New York a trouvé le moyen de réduire les dégâts des incendies de batteries de vélos et trottinettes électriques

Différentes actions ont pratiquement éradiqué la mortalité à New York liée aux incendies de batteries. Des mesures qui limitent l’impact, mais pas le nombre d’incendies de batteries de trottinettes et vélos électriques.

Ils sont rares en France et globalement dans l’Union européenne : les incendies de batteries sont cependant plus légions outre-Atlantique. Pire, ils ont causé des dizaines de cas mortels à New York, forçant les autorités à interdire la vente de vélos électriques et trottinettes électriques dont les batteries ne respectent pas les normes.

Des contrôles sont régulièrement entrepris – menant même à des amendes et des arrestations -, tandis que des propriétaires et sociétés de gestion ont banni le stockage en intérieur.

-93 % de morts, mais la lutte contre les mauvaises batteries continue

Ces actions, conjuguées à une grande médiatisation, ont fait émerger une prise de conscience collective. Les pompiers de New York (NYFD) ont communiqué à Gothamist les chiffres du début d’année, très positifs par rapport à 2023.

Certes, le nombre d’incendies n’a pas évolué, passant de 141 à 135 sur la période du 1er janvier au 25 juillet. Mais c’est la gravité qui baisse significativement, avec seulement 1 mort recensé contre 13 l’an dernier. Le nombre de blessés aussi a chuté de 40 %, de 92 à 55. Le directeur du NYFD, Daniel Flynn, a précisé au média que le stockage en extérieur a permis cette amélioration.

Dès septembre, le NYFD pourra mener seul des inspections, mais seulement dans son périmètre, ne pouvant pas agir dans l’État voisin du New Jersey. La directrice de la Protection des consommateurs (NYC DWCP) Vilda Vera Mayuga appelle ainsi sur NY1 ainsi à “une régulation nécessaire des standards de batteries des vélos électriques et trottinettes au niveau fédéral.”

Comment limiter les incendies de batteries ?

Les pompiers de New York ont également donné des recommandations, valables pour n’importe quel utilisateur, même en France :

Achetez et utilisez seulement des appareils certifiés par la réglementation, ainsi que des câbles venant du fabricant,

Ne pas charger devant une porte ou fenêtre, pouvant bloquer votre sortie en cas d’incendie,

Ne chargez pas sans surveillance ou pendant la nuit,

Ne pas charger sur un coussin ou un canapé (empêchant la diffusion de la chaleur),

Conservez les batteries ou véhicules à température ambiante,

Ne pas les exposer directement au soleil ou proches d’un corps inflammable.