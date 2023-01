Tesla Model 3 et Model Y : énorme baisse de prix en France, le bonus écologique maximal enfin de retour

Tesla vient de procéder à une énorme baisse de prix en France sur ses deux voitures électriques phares, les Model 3 et Model Y. Le prix dégringole de plus de 10 000 euros pour la Model 3 en comptant le bonus écologique, et presque autant pour la Model Y.

L’année 2023 s’annonçait difficile pour Tesla, avec une concurrence de plus en plus affutée. Mais c’était sans compter sur cette baisse de prix spectaculaire qui vient d’avoir lieu cette nuit en Europe, et donc en France.

Des Tesla à partir de 37 990 euros

Auparavant vendue à partir de 53 990 euros, la Tesla Model 3 Propulsion s’échange désormais à partir de 44 990 euros. Avec le bonus écologique de 5 000 euros, le prix dégringole à 39 990 euros. Voire même 37 990 euros pour les foyers bénéficiant du bonus maximal de 7 000 euros.

Pour la Model Y Propulsion, la baisse est un peu moins spectaculaire, puisqu’on passe d’un prix de 49 990 euros à 46 990 euros. Mais avec cette « petite » baisse de 3 000 euros, Tesla réussi à faire passer son SUV familial sous le plafond du bonus écologique (47 000 euros) de 5 000 ou 7 000 euros selon les situations. Ce qui permet d’avoir un prix final de 41 990 euros, voire 39 990 euros avec le bonus maximal.

Enfin, petite coquetterie de la part de Tesla : si auparavant seule la couleur blanche était de série, le client a désormais le choix entre le blanc et le noir, sans supplément. Ce qui permettra d’éviter de croiser uniquement (ou plutôt majoritairement) des Tesla Model Y Propulsion comme c’est le cas actuellement.

Mais attention, la moindre option (intérieur blanc, jantes ou crochet d’attelage) fera passer la Tesla Model Y au-delà de la barre des 47 000 euros, ce qui la privera de tout bonus écologique.

Pourquoi cette baisse de prix ?

Cette baisse de prix hors norme soulève forcément de nombreuses questions. Les récents ajustements tarifaires à travers le monde, et notamment en Chine, faisaient craindre un problème de demande pour Tesla. La branche chinoise avait récemment réfuté ces rumeurs. C’est désormais au tour de la branche européenne de tenir le même discours.

En effet, la firme d’Elon Musk annonce qu’une « ingénierie de pointe et des procédés de production évolutifs nous a permis d’aller encore plus loin dans notre capacité à fabriquer les meilleurs produits au meilleur coût » avant d’ajouter que « la production locale de nos véhicules continuant à s’accroître et générant de nouvelles économies d’échelle au niveau mondial, nous rendons aujourd’hui la Model 3 et le Model Y encore plus accessibles en Europe ».

Une Tesla Model Y Propulsion made in Berlin ?

Est-ce que cela signifie que la Tesla Model Propulsion est désormais fabriquée dans la Gigafactory de Berlin ? C’est peu probable, vu les capacités de production, comparées à l’usine de Shanghai. Cet argument est donc un peu étrange, puisque la plupart des Model Y et l’intégralité des Model 3 vendues en Europe sont importées de Chine. Une production pas vraiment locale.

Tesla se défend toutefois en précisant que les années passées avaient été plus difficiles, à cause de problématiques « allant de la pénurie des semi-conducteurs à la crise énergétique en passant par les contraintes logistiques et diverses perturbations liées au COVID » ce qui permet alors d’observer « une stabilisation de l’inflation de certains coûts, nous donnant suffisamment de confiance pour pouvoir transférer cela à nos clients« .

Le même argument qui était justement avancé par la branche chinoise de Tesla pour la baisse de prix asiatique quelques jours auparavant.

Nul doute qu’avec cette politique tarifaire, Tesla parviendra à transformer l’essai en 2023, en réussissant à placer la Tesla Model Y sur le podium des voitures les plus vendues au monde. Elle pourrait même prendre la première place, actuellement détenue par Toyota avec le RAV4 suivi par la Corolla, avec un peu plus d’un million d’unités écoulées en 2021. Pour l’année 2022, les premières estimations laissent Toyota leader du marché automobile, mais avec les Model Y et Model 3 dans le top 5.

