On a vu les impressionnantes et magnifiques voitures électriques Volkswagen californiennes

Volkswagen vient tout juste de ressusciter une marque de voitures emblématiques : Scout. Deux voitures électriques (Terra et Traveller) sont en préparation et nous avons pu les découvrir. Voici notre première approche de ces véhicules qui ont un peu de Rivian en eux.

Volkswagen Scout Terra

En octobre 2024, Volkswagen a officialisé le lancement de la marque de voitures électriques Scout aux États-Unis. Avec un SUV (Traveler) et un pickup (Terra), grâce notamment à un partenariat d’envergure avec les voitures électriques concurrentes de chez Rivian.

Volkswagen Scout Traveler

En janvier 2025, Volkswagen montrait pour la première fois au grand public du monde entier ces nouvelles voitures électriques Scout à l’occasion du CES de Las Vegas. Nous nous sommes bien évidemment arrêtés sur le stand de la marque pour partir à la découverte de ces deux véhicules tout aussi magnifiques qu’impressionnants.

Une architecture inédite

Nous n’allons pas revenir en détail sur la fiche technique, puisque nous n’avons pas beaucoup de détails, si ce n’est une puissance de charge de 350 kW (merci l’architecture 800 volts inédite chez Volkswagen), un couple de 1 355 Nm, une autonomie EPA de 800 km en version range extender ou encore la capacité à tracter plus de 4,5 tonnes.

Ce qui fait plaisir en s’approchant des Terra et Traveler, c’est leur design. Ils sont encore plus magnifiques en vrai qu’en photo. Il s’agit encore de prototypes (produits à la main), mais le choix des coloris, textures et matériaux est parfait. Un petit clin d’oeil néo-rétro qui puise ses inspirations auprès des anciennes voitures thermiques de la marque, commercialisées entre les années 60 et 80.

Le gris mat du pickup est tout simplement sublime, tandis que le orange du SUV présenté lui va à merveille, avec son côté baroudeur renforcé par les pneus 4×4 et la roue de secours à l’arrière. Le petit bidon d’essence accroché sur le coffre rappelle qu’il est possible de choisir l’option Harvester qui greffe un petit moteur essence permettant de recharger la batterie à tout moment. Des versions 100 % électriques sont bien sûr au programme.

Le pickup est massif, vraiment très massif. Les deux banquettes permettent de faire tenir six personnes à bord, contre cinq sur le SUV.

La signature lumineuse des deux voitures est réalisée avec brio : un logo rétroéclairé, des deux de jour à LED sobres mais efficaces à l’avant, et un immense bandeau LED à l’arrière.

Un intérieur Rivian (ou presque)

À l’intérieur, on est frappé par la qualité de présentation : des coloris au goût du jour, avec une véritable touche qui ne plaira sûrement pas à tout le monde, mais qui renforce l’identité de la marque. Il y a de la place, beaucoup de place vu la taille (pas encore communiquée) des engins.

Ce qui frappe le plus à l’intérieur, c’est l’écran d’infodivertissement. Il est horizontal, plutôt allongé, et surtout, l’interface est inédite chez Volkswagen. Il y a une raison à cela : la partie logicielle a été confiée à Rivian, même si Scout a réalisé les finitions, comme l’UX et l’UI. Mais toute l’architecture est signée Rivian et c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’on avait apprécié ce système lors de notre essai du Rivian R1T en 2024.

Et en Europe ?

En ressortant du stand Scout, on a qu’une envie : prendre le volant de ces voitures. Mais il va falloir être patient. La marque annonce un début de commercialisation pour 2027 aux États-Unis à partir de 60 000 dollars, mais aucune annonce pour l’Europe. Il s’agit clairement de voitures pensées pour les américains.

Scout pourrait toutefois avoir envie de venir en Europe, à l’image de Rivian, qui compte vendre ses R2 et R3 sur le Vieux Continent. Wait and see comme disent les américains.