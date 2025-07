Voici l’astucieuse méthode pour piéger et attraper les vélos électriques illégaux en Californie

En Californie, les autorités souhaitent traquer les vélos électriques trop puissants et rapides. Pour éviter les courses-poursuites, elles utilisent désormais des drones.

Source : Heybike via Unsplash

Avec le développement des vélos électriques, certains acteurs du marché ne respectent pas toujours les règles et proposent des vélos trop puissants et trop rapides qui ne respectent pas les règles.

Pour limiter la prolifération de ces produits jugés dangereux, la police des Pays-Bas a par exemple renforcé les contrôles. Mais en Californie, la police utilise maintenant des drones pour traquer les utilisateurs et punir les usages dangereux et illégaux, nous apprend Electrek.

Pour rappel, la Californie a récemment adopté une nouvelle réglementation pour les vélos électriques sur la base de 3 classes :

Classe 1 : limite de 20 miles/h (32 km/h)

Classe 2 : Classe 1 mais avec accélérateur possible

Classe 3 : limite de 28 miles/h (45 km/h).

La police vole

En Californie, notamment dans les villes d’Irvine et de Desert Hot Springs, la police a des ailes, du moins des hélices. En effet, les forces de police se dotent de drones, proches de ceux que l’on peut trouver dans le commerce pour traquer les utilisateurs de vélos électriques et motos électriques non homologués.

Souvent, les autorités laissaient filer ces véhicules non homologués lorsqu’ils prenaient la fuite, une infraction de cette nature ne motivant pas une course-poursuite dangereuse au cœur de la circulation, explique Electrek. D’autant plus que la moto, bien plus maniable, a beaucoup de chances de s’enfuir.

Désormais, ce sont des drones qui s’occupent de suivre discrètement les pilotes de motos et vélos électriques non homologués. Cette solution est non seulement moins dangereuse qu’une course-poursuite, mais aussi plus économique qu’un hélicoptère de police pour suivre un utilisateur.

Déjà des arrestations

Et les autorités californiennes démontrent l’efficacité de ce système avec des arrestations. Dans la ville de Desert Hot Springs, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un jeune homme circulant sur une mini-moto thermique non homologuée et tentant de fuir la police avant de se réfugier chez lui, en prenant soin de cacher la moto avant de se moquer des policiers venus l’interpeller. Toute l’histoire est racontée dans ce post Facebook.

À Irvine, c’est un mineur de 16 ans qui conduisait illégalement une moto tout-terrain électrique Stark Varg sur la voie publique. En voyant un contrôle arriver, le pilote a semé la police en prenant beaucoup de risques, notamment en brûlant les feux rouges. Et la police a utilisé la même technique pour le cueillir chez lui, saisir la machine et placer le jeune en garde à vue.

L’utilisation de ces drones peut poser des questions quant à la surveillance des populations par les autorités, car même en volant à haute altitude, il est possible d’identifier les contrevenants. Ce qui pourrait améliorer la sécurité et limiter la présence des forces de l’ordre sur le terrain.