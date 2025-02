J’ai pédalé tout l’hiver sur le nec plus ultra des home trainers Garmin et voici mon avis

Chez Frandroid, on aime la technologie, mais on aime aussi le sport. Ces deux univers tendent à être de plus en plus proches, alors quand Garmin nous a proposé d’essayer leur home trainer Tacx Neo 3M, on a sauté sur l’opportunité. Entre grandes attentes de ma part et grandes promesses de la part de Garmin, j’ai passé plusieurs semaines accompagné du Tacx Neo 3M et de mon vélo pour vous donner mon avis.

C’est l’hiver et le temps n’est pas toujours au rendez-vous pour une sortie en extérieur. Heureusement, les home-trainers ont fait un bond en avant considérable : connectés, plus silencieux, capables de simuler des pentes à fort pourcentage et même différents revêtements.

Ce qui était autrefois un moment de douleur sans saveur est devenu ludique, notamment avec des plateformes comme Zwift. Le remplaçant du Tacx Neo 2T, le Neo 3M, compile toutes ces promesses, mais vaut-il son prix catalogue de 1 999 euros ?

Le home trainer de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Design du Garmin Tacx Neo 3M: un air de vaisseau spatial

Ce home-trainer à transmission directe ressemble à un chasseur galactique sorti tout droit de Star Wars, d’autant plus avec son coloris noir mat et son volant d’inertie gris. Mais la comparaison s’arrête là : avec un poids de 23,6 kg, vous aurez du mal à le faire décoller. Rien d’insurmontable pour autant, surtout que Garmin a pensé à intégrer une poignée dans le design de ce Tacx Neo 3M.

Ce poids lui assure un bon maintien. Même en mettant tous mes watts, il n’a pas tendance à bouger, ou alors je ne suis simplement pas assez puissant… Sa prise de masse de 2,1 kg par rapport au Tacx Neo 2T est en partie due à ce que Garmin nomme les « Motion Plates ». Installées sous les pieds du Tacx Neo 3M, elles permettent d’absorber des mouvements d’avant en arrière. On y reviendra, mais retenez qu’hormis une légère tendance à aller vers l’avant si vous êtes installé sur un carrelage un peu trop lisse, aucun problème de stabilité ne touche le Garmin Tacx Neo 3M.

Cette bonne stabilité se paie un peu au niveau de l’encombrement. Les bases du Tacx Neo 3M sont larges, mais heureusement, elles se replient assez facilement une fois la technique comprise pour éviter de subir le poids de l’appareil. Il sera possible de le ranger dans un placard, à condition que le placard soit grand et plutôt vide. Même avec les pieds pliés, le Tacx Neo 3M prend de la place (695 x 355 mm).

Avec le Neo 3M, Garmin fournit un support pour la roue avant. Celui-ci n’a pas pour ambition d’empêcher le mouvement de l’ensemble vélo plus home-trainer vers l’avant, comme évoqué. Il est davantage présent pour garder le vélo droit. Si vous roulez sans, le vélo sera incliné vers l’avant et vous passerez votre temps à donner des petits coups de rein vers l’arrière pour vous replacer sur la selle.

Installation en 15 minutes chrono pour le Garmin Tacx Neo 3M

Le Garmin Tacx Neo 3M que j’ai reçu pour l’essai n’était pas neuf. Je ne peux donc pas vous parler de l’unboxing en détail. En revanche, je peux vous dire que l’installation a été plutôt simple.

Presque aucun outil n’est requis : pour déplier l’appareil, il suffit de pousser les pieds vers le bas à la main jusqu’à entendre le bruit du verrouillage. Pour activer les Motion Plates, cela se passe sur une molette ronde à l’arrière des bases.

Lorsque j’ai reçu le home-trainer, le dernier utilisateur avait un vélo avec un serrage rapide. Utilisant un vélo avec freins à disque et axes traversants, j’ai dû changer les entretoises. Rien de bien sorcier, mais attention : si vous avez trop serré, il faudra une clé anglaise pour desserrer.

Le Garmin Tacx Neo 3M est livré avec une cassette 11 vitesses Shimano/SRAM. Si vous utilisez un autre type de cassette, vous devrez commander un autre corps moyennant un supplément. Comptez 79 euros pour un corps de cassette supplémentaire, sans possibilité de remplacer le montage existant par un montage compatible avec votre équipement. Dommage.

Compatibilité logicielle du Garmin Tacx Neo 3M

De base, le Garmin Tacx Neo 3M utilise une connectivité ANT+ — permettant de connecter le home-trainer à votre compteur GPS et avoir les données (puissance, vitesse, cadence) sous les yeux — et Bluetooth qui fonctionne via votre smartphone.

Par exemple, pour connecter le home-trainer à votre ordinateur faisant tourner Zwift, j’ai choisi de passer par l’application Zwift Companion sur mon smartphone et connecter ce dernier au même réseau Wi-Fi que l’ordinateur. C’est le smartphone qui va se connecter en Bluetooth au Tacx Neo 3M et communiquer avec votre ordinateur via Wi-Fi.

Mais il est aussi possible de connecter le Tacx Neo 3M en directement Bluetooth. Enfin, si votre ordinateur ne prend pas en charge le Bluetooth, il est possible d’ajouter une antenne ANT+ Garmin branchée par prise USB pour 49,99 euros.

Pour éviter cette procédure, un module de connexion Wi-Fi est disponible en option, mais il n’était pas présent lors de notre essai.

Garmin propose son application Tacx Training, qui permet d’avoir les résumés de ses séances d’entraînement, mais aussi de rendre les sessions plus ludiques en suivant certains parcours mythiques à travers les Alpes, les Pyrénées ou les monts flandriens. Pour cela, il faut télécharger la vidéo sur son appareil, l’application offrant plusieurs résolutions d’image. C’est ludique pour quelques séances, mais cela ne vaut pas le fun d’une application comme Zwift, qui concentre l’essentiel des cyclistes et des activités de vélo virtuel.

L’application Tacx Training // Source : Garmin

L’application Tacx Training propose des séances d’entraînement plus ou moins longues, plus ou moins intenses, et dans différentes zones de puissance. De plus, Tacx Training récupère automatiquement vos séances d’entraînement créées et enregistrées sur Garmin Connect. J’avais l’habitude d’utiliser ces programmes d’entraînement sur la route, il est possible de les utiliser sur home-trainer.

Bien entendu, il est compatible avec d’autres plateformes comme TrainerRoad, mais c’est avec Zwift que nous l’avons le plus utilisé.

Retour d’expérience du Garmin Tacx Neo 3M : un home-trainer sans gros défaut

En deux mois d’essai, j’ai pu faire de nombreuses sessions avec ce Tacx Neo 3M. Et voici ce que j’ai pu noter. Tout d’abord, l’installation du vélo est d’une simplicité sans faille, remettre votre roue arrière me semble même plus difficile. C’est vraiment l’affaire de 30 secondes, un peu plus si c’est le dimanche matin à 7 heures parce que vous avez oublié de préparer votre vélo la veille avant une sortie en extérieur.

L’association au démarrage avec Zwift est très simple. Cela ne prend que quelques secondes si vous avez le téléphone connecté en Bluetooth au Neo 3M et au même réseau Wi-Fi que l’ordinateur.

Une fois la sortie sur Zwift lancée, on est surpris par le faible bruit généré par ce home-trainer, capable pourtant d’encaisser 2 200 watts de puissance, de simuler des pentes jusqu’à 25 % de dénivelé et une force de freinage de 260 N. Il n’est pas obligatoire de rouler avec de la musique ou un podcast dans les oreilles pour couvrir le bruit du volant d’inertie, et il n’est pas non plus nécessaire de monter le volume pour entendre sa musique. Ce n’est que lorsque le Tacx Neo 3M simule un revêtement dégradé, comme un chemin en gravier, des pavés ou un pont en bois, que le volant d’inertie se fait plus sonore en raison des vibrations.

Lors d’une sortie en groupe ou d’une course sur Zwift, l’effet d’aspiration du peloton est bien géré. On sent qu’il faut plus s’employer pour conserver la même allure si l’on quitte les roues. Les montées vous obligent à jouer du dérailleur pour conserver une bonne cadence de pédalage, et les descentes vous permettent de soulager les watts.

Car oui, avec le Tacx Neo 3M, il y a un capteur de puissance intégré. Il est donc possible de rouler aux watts pour un entraînement précis. La précision est inférieure à 1 %, et je l’ai comparée à des pédales avec capteur de puissance : c’est effectivement très proche. L’écart de mesure est insignifiant. En revanche, il faut noter que l’affichage de votre puissance sur l’ordinateur peut avoir un léger décalage ; le chiffre est davantage instantané sur le smartphone. Mon conseil est donc de pédaler avec le smartphone à portée d’œil pour s’assurer que vous restez bien dans la zone ciblée.

Sorties en groupe et courses : le Garmin Tacx Neo 3M s’en sort bien, mais qu’en est-il des entraînements ? Zwift propose de nombreuses séances pour développer votre endurance, votre FTP, votre VO2Max, votre capacité de sprint ou de grimpeur. Pour cela, un test de FTP est recommandé afin de bien déterminer vos zones.

Je l’ai effectué sur home-trainer, ce que je trouve bien plus adapté que sur la route. Une fois mes zones de puissance déterminées, j’ai pu faire plusieurs séances d’entraînement à la puissance. Dans ce type d’utilisation, le mode ERG — tiré d’ergomètre — adapte automatiquement la résistance pour atteindre la puissance souhaitée. Mais j’ai rencontré quelques bugs, notamment une résistance bien trop élevée pour me laisser maintenir ma Zone 4 tout en conservant une cadence confortable. Résultat : j’ai pris l’habitude de désactiver l’ERG, d’avoir une résistance stable et d’adapter ma puissance en jouant du dérailleur. Au moins, je ne peux pas pester contre le home-trainer pendant ma séance.

Prix et disponibilité du Garmin Tacx Neo 3M

Le Garmin Tacx Neo 3M fait partie des home-trainers les plus haut de gamme sur le marché. Il est proposé à 1 999 euros hors options sur le site marchand de Garmin.

Il faut donc ajouter 79 euros pour un corps de cassette Sram XDR ou Campagnolo. Le boîtier Wi-Fi est vendu 149 euros en plus du prix du home-trainer. Dommage qu’à ce prix, relativement élitiste, de 1 999 euros, on n’ait pas le choix du corps de cassette ni de la denture de celle-ci. De plus, Garmin aurait pu intégrer dans le prix le boîtier permettant une connexion Wi-Fi, pour véritablement aller au bout des choses.