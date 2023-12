Garmin lance un nouveau home trainer connecté pour faire du vélo bien au chaud cet hiver

Garmin a dévoilé son nouveau home trainer connecté, le Tacx Neo 3M. Il est capable de simuler des pentes jusqu'à 25 % ou d'enregistrer une puissance jusqu'à 2200 W tout en profitant de fonctionnalités connectées.

Pour faire du vélo bien au chaud en hiver, on connaissait jusqu’à présent les vélos d’appartement à la papa. Mais depuis quelques années, les marques s’orientent de plus en plus vers des home trainers, c’est-à-dire des plateformes sur lesquelles positionner un véritable vélo mécanique d’extérieur et qui permettent de simuler des pentes ou certaines difficultés de terrain, parfois avec des fonctions connectées.

C’est justement ce qu’a présenté Garmin ce jeudi avec l’annonce de son nouveau home trainer, le Garmin Tacx Neo 3M. Celui-ci vient compléter la gamme de Garmin aux côtés du Tacx Neo 2T, du Tacx Flux S Smart ou du Tacx Flux 2 Smart, mais avec un positionnement plus haut de gamme encore. Il s’agit en fait d’un home trainer par lequel le cycliste viendra remplacer la roue arrière. Il est équipé d’un montage à cassette Shimano/Sram à 11 vitesses, avec possibilité d’acheter des cassettes supplémentaires en cas de besoin. La roue avant est quant à elle positionnée sur un support compatible avec des pneus jusqu’à 60 mm de large pour assurer une bonne stabilité.

Une connectivité Bluetooth, ANT+, Wi-Fi et Ethernet

Surtout, le Garmin Tacx Neo 3M intègre des fonctions connectées. Il est ainsi compatible avec les protocoles Bluetooth et ANT+ afin de transmettre automatiquement les données de puissance ou de vitesse à une montre de sport par exemple. Un module Ethernet et Wi-Fi est également proposé en option pour assurer une liaison sans fil. De quoi permettre d’utiliser le home trainer sur d’autres plateformes d’entraînement comme Zwift ou TrainerRoad.

Le home trainer permet en outre de simuler des pentes jusqu’à 25 %, en ajoutant de la résistance à la roue arrière, de mesurer la puissance de vos rotations, à une précision annoncée au pourcentage près, et pourra mesurer des sprints jusqu’à une puissance de 2200 W.

En termes d’ergonomie, le home trainer se veut plutôt compact avec un poids de 23,6 kg et des dimensions une fois plié de 69,5 x 35,5 x 59,5 cm. Il est donc plutôt simple à ranger dans un placard ou un meuble une fois la séance terminée.

Le Tacx Neo 3M se positionne sur le segment haut de gamme de Garmin, avec un prix de 2000 euros au lancement. À cela, il faudra ajouter 149 euros pour le module Ethernet et Wi-Fi afin de le connecter à Internet.