La 8BitDot Ultimate est la manette parfaite pour vos jeux rétrogaming, Android, PC et Switch, surtout quand elle est à tout petit prix

La 8BitDo Ultimate est une manette sans-fil conçue, de base, pour PC et Switch (d’oĂą la place des boutons A, B, X et Y) malgrĂ© son look de manette Xbox. Sans-fil, avec station de charge, vous pouvez l’avoir Ă -40 % chez AliExpress en ce moment.

8BitDo Ultimate // Source : 8BitDo

Pour jouer sur vos consoles, PC et mĂŞme smartphones, il y a bien sĂ»r les manettes officielles, notamment celles de Microsoft/Xbox qui sont rĂ©putĂ©es pour leur polyvalence. Mais vous pouvez aussi passer par des marques tierces, surtout celles qui ont bonne rĂ©putation comme 8BitDo. La marque s’est fait un nom avec ses pĂ©riphĂ©riques adaptĂ©s aux jeux rĂ©tro, mais commence Ă diversifier son offre avec des manettes plus rĂ©centes comme ce modèle Ultimate, Ă retrouver Ă moins de 40 euros aujourd’hui.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate

22h d’autonomie pour 3h de charge

Vous vous sentirez comme Ă la maison sur Switch

La connexion sans-fil 2.4 Ghz est des plus appréciables

Si vous allez sur le site officiel de 8BitDo (en anglais, pas en français), vous retrouvez la manette Ultimate Ă 59,99 euros. Mieux vaut aller chez AliExpress oĂą elle est affichĂ©e Ă 39,11 euros et mĂŞme Ă 36,11 euros avec le code promo CDFR03 Ă ajouter avant le paiement. Attention Ă bien choisir le modèle blanc, c’est le seul sur lequel l’offre fonctionne.

Sinon, il y a aussi le modèle SN30 Pro qui ressemble à une manette Super Nintendo, les joysticks en plus, qui est en promo à 28,49 euros avec le même code.

Une manette pour les gouverner toutes

Avec sa 8BitDo Ultimate sans-fil, la marque propose une manette tout-terrain pour jouer sur PC et Switch principalement, mais aussi sur smartphone et sur Raspberry Pi, si vous avez une installation de type Recalbox par exemple. Car la manette peut se connecter en USB-C, en Bluetooth et en sans-fil 2.4 GHz, pour aller partout.

Vous remarquerez que le look de la manette s’approche de celui d’une Xbox, mais les boutons sont disposĂ©s comme sur une Switch. C’est un peu la tricky part de ce produit car en fonction des jeux jouĂ©s, vous aurez une configuration et un affichage Ă©cran des touches Xbox, mais vous devrez inverser A/B et X/Y. Une petite gymnastique mentale pas toujours Ă©vidente. Mais sur Switch, ça passe tout seul.

On aime beaucoup la station de charge fournie

La manette ne vient pas seule : elle est livrĂ©e avec une station de charge sur laquelle vous la posez lorsque vous ne jouez pas avec. Elle est très bien pensĂ©e : mĂŞme couleur que la manette et elle en Ă©pouse très bien les formes, pour un rendu d’excellente facture. Il faut la relier en USB-C Ă une prise pour qu’elle recharge la manette quand elle est posĂ©e dessus.

D’ailleurs, vous avez droit Ă un peu plus de 20h d’autonomie en jeu avec une seule charge, ce qui est dans la moyenne des manettes PS5, Xbox ou encore Switch officielles. Et bien sĂ»r, mention plus au stick USB pour une connexion 2.4G si jamais vous n’avez pas de Bluetooth. Par contre, ne vous attendez pas Ă des gâchettes adaptatives ou un retour haptique de fifou (elle vibre, mais pas au niveau du HD Rumble de la Switch) ni Ă la reconnaissance des Amiibo. Mais pour le prix, on s’en contente largement.

Si jamais vous cherchez une bonne manette pour jouer sur PC, outre celle-ci, vous pouvez jeter un Ĺ“il sur notre guide d’achat spĂ©cialisĂ© dans les contrĂ´leurs pour ordinateur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.