.

La fixation Garmin s’effectue toujours par un quart de tour, peu importe le sens. Une fois le compteur en place, un point lĂ©gèrement plus dur dans la rotation indique qu’il est bien verrouillĂ©. Dans la boĂ®te, on trouve un support Ă Ă©lastique permettant de le fixer sur une potence, ce que j’ai fait sur le VTT Lapierre Overvolt que j’avais en essai Ă cette pĂ©riode. Un support dĂ©portĂ© pour cintre est Ă©galement fourni ; il se fixe avec une vis Ă empreinte BTR. Je ne l’ai pas utilisĂ© avec l’Edge 840, car mon cintre aĂ©ro ne le permet pas, mais je l’ai longtemps employĂ© sur mon ancien vĂ©lo, avec l’Edge 520, sans rencontrer le moindre souci.

Pour ceux qui aimeraient l’utiliser au poignet, notamment les triathlètes, il ne me semble pas que Garmin ou un fabricant tiers propose ce type de support. Généralement, c’est plutôt l’inverse : on trouve des supports permettant de fixer une montre au guidon.

Enfin, cinq boutons accompagnent l’écran tactile : un bouton d’allumage/extinction et de mise en veille, un bouton de lancement et de mise en pause de l’activité, un bouton pour déclencher un tour, deux touches pour naviguer entre les pages et les menus, un bouton retour et une touche permettant d’afficher un menu pendant l’activité, pour, par exemple, déclencher un programme d’entraînement. Le tout est complété par un port USB-C avec un cache protégeant de la poussière et de l’humidité, servant à recharger l’appareil et à transférer ses données vers un ordinateur.

Ecran : il fait le job

L’écran n’est pas le plus saisissant que l’on ait vu sur un compteur GPS, mais en même temps, on ne regardera pas une étape du Tour de France dessus… Il s’agit d’un écran transflectif TFT de 2,6 pouces avec une résolution de 246 x 322 pixels, soit 15,59 pixels par pouce. C’est un modèle compact ; pour un écran plus grand, il faut se tourner vers les Edge 1040 et Edge 1050.

Cet Ă©cran est lisible en plein soleil grâce Ă une technologie MIP ne demandant pas de rĂ©troĂ©clairge, bon point pour l’autonomie, mais aussi de nuit grâce Ă un rĂ©troĂ©clairage performant, au choix automatique ou manuel (un peu faible en automatique). Il dispose d’un mode jour et d’un mode nuit qui s’adapte Ă l’heure. De jour, les fonds d’affichage sont blancs ou gris avec des polices noires, tandis que de nuit, l’écran devient noir avec des polices blanches.

Les affichages restent lisibles même en roulant. Toutefois, la visibilité des données dépend du profil paramétré : plus il y a de champs de données par page, plus la police est petite et difficile à lire.

La dalle tactile est agréable à utiliser. On n’est pas au niveau d’un iPhone, mais cela suffit pour l’usage prévu. En revanche, elle peut être plus difficile à manipuler par temps humide ou avec des gants. Le compteur est certifié IPX7, ce qui le protège contre l’eau, mais des gouttes sur l’écran peuvent gêner la réactivité. Dans ces conditions, il est possible de naviguer à l’aide des boutons situés autour du boîtier.

Logiciel : simple mais efficace

La partie logicielle est tout ce que l’on attend d’un compteur GPS : pas très jolie, pas très intuitive, mais suffisamment efficace pour paramétrer ses profils d’activité et ses séances d’entraînement, avant de ne plus avoir à y toucher.

L’écran d’accueil peut être personnalisé avec plusieurs widgets, mais ce n’est pas indispensable.

Le Garmin Edge 840 n’est pas prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte. Avant votre première sortie, vous devrez configurer plusieurs éléments pour obtenir un affichage correspondant à vos attentes. La boutique d’applications Connect IQ permet d’aller encore plus loin en ajoutant des fonctionnalités, des champs de données et des profils déjà établis. Si vous prenez le temps de tout paramétrer, vous pourrez afficher autant de données sur votre entraînement qu’un cockpit d’Airbus A320 !

L’application mobile Garmin Connect est incontournable pour exploiter pleinement ce GPS. Elle permet d’analyser ses sorties sous tous les angles. Son interface demande un certain temps d’adaptation et son design n’est pas des plus modernes, mais elle a le mérite d’être efficace. Depuis l’application, vous pouvez aussi rechercher et créer des itinéraires, programmer des séances d’entraînement, puis les envoyer directement vers l’appareil. Garmin Connect facilite également le transfert automatique de vos activités vers Strava, Komoot et d’autres plateformes dédiées aux sportifs.

Garmin Connect Mobile Télécharger gratuitement

Enfin, que ce soit en branchant l’appareil à un ordinateur ou via Garmin Connect, il est possible d’exporter les fichiers .fit pour analyser les données avec des logiciels spécialisés.

Données sportives : élargissez le champs des possibles

En tant qu’appareil destinĂ© aux cyclistes davantage compĂ©titeurs, le Garmin Edge 840 Solar a tout ce qu’il faut pour suivre vos entrainement avec prĂ©cision.

GPS et navigation

Le Garmin Edge 840 Solar est Ă©quipĂ© de l’une des meilleures puces GPS disponibles. Il fonctionne, comme son grand frère le 1040, avec un système GNSS multibande, offrant une excellente couverture mĂŞme en forĂŞt lors d’une sortie VTT, par exemple. En plus du GNSS multibande, il est compatible avec les trois systèmes traditionnels : GPS, Glonass et Galileo.

Tout est conçu pour garantir une prĂ©cision optimale, ce que j’ai pu constater notamment lors des courses sur circuit. Mon Edge 520 avait parfois tendance Ă se dĂ©caler de quelques mètres au fil des tours, donnant l’impression de rouler en dehors de la piste sur la carte. Mais mĂŞme après sept tours sur la mĂŞme route, on constate que le tracĂ© ne s’Ă©loigne jamais de la trajectoire rĂ©elle.

Concernant la navigation, il est possible de tĂ©lĂ©charger des parcours au format .GPX. L’appareil est dotĂ© d’un fond de carte et d’un système de guidage. Toutefois, la taille rĂ©duite de l’Ă©cran peut parfois rendre certaines intersections difficiles Ă apprĂ©hender, nĂ©cessitant un zoom pour y voir clair. Heureusement, une notification vous indique la direction Ă suivre. Et si jamais vous quittez le parcours, le GPS recalcul l’itinĂ©raire pour vous le faire rejoindre le plus rapidement possible. De plus, une alerte vous avertit des zones dangereuses, telles que les nids-de-poule, les virages pĂ©rilleux ou encore les zones de circulation dense.

Perdu pendant une sortie ? Vous pouvez demander au Garmin de vous guider jusqu’au point de dĂ©part.

Dénivelé

L’ajout d’un système multibandes et surtout d’un altimètre baromĂ©trique offrent une excellente prĂ©cision dans le suivi du dĂ©nivelĂ©. On voit les mètres s’accumuler un par un sur le total de la sortie, ce qui n’Ă©tait pas le cas auparavant. Les anciens GPS avaient tendance Ă afficher des variations brusques de plusieurs mètres d’un coup.

Sur l’ensemble des sorties rĂ©alisĂ©es sur des terrains bien connus, je n’ai constatĂ© aucune erreur significative dans l’enregistrement du dĂ©nivelĂ© et de l’altitude.

Fonctions sportives

Ici, nous allons aborder les champs de donnĂ©es paramĂ©trables sur le compteur. C’est très simple : vous pouvez afficher pratiquement tout ce que l’on peut imaginer, comme la puissance, la cadence, la frĂ©quence cardiaque, le dĂ©nivelĂ©, l’altitude, la navigation, la carte, la pente, la vitesse, la distance ou encore le chrono. Pour chaque catĂ©gorie, il est possible, le cas Ă©chĂ©ant, d’afficher la donnĂ©e en instantanĂ©, sur 3 secondes pour la puissance, en moyenne ou en valeur maximale.

Personnellement, j’ai configurĂ© ma page principale pour afficher le chrono total, la distance, la vitesse, la puissance, la zone de puissance, la frĂ©quence cardiaque, la cadence et le dĂ©nivelĂ©. Sur une page adjacente, j’ai ajoutĂ© la vitesse moyenne, la cadence moyenne, la puissance moyenne normalisĂ©e et la cadence moyenne. J’ai Ă©galement affichĂ© la fonction Stamina sur une autre page. Cette fonctionnalitĂ© analyse en continu votre puissance et votre frĂ©quence cardiaque — si vous avez une montre ou un capteur cardio — pour estimer l’autonomie restante Ă ce rythme. En d’autres termes, c’est une jauge de carburant indiquant l’Ă©nergie qu’il vous reste pour continuer Ă rouler.

Lorsque j’ai testĂ© les pĂ©dales capteur de puissance Garmin RK200, j’ai configurĂ© une page spĂ©cifique dĂ©diĂ©e Ă l’analyse des dynamiques de cyclisme, notamment la rĂ©partition de la puissance entre la jambe gauche et la jambe droite. Vous l’aurez compris, il est possible d’afficher une quantitĂ© impressionnante de donnĂ©es, peut-ĂŞtre mĂŞme trop. Il faut donc rester mesurĂ© lors du paramĂ©trage du compteur, sous peine de passer plus de temps Ă naviguer entre les pages qu’à pĂ©daler.

De mon cĂ´tĂ©, je n’ai pas choisi d’afficher la pente lors des ascensions, et ce, pour une bonne raison : la fonction ClimbPro se lance automatiquement dès que le compteur dĂ©tecte une cĂ´te. Vous pouvez dĂ©finir Ă partir de quel pourcentage de pente cette fonction s’active, ce qui Ă©vite qu’elle se dĂ©clenche au moindre pont d’autoroute. En revanche, elle se rĂ©vèle prĂ©cieuse dans une vĂ©ritable montĂ©e ou un col. Vous bĂ©nĂ©ficiez alors d’un graphique de la montĂ©e avec diffĂ©rentes couleurs en fonction de la pente. Un curseur sur la carte indique le pourcentage de pente sur lequel vous roulez Ă l’instant T, ainsi que la distance restante jusqu’au sommet et le dĂ©nivelĂ© qu’il vous reste Ă gravir.

ConnectivitĂ© : autant d’appareils que vous vous souhaitez

Le Garmin Edge 840 Solar dispose de tous les protocoles de connexion nĂ©cessaires : Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi. Dans la pratique, on utilise principalement le Bluetooth et l’ANT+. Le premier permet de connecter le compteur Ă un smartphone, tandis que le second sert Ă appairer divers accessoires comme un cardiofrĂ©quencemètre, un capteur de puissance, de vitesse ou de cadence, des dĂ©railleurs Ă©lectriques, un radar arrière, une lampe ou encore un home trainer. Le champ des possibles est très large.

Pour ĂŞtre honnĂŞte, je ne me suis pas servi de la connexion Wi-Fi, ou alors je ne m’en suis pas rendu compte. Pour les mises Ă jour, mon tĂ©lĂ©phone a tĂ©lĂ©chargĂ© les fichiers via l’application Garmin Connect avant de les transfĂ©rer en Bluetooth sur l’appareil.

L’appairage des différents capteurs est simple et ne prend que quelques minutes. L’interface logicielle est bien pensée sur ce point, avec un guidage clair. De plus, à chaque démarrage, une notification indique quels appareils ont été détectés. Il est également possible de vérifier les connexions en ouvrant un tiroir accessible par un simple balayage vers le bas de l’écran.

RĂ©cupĂ©rer ses donnĂ©es est tout aussi facile : il suffit de lancer une activitĂ©, de pĂ©daler plus ou moins fort selon son entraĂ®nement ou sa course, puis d’enregistrer l’effort. En quelques secondes, l’activitĂ© est synchronisĂ©e avec l’application Garmin et devient consultable sous toutes ses coutures. En trois mois d’utilisation, une seule activitĂ© a Ă©tĂ© un peu rĂ©calcitrante Ă se synchroniser avec mon smartphone. Par ailleurs, j’ai parfois constatĂ© des dĂ©connexions intermittentes avec mon cardiofrĂ©quencemètre. Impossible de dire si cela vient de la ceinture ou du compteur Garmin, mais ce phĂ©nomène ne concerne que ce capteur.

Autonomie : rayonnement solaire

Ici, on touche Ă un point essentiel du Garmin Edge 840 Solar. Notez bien le dernier mot de son appellation. Selon le constructeur, la batterie offre jusqu’à 32 heures d’autonomie grâce Ă l’Ă©nergie solaire.

Je ne roule pas 32 heures d’affilée, mais toujours est-il que cette autonomie semble largement suffisante pour 99 % des usages. Seuls les adeptes de l’ultra-distance pourraient ressentir le besoin de le connecter à une batterie externe.

Ce que j’apprécie particulièrement, c’est que le compteur affiche le nombre d’heures d’autonomie restantes d’un simple appui sur l’écran lorsque vous enregistrez une activité. De même, au démarrage, le pourcentage de batterie restant s’affiche directement. Alors qu’avec mon vieux Edge 520, je réfléchissais à deux fois avant de partir avec moins de 50 % de batterie, je ne commence à m’inquiéter avec le 840 que sous la barre des 30 %. Et encore… Je peux toujours compter sur la recharge solaire pour prolonger l’autonomie si besoin.

Car oui, Solar désigne bien une version équipée d’une recharge solaire. L’écran est entouré d’un petit panneau solaire qui capte l’énergie UV pour recharger la batterie, ou du moins tenter de la maintenir à son niveau. C’est une excellente idée, car on roule généralement sous le soleil. À chaque arrêt du compteur, un message indique de combien l’autonomie a été prolongée grâce à la captation solaire.

Dans mon utilisation, j’ai rechargé le compteur une fois par semaine ou toutes les deux semaines, selon mon volume d’entraînement. C’est très appréciable de ne plus avoir à se soucier constamment du niveau de batterie. Et il est fort probable qu’en été, l’apport du panneau solaire me permette de me passer presque totalement d’une recharge sur secteur.

Prix et disponibilité du Garmin Edge 840

Le Garmin Edge 840 est disponible depuis le mois d’avril 2023 dans le commerce. Il a Ă©tĂ© lancĂ© en France au tarif de 449,99 euros en version standard et Ă 549,99 euros pour la dĂ©clinaison solaire.