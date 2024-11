Volkswagen continue sa descente aux enfers sur la voiture électrique comme le prouvent ces chiffres

Le groupe Volkswagen vient d’annoncer ses chiffres de ventes pour le 3ème trimestre 2024. Et sans surprise, ils ne sont pas bons du tout, avec des immatriculations de voitures électriques en forte baisse.

Volkswagen ID.3 GTX // Source : Volkswagen

Les ventes de voitures thermiques et électriques ne sont pas à la fête depuis plusieurs mois. C’est le cas à l’échelle européenne, mais également en France, où le marché est en difficulté. Si tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, aucun n’est réellement épargné par cette situation particulièrement difficile.

Volkswagen encore à la traîne

Seul Tesla semble terminer l’année sur une note positive, alors que Renault subit une forte baisse de ses ventes de voitures électriques, qui devrait toutefois être temporaire. En revanche, du côté de Volkswagen, les choses sont particulièrement compliquées. En effet, et comme nous l’avions annoncé quelques semaines plus tôt, ses ventes sont en chute libre au cours du 3ème trimestre, de l’ordre de -8,3 % par rapport à 2035. Ce sont seulement 2,12 millions de voitures qui ont été immatriculées entre juillet et septembre dernier.

Et malheureusement, ce n’est pas mieux si l’on se concentre uniquement sur les voitures électriques. Car depuis plusieurs mois déjà, le groupe allemand galère sur ce marché, comme nous l’avions vu lors des résultats du 2ème trimestre. Les choses ne se sont pas arrangées depuis, puisque le communiqué de la firme basée à Wolfsburg indique des vente en baisse de 9,8 % sur le 3ème trimestre 2024. Au total, ce ne sont que 189 400 voitures électriques qui ont été livrées, contre 209 900 sur la même période l’an dernier.

Volkswagen ID.4

C’est sur le marché américain que la chute est la plus brutale, de l’ordre de 41,7 %, mais peut-être que la récente création d’une co-entreprise avec Rivian pourrait permettre d’inverser la tendance. En Europe, le constructeur dévisse de 11,9 %, tandis que contre toute attente, ses ventes augmentent de 5,2 % en Chine. Ce qui peut sembler surprenant, puisque la concurrence avec les marques natives de l’Empire du Milieu y est très forte. Dans le reste du monde, les livraisons stagnent, avec une petite chute de 0,7 %.

En regardant un peu plus en détail, on voit que toutes les marques du groupe allemand sont concernées par cette dégringolade. Outre la filiale des véhicules utilitaires, qui comprend notamment l’ID. Buzz que nous avons récemment essayé en version GTX, qui chute de 26,3 %, les autres constructeurs ne sont pas non plus à la fête. Audi voit ses ventes d’électriques dégringoler de 17,4 %, et Porsche atteint les 25 %, mais ce n’est pas rose non plus pour le reste du groupe.

Encore loin derrière ses rivaux

Volkswagen accuse une baisse de 5,1 %, contre 7,8 % pour Skoda et 4,4 % pour Seat et Cupra. Lorsque l’on regarde les modèles qui s’en sortent le mieux, il s’agit du duo Volkswagen ID.4 et ID.5, avec 135 2000 ventes cumulées au cours du 3ème trimestre. Ils sont suivis par l’ID.3 (105 900 unités) et l’Audi Q4 e-tron (78 800 exemplaires). L’ID.7 est en revanche à la traîne avec seulement 22 200 ventes, de même que le Q8 e-tron (23 900 ventes), à tel point que sa production va prendre fin.

Lorsque l’on compare les chiffres de ventes du groupe allemand à ceux des deux leaders du marché de l’électrique mondial, on se rend réellement compte de l’écart impressionnant entre eux et Volkswagen. Depuis le début de l’année, Tesla a vendu pas moins de 1 255 078 voitures zéro-émission (à l’échappement), contre 1 169 579 pour son rival BYD. Et la firme allemande dans tout ça ? Et bien elle n’a même pas fait la moitié, avec seulement 506 600 immatriculations.

Crédit : Volkswagen

Or, le constructeur doit tout faire pour garder la tête hors de l’eau, alors qu’il traverse déjà une grave crise à l’heure actuelle. Il vient d’ailleurs de dévoiler un nouveau plan draconien, afin de réaliser d’importantes économies, tandis que plusieurs usines vont fermer. La firme va notamment réduire sa masse salariale et procéder à une réduction des salaires ainsi que des primes. Elle poursuit en parallèle son alliance avec Xpeng pour le développement de futurs modèles électriques.

Chiffres de ventes des trois principaux constructeurs de voitures électriques

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2024 300 114 369 783 136 400 2ème trimestre 2024 426 039 422 405 180 800 3ème trimestre 2024 443 426 462 890 189 400 Cumul 2024 1 169 579 1 255 078 506 600