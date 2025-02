L’excellente idée de New York pour lutter contre le fléau des vélos électriques illégaux

La ville de New York a récemment mis en place un programme visant à remplacer gratuitement les vélos électriques non certifiés, par des VAE justement en règle avec le cadre légal. La cible principale de ce projet ? Les livreurs.

Source : Audrey Nicole Kurniawan via Unsplash

À New York, une série d’incendies relative à des batteries lithium-ion non certifiées – de vélos électriques – ont endeuillé la ville en 2023. Depuis, la municipalité s’est retroussée les manches pour éradiquer ce phénomène dangereux : interdiction de stockage par certains propriétaires, contrôles réguliers et inspections surprises.

En ce début d’année 2025, la Grosse Pomme va encore plus loin, relate Electrek. En effet, un tout nouveau programme visant à remplacer les vélos électriques non certifiés – et donc considérés comme dangereux – a été mis en place. Le but est simple : retirer les VAE qui ne respectent pas la norme UL, en donnant à leur propriétaire un nouveau cycle électrique.

Les livreurs dans le viseur des autorités

Clou du spectacle : ce remplacement est gratuit. Rappelons aussi qu’une certification UL signifie que le produit a passé des tests et des examens approfondis pour répondre à des critères stricts de sécurité. La ville a tout intérêt de voir des vélos sains et légaux circuler dans ses rues, plutôt que le contraire.

Source : Robert Bye via Unsplash

Le département des transports de la ville vise une cible en particulier : les livreurs, qui constituent une immense catégorie de travailleurs au sein de l’agglomération. Les salaires relativement bas inhérents à cette profession ont poussé beaucoup d’entre eux à se tourner vers des VAE bon marché… et pas toujours conformes avec les règles et les fameuses certifications.

Quelques conditions à respecter

New York juge donc essentiel d’adresser ce programme aux livreurs, qui doivent néanmoins répondre à certaines conditions d’éligibilité : avoir au moins gagné 1500 dollars en 2024 dans le secteur de la livraison de nourriture, vivre dans l’un des cinq arrondissements de New York, avoir 18 ans et posséder un vélo électrique admissible à l’échange.

Si la participation à ce programme est gratuite, la quantité de vélos électriques fournie est quant à elle limitée. En cas de seuil dépassé, alors un système de loterie sera mis en place pour sélectionner les heureux élus. La période de candidature sera clôturée le 10 mars 2025. On ne sait pas combien de VAE seront donnés.