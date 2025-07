On a vu cet airbag vélo compact, l’ange gardien ultime pour vos aventures à vélo

Le Mase Airding Compact est un airbag vélo qui apporte une excellente protection, tout en étant rechargeable et compatible avec un sac VTT. Nous l’avons découvert à l’Eurobike 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Frandroid vous en a parlé, l’airbag vélo Hövding revient sur le marché après la faillite de la marque. Mais ce n’est pas le seul airbag vélo du secteur, puisque nous vous avions aussi parlé de Minerva, produisant des systèmes qu’EVOC a utilisé pour son sac-airbag vélo.

Lors du salon Eurobike 2025, la société autrichienne a lancé un nouveau modèle pour les cyclistes. Le Mase Airding Compact, le plus petit jamais conçu, visant plutôt l’amateur de VTTAE ou de vélo gravel.

Petit airbag vélo pour une grande protection

Avec sa forme qui entoure la base du cou et qui descend au milieu du dos, il est compatible avec le port d’un autre sac, à condition de placer ce dernier sous l’airbag vélo. L’Airding Compact ne peut déployer qu’un des trois airbags de Minerva, l’AirRide plus précisément, qui protège le cou, les épaules, le dos et le thorax.

L’airbag pèse seulement 1 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour une meilleure protection, le modèle supérieur Airding Fusion est compatible avec l’airbag vélo AirCruise, qui ajoute une protection intégrale de la tête, et ne nécessite pas le port du casque vélo.

L’enveloppe se veut confortable et respirante pour le VTT ou le vélo gravel. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autre différence, le Mase Airding Compact ne possède pas de poche, afin de gagner en poids (seulement 1 kg). Sachez que le système nécessite une petite batterie à recharger – nécessaire pour détecter une chute et déployer l’airbag – dont l’autonomie est d’environ 30 heures.

Quel prix ?

Pensé pour être le plus compact possible, ce modèle est aussi le moins cher de la gamme, afin de démocratiser au mieux l’airbag vélo. Le Mase Airding Compact AirRide est ainsi disponible au prix de 599 euros pour les 50 premiers exemplaires, avant de grimper à 699 euros.

Le modèle Mase Airding Fusion avec protection intégrale. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il est ainsi plus abordable que l’équivalent Airding Fusion AirRide (799 euros). Ce dernier est aussi disponible au tarif de 649 euros avec le système AirTour (sans protection des épaules) et à 899 euros avec l’airbag intégral AirCruise.

Tout comme les autres airbags vélos Mase, l’Airding Compact est réutilisable après une activation. L’entreprise a conçu le système avec une recharge de cartouche CO 2 , qu’il faut commander au prix de 49,95 euros.