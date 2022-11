Tesla brade très fortement ses Model 3 et Model Y en Chine : faut-il s’attendre à la même chose en France ?

Un mois après avoir baissé les prix de ses Model 3 et Model Y, Tesla décide de les brader encore un peu plus en Chine. Mais pour quelle raison, et faut-il s'attendre à la même chose en France ?

En général, les prix des voitures neuves sont relativement stables. Bien sûr, il peut parfois y avoir quelques variations en fonctions de l’inflation et de la hausse du coût des matières premières, mais cela reste tout de même assez exceptionnel. Sauf chez Tesla. En effet, la firme est connue pour faire évoluer les tarifs de ses modèles de manière très régulière, et souvent avec de fortes hausses ou baisse. Et c’est une fois encore le cas aujourd’hui, quelques jours seulement après que Mercedes ait drastiquement baissé le prix de ses voitures électriques en Chine.

Une belle remise

Il y a un mois déjà, la marque dirigée par Elon Musk annonçait une chute des prix des Model 3 et Model Y, mais uniquement réservée au marché chinois. Le SUV électrique perdait alors jusqu’à 4 000 euros, passant alors sous la barre des 40 000 euros dans le pays, le rendant ainsi éligible au bonus écologique. En cause, une volonté du constructeur d’augmenter la demande, plus faible que durant les mois précédent, alors qu’un programme de parrainage a également été lancé en parallèle.

Mais il semblerait que toutes ces évolutions dans la gamme n’aient pas suffi. En effet, le site Car News China annonce que la berline et le SUV électrique ont encore baissé leurs tarifs, alors que les clients déserteraient les concessions.

La Model 3 est alors désormais affichée à 265 900 yuans, soit l’équivalent de 36 009 euros environ, ce qui correspond à une baisse de 1 895 euros pour la version Propulsion, la plus abordable de la gamme. À titre de comparaison, et en jetant un œil au configurateur français, la berline débute à partir de 53 490 euros, ce qui lui permet d’être éligible au bonus écologique de 2 000 euros.

De son côté, le Model Y Propulsion est désormais affiché en Chine à 288 900 yuans (environ 39 124 euros), au lieu de 316 900 yuans, soit environ 42 916 euros. Chez nous, le SUV électrique est un peu plus cher, puisqu’il faut compter 49 990 euros pour la même version.

Ecouler plus de voitures

Mais qu’est ce qui explique cette chute des prix si forte ? Selon la même source chinoise, le but de Tesla serait tout simplement d’augmenter les ventes des ses Model 3 et Model Y en Chine, alors que les délais de livraison ont également été fortement réduits.

Il y a quelques semaines, nous vous expliquions par ailleurs que la marque produisait bien plus de voitures au sein de son usine de Shanghai n’elle n’en vendait réellement, avec un stock grandissant et lui coûtant beaucoup d’argent. Une situation qui s’explique entre autres par la récession du marché chinois, qui n’incite pas vraiment les clients à acheter des voitures neuves. Sans parler de la forte cadence de production de l’usine, qui assemble environ 800 000 véhicules par an.

En faisant chuter les prix, la marque espère également se démarquer de ses concurrents, de plus en plus nombreux, comme BYD, Nio ou encore Xpeng. Mais la volonté du gouvernement de supprimer le bonus pourrait toutefois en convaincre certains de sauter le pas pour pourvoir en profiter. Si des rumeurs évoquaient la volonté d’Elon Musk d’écouler ses stocks en exportant des modèles chinois aux Etats-Unis et au Canada, l’intéressé a tout démenti en bloc sur Twitter, sans donner de détails. Par ailleurs, le site IT Home a également précisé que Tesla démentait prévoir une forte chute des prix d’ici à la fin de l’année afin d’augmenter encore les ventes.

Quoi qu’il en soit, aucune grosse baisse de prix n’est pas forcément prévue en Europe pour l’instant, alors que les Model 3 et Model Y s’y vendent particulièrement bien. En septembre dernier, le SUV était même devenu la voiture neuve la plus écoulée sur le Vieux Continent et il pourrait même devenir la meilleure vente au monde d’ici l’année prochaine. Mais attention toutefois, puisque Telsa semble se retrouver avec de nombreuses annulation de commande de Model Y en Europe, et donc pas mal de stock sur les bras. De quoi donner une légère baisse de prix d’ici quelques semaines ?

