Les voitures électriques de Volkswagen sont dans une situation inquiétante

Encore numéro 3 mondial de la voiture électrique, Volkswagen fait cependant toujours face à des difficultés dans ce domaine. En témoignent ses chiffres de vente très décevants pour le 1er trimestre 2024, qui sont en forte baisse.

Avec des ventes en hausse en France et en Europe, la voiture électrique rencontre un succès grandissant. Et ce puisque l’offre est de plus en plus vaste et que les pouvoirs publics continuent les incitations financières, bien qu’ils commencent tout doucement à serrer la vis.

Volkswagen fait grise mine

Mais tous les constructeurs ne sont pas vraiment logés à la même enseigne en ce qui concerne les immatriculations de voitures électriques. Et pour cause, Tesla et BYD restent les leaders mondiaux, alors que la firme d’Elon Musk est repassée devant son rival et qu’elle a écoulé plus d’1,8 million d’autos zéro-émission (à l’échappement) l’an dernier. Sur la 3ème marche du podium, nous retrouvons Volkswagen, avec seulement 771 100 voitures vendues en 2023.

Le constructeur allemand est toujours à la traine, ses voitures électriques ayant du mal à trouver leur clientèle. À tel point que la firme avait été contrainte de mettre en place un plan draconien, afin de redresser la barre. Car elle doit également faire face à des difficultés avec sa filiale Cariad dédiée à la partie logicielle de ses véhicules. Mais alors que Volkswagen a récemment dévoilé son plan produit, où en sont ses ventes de voitures électriques ?

Et bien malheureusement, c’est loin d’être très glorieux pour le constructeur basé à Wolfsburg. Ce dernier vient de dévoiler ses chiffres pour le 1er trimestre 2024 dans un communiqué, et on ne peut pas dire qu’ils soient très bons. Certes, les immatriculations globales ont augmenté de 3 %, incluant également les modèles thermiques. Mais en regardant uniquement l’électrique, c’est bien plus inquiétant.

Le constructeur allemand n’a vendu que 74 400 voitures en Europe entre les mois de janvier et mars 2024, contre 98 300 sur la même période l’année dernière. Ce qui correspond à une chute de 24,31 % en un an sur l’ensemble du Vieux Continent. À l’échelle mondiale, les immatriculations d’autos électriques ont baissé de 3 % pour Volkswagen, tandis qu’elles ont augmenté de 91,2 % en Chine.

Volkswagen se veut rassurant

Par ailleurs, dans ce que le constructeur appelle le « reste du monde », les ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) ont grimpé de 40,6 %. Dans le même temps, et comme l’indiquent les journalistes d’Automobile Propre, Volvo a fait flamber ses livraisons d’électriques de 27 % en Europe sur la même période, tandis que BMW a atteint les 40,6 %. Autant dire que les disparités sont énormes entre les différents constructeurs.

Mais quelle est la raison ? Il se peut que la suppression du bonus écologique en Allemagne début 2024 y soit pour quelque chose, puisque le pays est évidemment un marché capital pour la firme. En effet, là-bas, la part de vente de voitures électriques a d’ailleurs chuté de 18,4 % en 2023 à 12 % cette année, en partie pour cette raison. Mais ce n’est pas tout, car on observe également un désamour global pour les modèles du groupe.

À tel point que l’an dernier, la production de certains d’entre eux avait dû être interrompue, faute de demande. Depuis le début de l’année, le duo ID.4 et ID.5 a été le plus vendu parmi les modèles de la firme, avec 34 600 unités. Ils sont suivis par la Volkswagen ID.3 (26 100 unités) et l’Audi Q4 e-tron (22 800 unités). Le groupe devrait désormais miser sur sa future ID.2all à moins de 25 000 euros pour séduire, ainsi que sur son ID.1 encore plus abordable.

En attendant, ce dernier se veut rassurant et indique dans son communiqué que « le nombre de modèles 100 % électriques commandés a plus que doublé en glissement annuel (+ 154 %) au cours du premier trimestre 2024« .