Audi : faute de ventes, cette voiture électrique pourrait déjà être stoppée

Audi réfléchit à arrêter en avance la production de son Q8 e-tron, en raison de ventes insuffisantes. Une fin anticipée pour cette voiture électrique qui pourrait menacer l’usine de Bruxelles, où elle est actuellement produite depuis 2019.

Comme tous les constructeurs, Audi va devoir mettre fin à la vente de voitures thermiques en Europe à partir de 2035 pour se concentrer sur l’électrique. Et cela est déjà bien parti pour la firme aux anneaux.

Une fin de carrière prématurée ?

En effet, l’entreprise du groupe Volkswagen possède déjà un catalogue bien rempli, avec son e-tron GT, mais également les Q4 e-tron et Q8 e-tron. Nous avions pu prendre le volant de ce dernier en 2023, alors qu’il avait bénéficié d’un restylage de mi-carrière, et d’un changement de nom au passage. Car pour mémoire, le SUV électrique fut lancé pour la toute première fois en 2019, après plusieurs mois de retard en raison de soucis logiciels.

Rival direct du Tesla Model X, l’Audi Q8 e-tron affiche une autonomie assez généreuse, annoncée à 532 kilomètres selon le cycle WLTP. Cependant, son prix, qui démarre à partir de 89 020 euros reste très prohibitif, ce qui a dissuadé de très nombreux automobilistes. Le SUV n’a été vendu qu’à environ 200 000 exemplaires à travers le monde, ce qui reste très peu. Et forcément, cela pose quelques soucis au constructeur, qui doit désormais réfléchir.

Dans un communiqué publié il y a quelques jours, la firme basée à Ingolstadt annonçait qu’elle était en train de réfléchir activement à une fin de carrière prématurée de son Q8 e-tron. Audi explique que le SUV électrique est victime d’une baisse des ventes, qui concernerait l’intégralité du segment. Plus globalement, les voitures zéro-émission (à l’échappement) de la marque connaissent de fortes difficultés depuis plusieurs mois en Europe.

Ajoutons à cela l’arrivée imminente du Q6 e-tron, un SUV un peu plus petit mais reposant sur la nouvelle plateforme PPE, bien plus concurrentielle que celle, vieillissante, du Q8 e-tron. Le Q6 e-tron peut en effet parcourir jusqu’à 639 km WLTP pour « seulement » 77 400 euros dans sa version Performance.

Ainsi, il est probable que la marque aux anneaux décide de supprimer son Q8 e-tron de son catalogue dans les prochains mois. Une mesure qui ne serait pas tout à fait inédite, puisque Mercedes avait également décidé de faire pareil avec son EQC, là encore à cause de ventes trop décevantes. Le SUV à l’étoile n’a désormais pas de descendance directe, puisque l’EQE SUV est plus long.

Un souci de taille

Mais la potentielle disparition de l’Audi Q8 e-tron au sein du catalogue de la marque aux anneaux risque de poser un autre souci. En effet, ce dernier est actuellement le seul modèle qui est produit au sein de l’usine de la marque située en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles. Si le SUV fait ses adieux, qu’adviendra-t-il de ce site d’assemblage européen ? Et bien c’est justement la question que se pose actuellement le constructeur.

Plusieurs scénarios se dessinent, dont la fermeture pure et simple de l’usine, dont la mise en service remonte à 1949. À vrai dire, la fin de la carrière du SUV électrique n’est en fait qu’une difficulté de plus pour ce site de production, qui fait déjà face à des « défis structurels de longue date », notamment à cause de sa localisation, très proche du centre-ville de Bruxelles, ce qui réduit fortement les marges de manœuvres.

Cette usine coûte donc très cher à l’entreprise, et il est difficile, voire impossible, d’opérer une restructuration et un changement d’activité. La direction du constructeur allemand est donc en pourparlers avec les syndicats, afin de trouver des solutions. Mais la cessation des activités du site serait l’option la plus probable, et ce alors que 2 934 collaborateurs y travaillaient à la fin de l’année 2022. La question de leur avenir au sein du groupe Volkswagen se pose désormais.