Tesla Model Y : grosse baisse de prix en France, mais ça ne va pas durer

En guise de cadeau de Noël, Tesla vient de réaliser ce que beaucoup prévoyaient : une grosse baisse des prix pour la Model Y. Mais attention, celle-ci n'est que temporaire, et devrait prendre fin d'ici quelques jours. Au programme : une remise cumulée de 7 000 euros pour la Model Y Propulsion.

Depuis quelques semaines, Tesla enchaîne les cadeaux pour pousser ses clients à acheter une voiture électrique avant la fin de l’année. Le but : battre les records de livraison précédents, pour rassurer les investisseurs, mais aussi pour se libérer du stock. Ainsi, la marque américaine a drastiquement baissé les prix en Chine, puis aux États-Unis, tout en réactivant son programme de parrainage, pour inciter à passer à l’achat.

L’Europe n’était toutefois pas concernée, sauf pour quelques modèles, avec des remises légères. L’entreprise américaine a toutefois activé une offre intéressante en France, avec 10 000 km de Supercharges gratuites pour les clients récupérant leur Tesla entre le 15 décembre et la fin du mois. Mais la firme d’Elon Musk est allé plus loin, avec des remises beaucoup plus intéressantes pour les véhicules en stock.

En effet, lorsque l’on se rend sur le site de Tesla, dans la rubrique « Véhicules disponibles », on peut apercevoir des remises (Tesla appelle cela un « réajustement tarifaire ») de 3 000 euros minimum. Toutes les Model 3 et Model Y en stock sont concernés. Une remise de 3 000 euros est toujours bonne à prendre. Mais lorsque celle-ci permet à la voiture de passer sous la barre des 47 000 euros, on se retrouve face à une réduction de 7 000 euros. En effet, le bonus écologique passe alors de 2 000 à 6 000 euros.

Cela est uniquement vrai pour la Model Y Propulsion sans aucune option. Elle est vendue neuve 49 990 euros. Avec 3 000 euros de remises, on passe alors à 46 990 euros. On ajoute le bonus de 6 000 euros et on tombe alors à 40 990 euros. De quoi nous rappeler la fameuse époque, pendant quelques mois en 2021, où la Tesla Model 3 Propulsion était vendue moins de 38 000 euros, bonus écologique compris.

Mais attention, cette bonne affaire ne devrait pas durer. Il est fort probable que ce réajustement tarifaire prenne fin d’ici le 31 décembre 2022. De plus, nous ne connaissons pas l’état des stocks de Tesla, mais il faut qu’il y ait assez de Model Y Propulsion sans option, ce qui n’est pas sûr.

Aussi, le site de Tesla semble avoir un bug d’affichage, en indiquant que le montant du bonus n’est que de 2 000 euros. Nous avons contacté Tesla et actualiserons cet article lorsque nous aurons reçu une réponse.

