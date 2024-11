Le rétrogaming à l’honneur avec cette console de poche Anbernic RG35XXSP à petit prix pour la Black Friday Week

L’Anbernic RG35XXSP est une console rétro qui n’est pas sans rappeler une certaine Game Boy Advance SP, permettant de jouer à d’anciens jeux avec la technologie moderne et surtout un prix inférieur à 50 euros.

L’Anbernic RG35XXSP est une console qui se positionne comme étant à l’opposé de ce que peut proposer un Steam Deck, par exemple. Exit les jeux récents et les graphismes clinquants, place aux gros pixels qui tâchent et aux titres de votre enfance, le tout sur un format super portable et avec un tarif on ne peut plus abordable chez AliExpress pendant la Black Friday Week : -29%.

Les points forts de l’Anbernic RG35XXSP

Elle émule les jeux depuis la NES jusqu’à la PSP

L’écran de 3,5″ affiche une résolution de 640 x 480, suffisant pour les jeux rétros

Supporte les cartes microSD pour recevoir des centaines de jeux

L’Anbernic RG35XXSP est une console dont le prix de vente classique tourne autour de 60 euros d’habitude. En ce moment chez AliExpress, elle est affichée à 52,11 euros et si vous ajoutez le code promo BFFR06, elle passe à 46,11 euros.

Une console qui sent bon les années 90

Bon, évacuons tout de suite l’éléphant dans la pièce : l’Anbernic RG35XXSP est une copie quasi conforme de la Game Boy Advance SP. On retrouve ce design à clapet avec l’écran de 3,5″ sur la partie du dessus et les touches sur l’écran du bas. La nouveauté, c’est l’apparition de deux nouvelles gâchettes à l’arrière (pour les L2+R2) et d’un bouton central pour revenir sur le menu et changer de jeu.

La console peut théoriquement émuler les machines à l’ancienne, de la première NES jusqu’à la PlayStation Portable. Un petit plus comparé à d’autres appareils qui s’arrêtent à la PlayStation 1, ce qui est déjà pas mal. On est proche de la console qu’elle copie puisque la SP avait un écran de 3″. Vous êtes donc là face à quelque chose de familier, mais avec beaucoup plus de possibilités.

Installez le système d’exploitation de votre choix

De base, la console est livrée avec un système d’exploitation générique sous Linux et quelques jeux pour que vous puissiez en profiter dès le déballage. Mais si vous êtes un peu bidouilleur, il y a pas mal de choses à faire dessus. Déjà, changer l’OS. Il y en a plusieurs disponibles, adaptés pour ces consoles, comme Onion OS par exemple.

En plus de pouvoir jouer à vos jeux rétros préférés (à condition de posséder la cartouche d’origine, c’est le deal de l’émulation), vous pouvez aussi regarder des vidéos avec le lecteur embarqué, par exemple. Aussi, l’avantage de cet OS c’est de pouvoir passer d’un jeu à l’autre à la volée, avec sauvegarde automatique ou encore de revenir en arrière de quelques secondes pour échapper à un destin fatal.

Le tout est alimenté par une batterie de 3300 mAh qui permet de jouer plusieurs heures sans problème. Tout dépend aussi de la luminosité à laquelle vous réglez l’image, la puissance du son ou encore des vibrations. Modernité oblige, elle se recharge en USB-C, très pratique ! Vous pouvez relier un casque en filaire et la console propose du WiFi pour aller scrapper les images de jeux et ainsi avoir une belle ludothèque bien organisée.

Petit bonus sur cette console : vous pouvez la relier à un écran en HDMI pour en profiter sur grand écran.

Si vous souhaitez découvrir le monde des consoles dédiées au rétrogaming, vous pouvez passer par notre article dédié et la sélection qui l’accompagne.

