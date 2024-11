Le Black Friday 2024 est lancé, voici les 20 bons plans les plus intéressants

Aujourd’hui, vendredi 28 novembre, la folie du Black Friday est en marche, avec une avalanche de bons plans.

Le Black Friday a débuté. Vous retrouverez dans cet article toutes les promotions que l’on recommande chez Frandroid.

Chaque produit qu’on vous présente a été passé au crible. On ne vous balance pas des promos au hasard ! Les marchands ? Fiables. Les produits ? Testés. Les réductions ? Vérifiées.

Chez Frandroid, c’est évidemment la Tech qui nous intéresse, donc si vous recherchez un smartphone, une tablette, un casque et des écouteurs sans fil, un PC portable, un téléviseur 4K qu’il soit OLED ou LCD, une barre de son, des objets connectés pour commencer ou compléter votre installation domotique, ou encore une console de jeux vidéo : vous êtes au bon endroit !

Les meilleures offres du Black Friday 2024

Sélection des meilleures offres

Google Pixel 9

La nouvelle gamme de Google Pixel 9 et ses déclinaisons sont disponibles depuis le 8 août 2024. C’est l’été, il faut chaud, on sirote des virgin mojitos et PAF, Google dévoile l Google Pixel 9. Un smartphone épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions.

Vendu depuis quelques semaines à 899 euros, le Google Pixel 9 (128 Go) classique est actuellement affiché à 799 euros sur Amazon, mais un coupon de 100 euros s’active automatiquement lors de passer la commande, pour ainsi l’obtenir à seulement 699 euros.

On trouve aussi le Google Pixel 9 Pro à 899 euros au lieu de 1 099 euros avec le même procédé.

Forfait B&You 130 Go de 5G

Pendant les périodes promotionnelles comme cette Black Friday Week qui dure depuis un moment maintenant, les marchands enchaînent les promos et les opérateurs mobiles font de même. C’est ainsi que B&You, MVNO de Bouygues Telecom, débarque dans le saloon à grand coup de pied dans la porte battante avec un forfait 5G sans engagement à 7,99 euros par mois.

Ce forfait revient de temps en temps sur le devant de la scène, et cette Black Friday Week est l’occasion idéale : 7,99 euros/mois pour 130 Go en 5G, ça fait envie.

Apple AirTag

Il arrive parfois que l’on ne sache plus où se trouvent nos clés, ou qu’on ait oublié où la voiture a été garée, c’est dans ce genre de situation où l’Apple AirTag est d’une aide précieuse. Ces petites balises Bluetooth permettent de retrouver n’importe quel objet auquel elles sont fixées. Ce genre de tracker n’est pas une nouveauté, mais l’AirTag parvient à tirer sa force de l’écosystème d’Apple pour s’imposer comme étant une référence incontournable.

Au lieu de 39 euros habituellement, l’Apple AirTag est maintenant disponible en promotion à 29 euros chez Amazon. Les lots de 2 et 4 AirTag sont eux aussi en promotion chez le même marchand, respectivement à 58 euros et à 89 euros.

Apple MacBook Air

Et le MacBook Air M3 dans sa config avec 16 Go de RAM : puce M3 (CPU 8 cœurs/GPU 10 cœurs), écran Liquid Retina 13,6″, 256 Go SSD, autonomie 18h et design ultra fin sans ventilateur. Une config rare à 1 099 € au lieu de 1 260 € (-13 %) sur Amazon. C’est vraiment la meilleure config qualité-prix pour du MacBook Air.

Écran PC Oled

L’arrivée de l’OLED sur le marché des écrans PC gaming représente une véritable révolution. On l’attendait depuis longtemps. On vous a fait une sélection de six offres par ici.

TV OLED

Le Black Friday est un moment intéressant pour changer de forfait mobile. Cette année, la 5G est au cœur des offres, avec des propositions particulièrement agressives. Mais attention : toutes les offres ne se valent pas, et il faut savoir lire entre les lignes des promotions alléchantes. Ne perdez pas de temps, et allez consulter notre comparatif.

OLED ou LED ou mini-LED ? La grande question que vous vous posez qu’il s’agit de changer de téléviseur. Acheter un nouveau téléviseur peut être ressenti comme une expérience particulièrement stressante pour un certain nombre de raisons. Il y a une quantité terrifiante de jargons à parcourir, avec peu d’informations réelles sur les fonctionnalités qui conduisent réellement à une meilleure expérience.

Nous avons donc sélectionné les sept offres de TV OLED les plus intéressantes du moment, toutes avec une diagonale de 55 pouces, 65 pouces ou 77 pouces.

Meta Quest 3

Lancé l’an dernier, le Meta Quest 3 n’est pas seulement un casque de réalité virtuelle : il est le premier modèle de la marque à embarquer une puce dédiée à la réalité mixte. Un bon concurrent de l’Apple Vision Pro, donc, et malgré la sortie de son successeur plus abordable, il reste tout à fait recommandable.

Auparavant affiché à 699,99 euros, le casque VR Meta Quest 3 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur Amazon.

AirPods 4

Alors qu’ils sont commercialisés depuis deux mois seulement, les derniers écouteurs AirPods 4 d’Apple sont déjà en promotion grâce au Black Friday. On les trouve en ce moment à 129 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount, pour le modèle sans réduction de bruit active.

Des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

De base à 149 euros, les AirPods 4 d’Apple sans réduction de bruit active sont en ce moment affichés à 129 euros sur Cdiscount.

Nothing CMF Phone 1

Le Nothing CMF Phone 1 est un récent smartphone disponible depuis le 8 juillet dernier. Il se présente comme un modèle milieu de gamme et vient compléter l’offre de la marque avec les Nothing Phone classiques. Ces derniers profitent de l’interface Glyph avec des LED qui s’allument différemment en fonction des notifications que vous recevez. Si elle n’est pas disponible sur le CMF Phone 1, vous avez autre chose en contrepartie : une personnalisation plus poussée que chez la concurrence.

L’écran 120 Hz est épatant

Pour une fois, un smartphone sans bloatwares

Les performances surprenantes, dans le bon sens du terme

Alors qu’il est normalement vendu 239 euros depuis sa sortie, le Nothing CMF Phone 1 est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur Amazon.

Google Pixel 8a

Si vous recherchez un smartphone durable, performant et qui prend de très belles photos tout en étant abordable, le Google Pixel 8a est évidemment le candidat idéal. D’autant plus en ce moment, puisque ce récent smartphone sorti en 2024 baisse déjà son prix de près de 150 euros grâce à cette offre.

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros à son récent lancement, le Google Pixel 8a est maintenant disponible en promotion à seulement 399 euros sur Amazon.

Sosh Forfait de 130 Go

Sosh décide de tout casser pour le Black Friday et propose un forfait mobile 4G de 130 Go à moins de 8 euros par mois. Donc forcément, vous avez le réseau Orange, le meilleur de France.

130 Go de 4G en France et 15 Go de 4G en Europe

Appels, SMS et MMS illimités

Réseau Orange sans engagement

En ce moment, le forfait 4G 130 Go de Sosh est à seulement 7,99 euros par mois.

Steam Deck LCD

Avec le Steam Deck, Valve a apporté une petite révolution dans le gaming en proposant une console portable sur laquelle vous pouvez accéder à votre compte Steam. Là, vous pouvez installer les titres compatibles et y jouer absolument partout.

Une grande console portable et la puissance d’un PC

Des performances qui permettent de faire tourner de gros jeux

Le Steam Deck est relativement ouvert à la bidouille

Lors de sa sortie il y a plusieurs années, le Steam Deck LCD 64 Go était vendu 419 euros. Maintenant, on le trouve plus à 369 euros, mais pour le Black Friday, il est à seulement 313,65 euros sur le site officiel.

PS5 Slim

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et légère de la PS5 de Sony. Si la PlayStation 5 Pro, plus puissante, est depuis sortie, elle ne justifie pas forcément son investissement de 799 euros, sans lecteur disque qui plus est. Mais là, pour le Black Friday, vous allez faire de belles économies sur la console de Sony.

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

La PS5 Slim coûte 549 euros, neuve. Actuellement, la console passe à 474 euros pour le modèle avec lecteur et 374 euros pour le modèle sans lecteur chez tous les e-commerçants, même Amazon (PS5 Slim Standard).

Amazon Kindle (2024)

La Kindle est une petite tablette monochrome, en tout cas pour la version présentée ici, conçue exclusivement pour lire des livres. C’est un appareil léger, compact, avec « seulement » 16 Go de mémoire, suffisants pour contenir plusieurs centaines de livres ou même quelques mangas. Pendant la Black Friday Week, vous avez l’occasion de commander le dernier modèle de 2024 avec 15 euros de réduction.

Pendant la Black Friday Week, vous avez le choix entre la Kindle 2024 classique et la version Paperwhite en promotion chez Amazon. La première est à 94,99 euros au lieu de 109,99 euros. La seconde, elle, est à 144,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Dyson V8 Origin

L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est léger et facile à manier. Il sera parfait pour un petit appartement. Il peut s’utiliser jusqu’à 40 minutes sans aucun fil, en mode classique, mais il possède aussi un mode Turbo. Il se transforme facilement en aspirateur à main avec ses différents accessoires.

L’aspirateur Dyson est maintenant à 269 euros au lieu de 389 euros de base.

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

