À moitié prix, le Xiaomi 13T est le bon deal de fin d’année pour changer de smartphone 

Le Xiaomi 13T a beau avoir été présenté au côté d’un modèle Pro, c’est celui-ci que l’on vous recommande aujourd’hui. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix bien bas grâce à cette offre : 282 euros contre 651 euros de base.

Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Même si le constructeur a sorti les Xiaomi 14T et 14T Pro. Le Xiaomi 13T reste un smartphone milieu de gamme très intéressant. Il se frotte aux appareils plus haut de gamme grâce à une fiche technique musclée et coûte aujourd’hui près de 370 euros de moins grâce à cette offre.

Le Xiaomi 13T en résumé

Les quatre ans de mises à jour annoncées (trois maintenant)

L’écran AMOLED de 6,67″ 144 Hz avec Gorilla Glass 5

La charge rapide 67W qui le recharge en 43 minutes

Lancé à 651,90 euros, le Xiaomi 13T se trouve en promotion à 282,44 euros sur AliExpress.

Un smartphone milieu de gamme toujours recommandable

Le Xiaomi 13T a un statut un peu bâtard. On connait tous les smartphones haut de gamme, qui trustent les charts des meilleures ventes, et les smartphones d’entrée de gamme qui correspondent aux personnes n’ayant pas beaucoup de budget. Entre les deux, il y a les milieux de gamme qui sont assez désertés par des smartphones neufs et où les haut de gamme des générations précédentes règnent en maître.

Le Xiaomi 13T est donc sur ce terrain miné, en concurrence directe, à l’époque, avec le Samsung Galaxy S23 FE. Vous avez donc là un téléphone qui mesure 162,2 x 75,7 x 8,62 mm pour 197 grammes seulement, donc des dimensions dans la moyenne. Son écran est un de ses atouts puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2712 x 1220 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Il assure aussi niveau batterie et photo

Avec le Xiaomi 13T, vous avez de quoi tenir une journée et demie à l’utiliser sans avoir besoin de le recharger. Là aussi, comme tout le reste, on est dans la moyenne, même si la majorité des gens profiteront de la nuit pour le recharger à 100 %. D’ailleurs, il bénéficie de la charge rapide 67W pour être à pleine puissance en 43 minutes.

La partie photo divise un peu, puisque son téléobjectif offre une belle proposition. Dommage que le mode nuit ne suive pas avec détails et des textures qui disparaissent à l’image. Donc finalement un équilibrage dans la moyenne, qui est définitivement le terme qui définit le mieux ce smartphone. MAIS : c’était considéré comme un défaut quand il coûtait 650,99 euros, ça l’est beaucoup moins à moins de 300 euros.

Retrouvez un test beaucoup plus complet et détaillé du Xiaomi 13T en parcourant l'article dédié sur Frandroid.

