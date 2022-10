Tesla baisse le prix des Model 3 et Model Y en Chine : et en France ?

Tesla vient d'ajuster les tarifs de ses Model 3 et Model Y en Chine à la baisse, parallèlement à un nouveau programme de parrainage. En Europe, nous n'avons pas de baisse de prix, et pas de programme de parrainage. Faut-il les attendre ?

En Chine, Tesla vient de procéder à un ajustement tarifaire assez conséquent autour de ses Model 3 et Model Y. Les prix de ces voitures électriques ont drastiquement diminué pour certaines versions : jusqu’à 4 000 euros de baisse pour la Tesla Model Y Propulsion, qui passe alors sous la barre des 300 000 yuans (environ 40 000 euros). Celle-ci est importante en Chine puisque les voitures électriques qui coûtent moins de 300 000 yuans sont éligibles à une aide gouvernementale d’environ 11 000 yuans (1 500 euros).

Les Model 3 (Propulsion et Performance) ont également connu une baisse de prix, entre 2 000 et 2 500 euros par rapport aux anciens prix. Précisons que la Model 3 Grande Autonomie n’est pas vendue en Chine et que la version Performance est livrée avec les jantes Zero Gravity en 19 pouces. En Europe et aux États-Unis, il faut les acheter en seconde monte, et il s’agit de jantes de 20 pouces, vendues dans le pack Performance pour 6 000 euros.

Cette baisse de prix intervient en même temps que le retour du programme de parrainage de Tesla. Pour le moment réservé à la Chine, celui-ci permet de rétribuer les parrains avec des cadeaux, allant de produits dérivés à des locations de Tesla, en passant par des recharges gratuites sur les Superchargeurs de la marque.

La plupart des observateurs pensent que cette baisse tarifaire et le retour du système de parrainage intervient dans un contexte difficile pour Tesla en Chine, avec une demande plus faible que les précédents mois, même si Elon Musk annonce l’inverse. Sur Twitter, Troy Teslike, un expert des données Tesla pense savoir que le niveau de commandes en Chine en attente de livraison n’a jamais été aussi faible pour Tesla.

Cela intervient dans une situation particulière, puisque les constructeurs chinois ont largement accéléré la cadence des voitures électriques dans le pays. À l’image du géant BYD, numéro deux mondial de la voiture électrique, derrière Tesla et juste devant le groupe Volkswagen. La concurrence est donc féroce dans le pays, ce qui a pu pousser Tesla à revoir sa gamme de prix.

Hi everybody. Based on my calculation, Tesla's global order backlog was 293K units on 6 Oct, down from 299K on 30 Sep.

I have now switched from backlog by factory to backlog by region. This is the first table that shows the backlog in China only which was very low.

Part 1/2 pic.twitter.com/70pBHt34pS

— Troy Teslike (@TroyTeslike) October 20, 2022