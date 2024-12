Lenovo Legion Go : plus de 200 € de remise sur cette puissante console portable en pack avec son dock officiel

Après Valve, Razer et Asus, c’était au tour de Lenovo de sortir sa console portable, la Legion Go. Un véritable monstre, autant au niveau de ses dimensions que de ses performances, capable d’offrir autant de polyvalence que la Switch. On la trouve aujourd’hui à un super prix inédit dans ce pack incluant le dock officiel : 649 euros au lieu de 864 euros.

Une Lenovo Legion Go avec l’application Xbox // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On peut dire que le Steam Deck a lancé une nouvelle tendance, et même un renouveau du marché des consoles portables. Depuis sa sortie, d’autres constructeurs ont commercialisé leur propre modèle : Asus, Razer, et plus récemment Lenovo avec sa Legion Go. S’inspirant largement de la Nintendo Switch, celle-ci se démarque par sa polyvalence et ses performances de haute volée. En ce moment, le pack incluant le dock officiel de la console bénéficie de plus de 200 euros de remise.

Les atouts du Lenovo Legion Go

Une alternative polyvalente au Steam Deck ou au ROG Ally

Des performances et une autonomie folles !

Possibilité de brancher un GPU externe avec son USB 4

Le dock officiel inclus

Au lieu de 864 euros habituellement, le pack Lenovo Legion Go + docking station est maintenant disponible en promotion à 649 euros sur le site officiel de la marque.

La meilleure alternative au Steam Deck et au ROG Ally

Pour décrire la Lenovo Legion Go en quelques mots, on peut dire qu’il s’agit d’une Nintendo Switch XXL avec la puissance d’un mini-PC, et on insiste bien sur cette comparaison avec la Switch à cause de sa béquille dans le dos et de ses manettes détachables. Niveau prise en main, c’est un vrai monstre qui pèse tout de même dans les 850 g. On reste tout de même conquis, d’une part grâce au mode FPS qui fait de la Legion Go un mini-PC en utilisant la manette droite comme une souris verticale et la manette gauche comme un genre de clavier.

Côté écran, le constructeur chinois opte pour une dalle IPS-LCD de 8,8 pouces en définition 2 560 x 1 600 pixels et en ratio 16:10, et surtout avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sous notre sonde, la Lenovo Legion Go donne de bonnes mesures : 136,9 % pour la couverture sRGB et 97 % du DCI-P3. La luminosité atteint un pic de 479 cd/m². En revanche, la Legion Go affiche à la fois des couleurs surcontrastées et une température de couleurs froide de plus de 8000K. Dommage que Lenovo ne propose pas de personnalisation de ce côté-là.

Des performances de pointe, mais un logiciel à moitié fini

Le principal atout de la Lenovo Legion Go, c’est sa puissance. Cette console intègre une puce Z1 Extreme avec 16 Go de RAM LPDDR5, à l’instar de la configuration premium de l’Asus ROG Ally. D’ailleurs, nos benchmarks indiquent que la Legion Go joue dans la même cour que la ROG Ally Z1 Extreme, elle est en mesure de faire tourner des jeux AAA gourmands graphiquement. De plus, grâce à son port USB 4, il est possible de brancher la console à une carte graphique externe histoire de relever encore le niveau.

La Lenovo Legion Go paraît être la console portable parfaite jusque-là, mais il y a pourtant un point qui fait grincer des dents, c’est le logiciel. On a l’impression que les développeurs n’ont pas eu le temps de finir Legion Space, certains onglets sont en fait des raccourcis menant à un navigateur intégré mal optimisé. Mais la Legion Go se rattrape avec le volet de raccourcis qui est très bon. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 49,2 Wh offre des scores rassurants, sans bonne ni mauvaise surprise.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo Legion Go.

Afin de comparer la Lenovo Legion Go avec d’autres modèles concurrents tout aussi intéressants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles portables du moment.

