LG Gram 2024 : les PC portables coréens passent aux processeurs Intel Core Ultra pour le CES 2024

LG est déjà au CES 2024, voici la nouvelle gamme de PC portables Gram Pro.

LG continue de marquer le marché des ultraportables avec sa série Gram, une gamme de produits réputée pour sa légèreté et son design fin. En préparation pour le CES 2024, la marque prévoit une actualisation significative de cette gamme, intégrant des avancées technologiques notables et diversifiant encore davantage les options pour les utilisateurs.

Les nouveaux processeurs Intel Core Ultra

Au cœur de cette nouvelle gamme, LG adopte les processeurs Intel Core Ultra de la famille Meteor Lake, promettant ainsi une nette amélioration des performances et de l’efficacité énergétique.

Cette mise à niveau est particulièrement perceptible dans les premiers ordinateurs portables LG Gram Pro, qui offrent des écrans de 16 ou 17 pouces. Ces modèles sont équipés soit d’un iGPU Intel Arc soit d’un dGPU Nvidia RTX 3050 supplémentaire (pour le 16 pouces), ce dernier avec 4 Go de mémoire vidéo dédiée GDDR6.

Un produit pour chaque besoin

Le LG Gram Pro de 16 pouces se démarque avec une dalle OLED (2 880 x 1 800 pixels, 120 Hz) ou LCD IPS (2 560 x 1 600 pixels, 144 Hz), offrant ainsi des options pour les amateurs de couleurs vibrantes ou de fréquence de rafraîchissement plus élevée. Les configurations varient entre un iGPU Intel Arc pour ceux qui privilégient l’autonomie et la légèreté, et une carte graphique dédiée Nvidia RTX 3050 pour les plus exigeants en matière de performances graphiques.

Le modèle de 17 pouces reste plus traditionnel avec une unique option de dalle LCD, visant sans doute un public moins focalisé sur la portabilité extrême, mais cherchant une expérience visuelle de qualité sur un grand écran.

En parallèle, LG ne délaisse pas les formats plus classiques avec le LG Gram 14 et LG Gram 15, proposant des dalles IPS LCD en définition Full HD, ciblant ainsi un public à la recherche d’une solution plus accessible, certainement, mais toujours avec les nouveaux processeurs Intel.

Enfin, le LG Gram Pro 2-in-1 ajoute une flexibilité inédite à la gamme avec sa charnière permettant une utilisation en mode tablette ou laptop, disponible aussi bien en LCD qu’en OLED pour une dalle de 16 pouces. En réalité, ce dernier est un LG Gram Pro 16 pouces avec une charnière plus solide, ce qui lui fait gagner quelques grammes à la balance.

