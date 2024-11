Samsung Galaxy S24 Ultra : le voici avec une réduction de 757 euros avec un excellent forfait

Le Black Friday touche bientôt à sa fin. Il ne reste plus que deux jours pour faire le plein de bonnes affaires chez Bouygues Telecom et s’offrir un smartphone haut de gamme à prix léger. Voici les bons plans à ne surtout pas manquer jusqu’au 2 décembre.

Élégants, endurants et doués en photo, les smartphones les plus premium du moment rencontrent un grand succès durant le Black Friday. Et pour cause, certains sites comme celui de Bouygues Telecom vous permettent de les obtenir à prix cassé.

Jusqu’au 2 décembre inclus, en souscrivant à son forfait de 200 Go à 30,99 euros par mois la première année (puis 40,99 euros par mois ensuite), l’opérateur promet jusqu’à 74 % de remise sur une large sélection de mobiles :

le Galaxy S24 Ultra est disponible à 711,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 1469 euros ou à 99,90 euros puis 17 euros par mois pendant 36 mois ;

le Galaxy S23 FE 5G est à 1 euro (après ODR de 80 euros) au lieu de 459 euros ;

le Pixel 8 Pro est accessible à 193 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 659 euros ou à 1 euro puis 8 euros supplémentaires par mois pendant 24 mois.

Samsung Galaxy S24 Ultra : l’un des smartphones les plus premium du marché est à moitié prix

Noté 9/10 sur Frandroid, le Galaxy S24 Ultra frise l’excellence. Et pour cause, Samsung n’a lésiné sur aucun critère : une puce Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de mémoire vive pour la performance, un magnifique écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8 pouces pour le confort, ainsi qu’un quadruple appareil photo culminant à 200 mégapixels.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Mieux, le Galaxy S24 Ultra est l’un des tout premiers smartphones de la marque coréenne à profiter de fonctionnalités additionnelles basées sur l’intelligence artificielle. Très pratiques, elles vous aident à rédiger vos messages, traduire vos appels téléphoniques en temps réel et vous permettent de lancer une recherche sur la seule base d’une photo.

Mais voilà, de telles prouesses ont un prix et il faut habituellement prévoir 1469 euros pour s’offrir le Galaxy S24 Ultra. Sauf chez Bouygues Telecom, l’opérateur le proposant jusqu’au 2 décembre avec une belle réduction de 51 % si vous souscrivez simultanément à son forfait de 200 Go. Ce smartphone revient alors à 711,90 euros (après une ODR de 80 euros). Vous pouvez aussi le régler en plusieurs fois, à raison de 99,90 euros (après ODR) à la commande, suivi de 36 mensualités de 17 euros.

Galaxy S23 FE : la qualité Samsung est à prix doux grâce à Bouygues Telecom

Les Galaxy FE sont reconnus pour leur excellent rapport qualité-prix. S’ils reprennent de multiples atouts de leurs homologues haut de gamme de la série S, leur tarif est bien plus contenu. Le Galaxy S23 FE ne fait pas figure d’exception et devient plus abordable que jamais avec le forfait 200 Go de Bouygues Telecom.

Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour seulement 1 euro (après ODR de 80 Go), l’opérateur vous permet d’obtenir ce smartphone au design soigné et doué en photo.

Ce modèle reprend en effet la même conception élégante que les Galaxy S23 et une configuration photo assez proche comprenant un triple capteur de 50 + 12 + 8 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 8K. La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous avec un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,4 pouces.

Voilà une belle opportunité pour bénéficier du savoir-faire de Samsung sans y consacrer un budget pharaonique.

Google Pixel 8 Pro : ce puissant photophone tombe à moins de 200 euros

Sorti en 2023, le Pixel 8 Pro est toujours une référence sur le marché des smartphones haut de gamme. En plus d’être propulsé par la puissante puce Tensor G3 de Google et par 12 Go de mémoire vive, ce mobile s’impose aussi comme un excellent photophone. Son triple capteur de 50 + 48 + 48 mégapixels et son traitement photo de haute volée particulièrement simple à utiliser, lui ont d’ailleurs valu d’obtenir la note de 8/10 sur Frandroid.

Le Pixel 8 Pro // Source : Frandroid

À cette fiche technique déjà musclée s’ajoute un lumineux écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De quoi profiter confortablement de ses séries préférées. Dernier atout et pas des moindres, Google promet avec son Pixel 8 Pro jusqu’à sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, sans compter l’intégration régulière des diverses fonctionnalités pratiques régulièrement développées par la marque américaine.

Jusqu’au 2 décembre, Bouygues Telecom vous permet de l’obtenir pour seulement 193 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 659 euros avec son forfait 5G de 200 Go. L’opérateur propose aussi à ceux qui le souhaitent d’étaler le paiement sur 2 ans à raison d’un premier règlement de 1 euro suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Un généreux forfait de 200 Go pour profiter pleinement de son nouveau smartphone

Pour accéder au Galaxy S24 Ultra, au Galaxy S23 FE ou au Pixel 8 Pro à un prix aussi contenu, Bouygues Telecom vous propose de les accompagner de son forfait phare de 200 Go à 30,99 euros par mois la première année (puis 40,99 euros par mois). Un tarif réduit de 5 euros par mois pour les clients Bbox.

Source : Bouygues Telecom

Généreuse et complète, cette offre mobile vous donne mensuellement accès à :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 35 Go utilisables en Europe et à l’international dans 15 pays dont les États-Unis, le Canada, la Chine ou encore la Corée du Sud ;

les appels et SMS illimités en France, ainsi que depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une seconde carte SIM pour utiliser son forfait sur d’autres appareils mobiles ;

le prêt d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne (sur demande).

La consommation moyenne de données mobiles étant de 16 Go en France selon l’ARCEP, 200 Go vous permettent d’utiliser votre smartphone sans compter. Un forfait idéal pour les adeptes de sVOD et pour ceux régulièrement en déplacement ayant régulièrement besoin de partager leur connexion avec leur tablette ou leur PC.