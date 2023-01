Tesla : les baisses de prix des Model 3 et Model Y pourraient bientôt concerner l’Europe

C'est historique : Tao Lin, la vice-présidente de Tesla en Chine a donné une longue interview aux médias asiatiques. Elle explique alors les raisons qui ont poussé Tesla a réduire drastiquement les prix des Model 3 et Model Y en Chine. De quoi espérer une décision similaire dans le reste du monde dans les mois à venir. Elle démonte aussi quelques rumeurs, comme l'hypothétique Model 2 compacte abordable.

Au début du mois de janvier 2023, Tesla a pris une décision assez radicale en Chine, en baissant fortement le prix de ses voitures électriques les plus abordables, les Model 3 et Model Y. À tel point que ces deux modèles n’ont jamais été aussi peu chers en Chine. La raison invoquée par les observateurs est la baisse de la demande.

Tesla explique les baisses de prix

Pour contrecarrer ces rumeurs, Tao Lin, la vice-présidente de Tesla en Chine s’est fendu d’un post sur Weibo. Ce dernier explique alors que les baisses de prix font suite à de nombreuses optimisations de la chaîne de production, ainsi que des innovations techniques à tous les niveaux, permettant de produire à un coût encore plus bas qu’auparavant.

La firme américaine va encore un peu plus loin, puisque Tao Lin a donné une interview aux médias chinois, relayé sur WeChat dans sa globalité. La femme explique à nouveau que l’entreprise ne connaît pas de problème de demande, et que cet ajustement de prix reflète les coûts de production. Elle précise que les prix pourront repartir à la hausse ou à la baisse, selon l’évolution de ces coûts.

Tao Lin précise que la crise logistique liée au COVID est derrière nous, et que les pénuries de matériaux ne seront pas aussi imprédictibles que les années précédentes. De quoi permettre à l’entreprise de fixer des prix avec moins d’incertitude. La femme ajoute que « ces ajustements de prix reflètent notre meilleure appréhension de la logistique interne et le coût de fabrication de la voiture« .

Une voiture électrique performante à 30 000 euros ?

En d’autres termes, en vendant sa Model 3 à 229 900 yuans (environ 31 500 euros) et sa Model Y à 259 900 yuans (environ 35 700 euros), Tesla ne vendrait pas du tout à perte. Une déclaration très étrange, puisque la plupart des autres constructeurs chinois (BYD et GAC Aion) ont récemment annoncé des hausses de prix de 2 000 à 8 000 yuans (environ 275 à 1 100 euros). La raison invoquée : la fin du bonus écologique en Chine et la hausse des prix des matériaux, comme le lithium requis pour la conception des batteries.

La vice-présidente des Tesla en Chine apporte une précision très intéressante. Elle indique qu’une voiture produite sur place (en Chine), coûte au moins 15 % moins chère qu’une voiture importée. Cela grâce à l’économie sur les droits de douanes et les frais logistiques.

Des Tesla européennes moins chères dans le futur ?

Pour le moment, la plupart des Tesla vendues en Europe sont produites dans la Gigafactory de Shanghai. Sauf quelques modèles, comme les Model Y Grande Autonomie et Performance produites à Berlin. On imagine alors qu’il pourrait être très probable que Tesla réduise le prix de vente de ses Model Y en Europe si le constructeur parvient à réaliser l’intégralité de la production en Allemagne. Mais, ce n’est pas dit, car Berlin ne produit que 3 000 voitures par semaine pour le moment, ce qui n’est pas suffisant pour répondre à la demande européenne.

Rappelons que Tesla a récemment procédé à quelques remises en Europe, mais qui ne s’apparentent pas à des baisses de prix. En France, la Tesla Model Y est toujours vendue à partir de 49 990 euros contre 53 490 euros pour la Model 3. Il nous paraît toutefois délicat d’envisager une baisse de prix dans l’immédiat sur la Model Y, puisque son positionnement tarifaire en Europe est anormal, étant moins chère dans sa version Propulsion que la Model 3 équivalente.

Pas de Tesla Model 2 à l’horizon ?

En guise de conclusion d’interview, Tao Lin a souhaité démentir de nombreuses rumeurs. Ainsi, la Model 2 qui n’existerait pas, malgré l’annonce de Tesla d’une nouvelle plateforme en mars prochain. Est-ce que la vice-présidente dément la rumeur parce que la voiture ne s’appellera pas la Model 2, comme l’a déjà fait remarquer Elon Musk ? Ou parce qu’il ne s’agira pas d’une nouvelle voiture électrique en tant que telle mais d’un robotaxi ?

Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur les prochaines voitures électriques de Tesla.

