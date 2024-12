Le nouveau Xiaomi 14T perd déjà 250 € de son prix pendant le Black Friday : c’est un excellent deal pour un smartphone récent

Sortie au côté d’un modèle Pro, le Xiaomi 14T est pourtant celui que l’on recommande chaudement. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu aujourd’hui grâce aux promotions du Black Friday chez Boulanger : 399 euros au lieu de 651 euros au départ.

Le Xiaomi 14T est la version la plus accessible de la famille Xiaomi 14. La gamme T est l’alternative des modèles plus haut de gamme avec un prix contenu, sans pour autant sacrifier la fiche technique. Testé et noté 8/10 par nos soins, le 14T affiche un rapport qualité/prix très convaincant, surtout avec 250 euros de réduction pendant le Black Friday.

Le Xiaomi 14T, c’est quoi ?

Un joli produit, avec écran Amoled à 144 Hz

Un SoC qui offre des performances haut de gamme

Un bloc de charge 67W pour faire le plein rapidement

Dans sa version 12 + 256 Go, le Xiaomi 14T est vendu à 651 euros, mais grâce à cette offre du Black Friday, vous pouvez l’avoir à seulement 399 euros grâce à un bonus reprise chez Boulanger. De plus, des écouteurs sans fil Redmi Buds 4 sont offerts !

De belles prestations pour un modèle « non Pro »

Le Xiaomi 14T est un smartphone plaisant aussi bien en main qu’à l’œil. Il offre de belles finitions avec des lignes épurées et des tranches franches, qui assurent une bonne préhension en main. Il est confortable à l’usage, le dos n’étant pas trop glissant, ne retient pas les traces de doigts. Petit plus, il profite en plus d’une certification IP68.

À l’avant, sa diagonale imposante de 6,67 pouces est très satisfaisante. Sa dalle Amoled avec une définition de 2712 × 1220 pixels offre un rendu colorimétrique honorable, avec une dérive vers les bleus perceptible. Même s’il manque de luminosité, son écran profite d’un taux de rafraîchissement dynamique de 60 Hz à 144 Hz.

De belles avancées en photo, mais du travail encore

Au cœur du smartphone, se trouve un processeur Dimensity 8300-Ultra de chez MediaTek, avec 12 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, le produit est fluide pour accomplir toutes les tâches, même pour faire du multitâche. Côté jeux vidéo, il est à l’aise pour lancer Fortnite, entre 30 et 34 fps avec les détails au maximum, en revanche… il a tendance à chauffer.

Pour tenir la cadence, le téléphone s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une journée d’utilisation, voire plus si votre utilisation est légère. Quant à la charge de 67W, elle est très utile pour récupérer des pourcentages rapidement.

Enfin, côté photo, le téléphone peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Xiaomi fait ici un bon travail, avec des photos en plein jour qui offrent une très belle lisibilité, et des niveaux de zoom performants. Toutefois, de nuit, nous perdons en niveau de détail, même si cela reste correct.

Découvrez plus de détails en lisant notre test sur le Xiaomi 14T.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.