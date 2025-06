« Le but, c’est d’éviter le gâchis de Go » : on a discuté avec Kolet, la startup française qui veut démocratiser l’eSIM

Rendre la vie plus facile aux voyageurs, c’est la mission que s’est donnée Kolet, une startup française sur le marché de l’eSIM depuis 2024. Eduardo Ronzano, CEO et cofondateur de Kolet, nous a présenté ses arguments pour rivaliser avec les géants du secteur comme Saily ou Holafly lors d’une interview.

© Kolet

Nous ne présentons plus les eSIM, ces cartes SIM virtuelles qui se substituent aux SIM physiques et s’adressant le plus souvent à une clientèle de voyageurs. Leur utilisation tend à se démocratiser, notre rédaction a également eu plus d’une fois l’occasion de tester des eSIM de plusieurs fournisseurs différents avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Il est même possible de dénicher des forfaits eSIM sur notre comparateur.

Sur ce marché, Holafly, Airalo et Saily sont les premiers acteurs qui nous viennent en tête. Le premier est connu pour ses forfaits illimités, le deuxième pour avoir la meilleure couverture et le troisième pour proposer la meilleure expérience applicative et la plus sécurisée étant donné que Saily est une filiale de Nord Security.

Or, depuis quelque temps, c’est Kolet, un acteur français de l’eSIM, qui commence à faire parler de lui. Alors que la startup venait d’annoncer une levée de fonds de 10 millions de dollars, nous nous sommes entretenus avec Eduardo Ronzano, CEO et cofondateur de Kolet qui nous a présenté son entreprise et en quoi elle se démarque de ses concurrents, toujours plus nombreux.

C’est quoi, Kolet ?

Fondée en 2024 par un trio d’entrepreneurs issus du milieu des télécoms, la startup Kolet est née d’un constat simple : le manque de transparence des opérateurs sur les frais d’itinérance, souvent exorbitants si on n’a pas le forfait mobile adéquat. « On trouve que la transparence et ce qu’on appelle en anglais la customer-centricity ne sont pas forcément représentés dans le monde des télécoms » appuie Eduardo Ronzano.

Les fondateurs de Kolet. De gauche à droite : Anne-Carole Coën, Eduardo Ronzano et Mehdi Chraibi / ©Kolet

Kolet s’est ainsi lancée dans la fourniture d’eSIM, principalement à destination des voyageurs, avec la transparence et l’accessibilité comme leitmotiv principal. En un an, la startup a attiré plus de 300 000 voyageurs avec l’objectif d’atteindre un million de clients d’ici la fin de l’année, avance une satisfaction client sans commune mesure (moyenne de 4,9/5 sur le Play Store et l’App Store) et a pour objectif l’attribution du Label B Corp.

Alors que le marché de fournisseurs d’eSIM pullule de nouveaux acteurs, Kolet a dû se démarquer non pas avec des tarifs imbattables ou des paquets illimités de Go, mais un modèle B2B2C pour attirer plus de clients, une énorme couverture, une application intuitive ou encore la possibilité de recycler la data non consommée à la fin d’un voyage.

Kolet fonctionne de la même façon que Holafly, Airalo ou Saily. Ça a l’air évident dit comme ça, mais votre smartphone doit être compatible eSIM. On achète de la data à utiliser à l’étranger sur l’application disponible sur Android et iOS, on installe l’eSIM Kolet (universelle celle-ci, pas besoin d’en réinstaller une nouvelle à chaque souscription) et on l’active avant le décollage ou à l’arrivée à destination. Les prix varient selon la quantité de data mais surtout de pays.

© Kolet

« On benchmark tous nos prix, on est meilleur que Holafly, Airalo et Saily dans 55 % des pays » nous explique le CEO de Kolet. Ce qui signifie aussi qu’il y a des pays où Kolet est plus cher qu’ailleurs. Par exemple, un paquet de 20 Go de data au Japon y est environ deux fois plus cher que chez la concurrence. Mais Kolet se démarque des autres fournisseurs de eSIM en donnant la possibilité de réutiliser la data non-consommée à la fin d’un voyage.

C’est ce qu’on aimerait avoir en tant que consommateur, donc c’est ce que nous avons mis en place dans la politique de Kolet.

Le fonctionnement est assez simple. Disons que nous revenons d’un voyage aux États-Unis avec encore 5 Go sur son eSIM, au lieu de disparaître, cette data est convertie en Koins. Il s’agit de crédits qui pourront être reconvertis en data lors d’un futur voyage. À l’avenir, ces crédits pourront également servir à alimenter des fonds de data, encore à l’état de projet.

Quelles sont les offres de Kolet ?

À l’heure actuelle, Kolet propose une couverture dans plus de 190 pays, à l’instar d’Airalo. Ce qui en fait l’un des catalogues les plus complets du marché avec des forfaits par pays d’un côté et des offres par « régions » qui sont en fait des packs de plusieurs pays de l’autre. « Nous avions déjà tous les contacts nécessaires pour les roaming agreements qui nous donnent de la connectivité« , nous explique Eduardo Ronzano.

Sur les prix, c’est du simple au double comme nous le mentionnons plus haut. Kolet propose généralement une sélection de paquets de données mobiles allant de 1 Go à 20 Go. Pour citer quelques exemples, les prix vont de 3,99 à 29,99 euros pour les États-Unis et l’Australie, de 4,99 à 49,99 euros pour le Japon, le Maroc, le Canada et la Chine ou encore de 13,99 à 59,99 euros pour Cuba et la principauté de Monaco où c’est le plus cher.

© Kolet

Kolet garantit zéro surfacturation, un suivi de la consommation sur l’application et met également en avant un service client avec des agents aux quatre coins du monde. Celui-ci comprend un chatbot IA pour traiter les demandes les plus simples à résoudre, ce qui représente 25 % des requêtes nous confie le CEO de Kolet.

« Dans un vol Air France, il y a tous les profils »

Une autre particularité de Kolet est sa stratégie de vente B2B2C. D’après Eduardo Ronanzo, la concurrence fait le plus souvent appel aux influenceurs et aux réseaux sociaux pour présenter ses services. Une clientèle jeune et technophile, composée en grande partie de nomad workers, de voyageurs de l’extrême et d’étudiants internationaux, qui entend parler de tel ou tel fournisseur selon le bon vouloir des algorithmes.

Kolet choisit quant à lui de s’appuyer sur un réseau de partenaires, essentiellement des acteurs du voyage tels que Air France-KLM, Kiwi, Exoticca ou encore Wego. Ces derniers se chargent d’intégrer Kolet dans le parcours des voyageurs, que ce soit en réservant un vol ou en préparant ses vacances. Les voyageurs qui passent par ces partenaires se voient proposer un essai freemium de 1 Go valable pendant deux jours afin de tester l’application et se laisser convaincre.

© Kolet

Un réseau de partenaires qui permet à Kolet de cibler une clientèle plus large, un marché de masse, et ce dans l’optique de faire connaître l’eSIM au plus grand nombre : « Qui voyage dans un vol Air France ? Tout le monde, il y a vraiment tous les profils. […] On est en train de transformer ce marché de masse pour démocratiser l’eSIM« . Pour le CEO de Kolet, c’est là la principale raison de la croissance fulgurante de sa startup : 300 000 clients en à peine une année.

À ce challenge de démocratiser l’eSIM s’ajoute celui de l’accessibilité, dans le sens de simplicité d’utilisation, y compris pour les personnes âgées et celles qui ne sont généralement pas à l’aise avec les technologies. Pour cela, Kolet met en avant une application simple à prendre en main, mais surtout garnie de tutoriels. « La personne qui a fait les tests d’ailleurs, c’est ma maman de 74 ans« , nous raconte Eduardo Ronzano pour la petite anecdote. « Je lui ai envoyé 14 versions de l’app avant qu’elle ne réussisse à l’installer« .

Faciliter et démocratiser l’accès à internet avec l’eSIM

Si Kolet a d’abord été pensé pour les voyageurs internationaux, son eSIM peut également être utilisée au quotidien afin d’avoir plus facilement accès à du réseau comme nous l’explique son cofondateur :

Si vous êtes dans un train et que vous n’avez pas de réseau avec Orange par exemple, vous pouvez avoir accès au réseau Bouygues ou SFR via Kolet, ou vice-versa. C’est pareil si vous êtes à la montagne ou à la plage. À partir du moment où vous avez une antenne proche de vous, vous allez avoir du réseau.

L’eSIM étant multi-opérateurs, elle peut se substituer à un forfait classique dans les cas cités plus haut. Par exemple, le récent black-out en Espagne a fait tomber les réseaux de deux des trois opérateurs principaux : Vodafone et Telefónica. Une eSIM Kolet aurait pu permettre aux abonnés de ces derniers de se connecter au dernier réseau debout, celui d’Orange.

Plus généralement, Kolet se positionne là où les opérateurs traditionnels font défaut, que ce soit sur les frais d’itinérance, la qualité du service ou à son accessibilité. Enfin, la startup ambitionne d’aller plus loin dans la démocratisation de la connectivité :

On s’est donné une mission sociale : on veut démocratiser l’accès à la connectivité. […] On a pour ambition de créer des fonds de data qu’on pourrait démocratiser auprès des gens qui n’ont pas accès à internet. On croit aujourd’hui que tout le monde est connecté mais il y a plus de deux milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas un accès quotidien à internet.

Une démarche dont Kolet souhaite faire reconnaître la bonne foi avec une certification B Corp. Pour le moment, la startup est « B Corp Pending », en liste d’attente en quelque sorte, « car nous sommes trop jeunes » communique l’entreprise sur son site. Il n’y a plus qu’à attendre que Kolet grandisse mais soit surtout mise à l’épreuve avec les vacances estivales qui approchent.

