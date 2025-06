La Woojer Vest 3 est à -68 % pour les soldes et transforme les tirs et explosions de vos jeux et films en sensations physiques

Voici un produit plutôt atypique : la Woojer Vest 3. Cette veste à retour haptique 360° transforme la moindre sensation en vibration. Alors que son prix de base était prohibitif, elle est soldée à 199,99 euros au lieu de 629,99 euros chez la Fnac.

Après le coussin à retour haptique, voici un produit particulier, la Woojer Vest 3. Cette veste qui ressemble à un gilet pare-balle s’enfile avant de lancer votre jeu, film ou série et transforme le signal audio reçu en Bluetooth avec ses transducteurs haptiques. Les basses et les effets sonores sont transformés en vibrations corporelles d’intensités différentes et permettent de s’immerger complètement dans vos divertissements. Même si vous faites de la méditation, ça peut aider à vous relaxer en lançant des vidéos et des programmes dédiés. Cet appareil a été beaucoup décrié à sa sortie à cause de son prix de 629,99 euros. Heureusement qu’il y a les soldes chez Fnac où la veste est disponible à -68 %.

Les points forts de la Woojer Vest 3

Une autonomie de 8 h maximum

Le double Bluetooth 5 est compatible avec la plupart des appareils

La spatialisation du retour haptique renforce l’immersion

Comme on l’a dit plus haut, la Woojer Vest 3 est un produit qui coûtait 629,99 euros. Son prix actuel pendant les soldes chez Fnac est beaucoup plus intéressant puisqu’elle est à 199,99 euros. Cette offre est aussi disponible chez Darty.

Une immersion encore plus poussée dans les jeux

La Woojer Vest 3 est un produit pour celles et ceux qui veulent plonger au cœur de l’action. Que ce soit dans un jeu, un film, une série ou même en écoutant de la musique : le concept est assez fou. La veste se connecte en Bluetooth (double Bluetooth 5 intégré, TX/RX) principalement à un casque audio, mais elle peut aussi recevoir le signal audio d’autres sources comme un smartphone, une tablette, un ordinateur, une console de jeux ou un TV. Elle ne se connecte pas directement à une manette de console, mais à la source audio principale.

Ensuite, les six transducteurs Osci RTX2 transforment chaque signal en vibration sur la veste. Il n’est donc pas forcément question de localisation de l’impact/du tir, par exemple, mais plus d’offrir une vibration qui se ressent plus ou moins fortement en fonction du son émis par la source. C’est pour ça que ça peut aussi servir en méditation ou en relaxation.

La Woojer Vest 3 sans-fil faite pour de longues sessions

La Woojer Vest 3 pèse tout de même 1,5 kg. Ce n’est pas très lourd, mais sur de longues sessions, ça peut devenir gênant. Heureusement, il est possible de l’utiliser en étant assis et avec son autonomie de 8 h, vous avez largement de quoi faire votre petite session. Ce chiffre est bien entendu variable en fonction du nombre de vibrations que vous prenez, mais dans l’ensemble, ça tient la route. Vous pouvez ajuster la veste comme vous souhaitez avec les sangles, comme ça toutes les morphologies sont compatibles

Les tissus respirants permettent aussi de ne pas transpirer trop vite lorsque vous jouez avec. Sur le devant, un panneau de commande avec des boutons tactiles permet de gérer l’intensité du retour haptique. Des réglages plus avancés sont disponibles sur l’app dédiée, aussi bien via iOS qu’Android. Pour la charger, vous avez un port USB-C et il faut un chargeur d’une puissance au moins 20V qui est inclus dans la boîte.

