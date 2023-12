Voiture électrique : voici le plan draconien de Volkswagen pour éviter à tout prix une descente aux enfers

En proie à de grandes difficultés, Volkswagen a mis au point un vaste plan d'attaque très rigoureux sur les finances de l'entreprise pour remonter la pente et revenir en force face à ses rivaux sur la voiture électrique. Le constructeur est en train de se laisser fortement distancer par Tesla et BYD.

La guerre est rude entre les constructeurs automobiles, alors la bataille autour de la voiture électrique fait rage. Chacun veut en effet grapiller le plus de parts de marché possible, à grands renforts de prix cassés et d’innovations technologiques. Pour l’heure, c’est encore Tesla qui s’en sort le mieux, étant toujours numéro 1 mondial dans le domaine.

Un plan d’attaque

Cependant, la firme américaine est désormais sur le point de se faire dépasser par son grand rival BYD. Cela devrait même arriver cette année, puisque le constructeur chinois vend déjà quasiment autant de voitures que son concurrent. Sur la 3ème marche du podium, on retrouve Volkswagen, qui se place cependant bien en retrait avec 531 500 voitures électriques vendues sur les trois premiers trimestres.

À titre de comparaison, Tesla avait déjà écoulé pas moins de 1 324 074 autos sur la même période, contre 1 050 413 pour BYD. Autant dire que la firme allemande est très à la traîne. Et pour cause, elle rencontre de très grandes difficultés, avec des ventes en berne qui l’ont même obligé à interrompre la production, faute de demande. C’est notamment le cas des ID.4 et ID.5, tandis que la filiale Cariad dédié au software fait encore des siennes.

Celle-ci est responsable du report du lancement de la plateforme SSP et obligera Volkswagen à procéder à des licenciements massifs en raison des nombreuses pertes d’argent. À la fin du mois de novembre, le patron de la marque Thomas Schafer tirait la sonnette d’alarme, affirmant que « nous ne sommes plus compétitifs« . Une situation qui dure depuis plusieurs mois, puisqu’en juillet dernier déjà, l’homme d’affaires expliquait que « l’avenir de Volkswagen est en jeu« .

Pas question que cela dure encore longtemps, puisque la firme basée à Wolfsburg compte bien reprendre du poil de la bête. C’est dans cette optique qu’elle dévoile un grand plan d’attaque dans un communiqué tout juste publié. Avec ce programme, baptisé « Accelerate Forward/ Road to 6.5« , Volkswagen entend notamment atteindre une rentabilité de 6,5 % d’ici à 2026.

Une réduction des coûts

Si le constructeur s’attend à une année 2024 très difficile, alors que BYD prévoit une guerre des prix sans pitié, il souhaite tout faire pour garder la tête hors de l’eau. Plusieurs actions seront mises en place afin de réduire les coûts de production et accroître les profits. Pour cela, le constructeur se penchera notamment sur les matériaux, ainsi que sur le développement des nouveaux modèles.

Le communiqué explique que ce dernier ne devrait plus prendre que 36 mois, contre 50 à l’heure actuelle. Le but ? Commercialiser plus rapidement les nouveaux véhicules afin de les rentabiliser au plus vite. Mais la firme se veut rassurante et explique ne pas vouloir sacrifier la qualité ni la sécurité. Par ailleurs, le nombre de prototypes de développement sera aussi réduit de 50 %.

Des suppressions d’emplois sont aussi envisagées, dans des conditions « socialement acceptables » selon l’entreprise. Aucun licenciement n’est évoqué clairement, mais plutôt des départs à la retraite et un un gel des embauches. Les postes laissés vacants, notamment dans les fonctions administratives ne seront pas remplacés.

Par ailleurs, le constructeur devrait aussi miser sur ses voitures à très bas prix, comme la future ID.2 ainsi que sa version SUV annoncée il y a quelques jours. Ces dernières, affichées autour des 25 000 euros devraient permettre à Volkswagen de gagner des parts de marché et d’optimiser ses marges grâce à une conception économique.