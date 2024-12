Volkswagen termine l’année avec une affaire dont la marque se serait bien passée. Une immense faille de sécurité aurait été découverte, concernant pas moins de 800 000 voitures électriques du groupe. Heureusement, aucune donnée personnelle n’a été interceptée par des pirates mal intentionnés.

Ça y est, l’année 2024 se termine enfin. Et on peut dire qu’elle n’aura pas épargné les constructeurs automobiles, qui ont dû faire face à une importante crise, dans la lignée de la pandémie de Covid-19. Et tous n’ont pas été logés à la même enseigne, bien au contraire.

Une nouvelle crise chez Volkswagen

Si Tesla devrait finir l’année sur une note positive, et peut-être rester leader de la voiture électrique devant BYD, d’autres ont subi des mois bien plus chaotiques. C’est tout particulièrement le cas de Volkswagen, qui a eu énormément de mal à vendre ses autos et qui a dû mettre en place un plan draconien pour réduire ses pertes. La firme a également annoncé son projet supprimer 1/3 des effectifs en Allemagne, ainsi que du site de Bruxelles où est assurée la production de l’Audi Q8 e-tron.

Et ce n’est pas tout, car le constructeur de Wolfsburg ne peut même pas souffler le temps du passage à la nouvelle année. Car en ce dernier jour de 2024, voilà qu’un nouveau scandale fait surface, révélé par le média allemand Der Spiegel. Plusieurs conducteurs de voitures électriques de la marque se sont aperçus que leurs données de localisation étaient accessibles à tous. Et ce ne sont pas seulement les Volkswagen qui ont ce souci, mais tous les véhicules zéro-émission (à l’échappement) du groupe.

Crédit : Volkswagen

C’est-à-dire que les possesseurs de Skoda, Seat, Cupra ou encore Audi sont également concernés. Au total, les données personnelles d’environ 800 000 conducteurs seraient accessibles librement à tous, ce qui pose évidemment un gros problème de sécurité. Car la localisation des voitures serait affichée en clair, permettant à une potentielle personne mal intentionnée de savoir où une auto est garée pour la dérober, par exemple. Où pour suivre la personne qui la conduit. Bref, tout est imaginable dans cette situation.

D’autant plus que d’autres détails confidentiels pouvaient également être accessibles via le service de stockage cloud d’Amazon. Parmi eux, l’e-mail et le numéro de téléphone du propriétaire de la voiture, de même que son adresse personnelle. De plus, il était aussi possible de savoir quand lé véhicule était en marche ou éteint. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que plus de 460 000 d’entre eux affichait leur emplacement précis, à dix centimètres près pour ceux de la marque Volkswagen.

Encore un souci de Cariad

En ce qui concerne le reste du groupe, la précision est d’environ 10 mètres, ce qui reste tout de même très alarmant. Mais à quoi ce gros impair est-il dû ? Et bien sans surprise, cela est à chercher du côté de Cariad, la filiale du groupe allemand en charge de la conception des logiciels embarqués. Cette dernière enchaîne les mauvaises surprises, puisqu’elle est également responsable du report du lancement de la plateforme SSP, qui devrait finalement être lancée en 2028.

Des soucis qui durent depuis plusieurs années, et qui ont même incité Volkswagen a procéder à des suppressions d’emplois. Et à vrai dire, les fuites de données ne datent en réalité pas d’aujourd’hui. Car selon le média allemand, la filiale aurait fait une erreur au cours de l’été dernier, mais elle n’aurait rien remarqué depuis. Ce sont deux lanceurs d’alerte allemands qui ont mis le doigt sur le souci, qui serait lié à l’application associée aux voitures, qui stockent de nombreuses données personnelles.

Skoda Enyaq 85 // Source : Skoda

Heureusement, aucun hacker malveillant ne s’est penché sur la question et n’a dérobé ces dernières. De son côté, Cariad a indiqué que les conducteurs concernés n’avaient « aucune mesure à prendre, car aucune information sensible telle que les mots de passe ou les détails de paiement n’est affectée ». La filiale ne parle pas de faille de sécurité, mais plutôt de « mauvaise configuration ».

En revanche, Volkswagen ne s’est pas exprimé, et pour l’heure, on ne sait pas si le souci a été définitivement réglé ou non. Mais la firme n’est pas la seule à avoir de tels soucis, comme le relate Der Spiegel, qui évoque aussi Kia ainsi que Jeep et BMW.