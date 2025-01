Steam Deck OLED : la meilleure version de la console portable de Valve baisse son prix pour les soldes grâce à ces offres reconditionnées

Présenté l’an dernier, le Steam Deck OLED est bien plus complet et performant que la console portable classique LCD du constructeur. Si cette itération n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses, sa version reconditionnée l’est bien plus : sur le site de Steam, on peut en effet la trouver à 459 euros au lieu de 569 euros.

Deux ans après la sortie de sa première console portable, le Steam Deck, qui fut l’une des premières à offrir une expérience de jeux AAA mobile, Valve a dévoilé l’an dernier une nouvelle itération qui a bénéficié de moult améliorations. Voici donc le Steam Deck OLED, dont le nouvel écran n’est pas le seul atout, loin de là. Un modèle performant qui a été lancé à plus de 500 euros, mais si vous le prenez en version reconditionnée, le prix sera bien moins élevé. Et en plus, vous faites un beau geste pour la planète.

Les points forts du Steam Deck OLED

Une dalle OLED de 7,4 pouces + 90 Hz

Un nouvel APU + 16 Go de RAM

Une meilleure autonomie

Lancé à 569 euros, le Steam Deck OLED (512 Go) en version reconditionnée est aujourd’hui proposé à 459 euros sur le site de Steam. La version 1 To est quant à elle affichée à 549 euros au lieu de 679 euros.

De l’OLED, enfin

Ne nous fions pas au nom du Steam Deck OLED : cette nouvelle version de la console portable phare de Valve n’a pas seulement bénéficié d’un écran bien différent. La marque a également revu une bonne partie de son design. La version OLED est notamment plus légère que sa prédécesseure, puisqu’elle affiche 640 g sur la balance contre 669 g pour le Steam Deck LCD. Le joystick a de son côté droit à un nouveau matériau censé renforcer l’adhérence et réduire l’usure, tandis que les gâchettes hautes se révèlent plus sensibles et réactives.

Mais bien évidemment, impossible de ne pas nous attarder davantage sur ce nouvel écran OLED, qui nous réjouit bien plus que la dalle LCD en définition 1280 × 800 pixels du précédent modèle, un poil décevante au vu de son prix. Ici, le Steam Deck OLED est apte à proposer une expérience de jeu visuellement plus agréable grâce à des contrastes infinis et des noirs profonds. En plus, la dalle mesure désormais 7,4 pouces, contre 7 pouces auparavant. Et cerise sur le gâteau, le taux de rafraîchissement s’élève ici à 90 Hz, contre 60 Hz sur le Steam Deck LCD. Autant dire que la fluidité sera bien meilleure. Pas de changement au niveau de la définition cependant, mais la luminosité maximale monte maintenant à 1 000 cd/m².

Une console plus performante

Le Steam Deck OLED tourne toujours sous SteamOS, logiciel présentant une interface à la fois proche de Steam en mode Big Picture et d’une console de jeu portable. C’est intuitif, mais lors de notre test du Steam Deck LCD, l’interface n’était pas assez optimisée en raison de soucis d’affichage. Sur le Steam Deck OLED, on se consolera toutefois avec de meilleures performances grâce au nouvel APU de 6 nm d’AMD, a priori plus efficace que la gravure en 7 nm qu’on trouvait sur la première génération. De plus, la console propose 16 Go de RAM LPDDR5 ; une mémoire vive qui promet d’être plus rapide avec son débit de 6 400 MT/s (contre 5 500 MT/s avant). Les derniers titres AAA devraient donc tourner sans problème.

Le Steam Deck OLED est par ailleurs doté d’un module thermique et d’un ventilateur plus gros, pratiques pour améliorer les performances en jeu. Côté connectivité, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sont désormais de la partie. Autre grosse amélioration : l’autonomie. Avec sa batterie de 50 Wh, le Steam Deck OLED est capable de tenir entre 3 et 12 heures de jeu, alors que la batterie de 40 Wh de la version LCD ne lui permettait pas d’obtenir plus de 8 heures d’autonomie. Le modèle OLED se charge également de 20 à 80 % en 45 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles portables du moment.

