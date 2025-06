Game Pass en juin 2025 : Voici les 11 jeux à découvrir les deux prochaines semaines avant les grandes vacances

Pas sûr que ça éclipse la sortie de la Nintendo Switch 2. Pour les premières semaines de juin, le Game Pass fait le minimum et ça reste pas mal. On recommande notamment le dernier Crash Bandicoot qui se trouve dans cette sélection !

Mise à jour du 17/06/2025 :

Microsoft vient de dévoiler sa deuxième fournée mensuelle du Game Pass et c’est plus d’une dizaine de jeux qui s’ajoutent à ceux de début juin. Warcraft, Tomb Raider, Call of Duty… Voici ce qui vous attend ces deux prochaines semaines.

Article original du 05/06/2025 :

Certes, tous les regards sont tournés vers la Nintendo Switch 2 mais la dernière console de Big N n’est pas forcément du goût de tous. Il reste les aficionados du Game Pass et la première partie du catalogue de juin vient justement d’être dévoilée. N’oubliez pas non plus le prochain Xbox Showcase prévu le 8 juin !

Les sorties sur le Game Pass en juin 2025

Voici la liste des jeux, DLC et mises à jour devant arriver sur le Game Pass dans les prochains jours :

Warhammer 40,000 : Space Marine – Master Crafted Edition (10 juin – Xbox Series X/S, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Barbie Project Friendship (11 juin – Console, PC et Cloud sur Game Pass Standard , PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

, et ) Kingdom : Two Crowns (11 juin – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) EA Sports FC 25 (12 juin – Console, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate via EA Play)

et via EA Play) The Alters (13 juin – Xbox Series X/S, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) FBC : Firebreak (17 juin – Xbox Series X/S, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (17 juin – Console et PC sur Game Pass Standard , PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

, et ) Lots in Random : The Eternal Die (17 juin – Xbox Series X/S, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Star Trucker (18 juin – Xbox Series X/S sur Game Pass Standard )

) Wildfrost (18 juin – Console sur Game Pass Standard )

) Rematch (19 juin – Xbox Series X/S, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Volcano Princess (24 juin – Console, PC et Cloud sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Against the Storm (26 juin – Console et Cloud sur Game Pass Ultimate )

) Warcraft I : Remastered (26 juin – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Warcraft II : Remastered (26 juin – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Warcraft III : Reforged (26 juin – PC sur PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

et ) Call of Duty : WWII (30 juin – Console et PC sur Game Pass Standard , PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

, et ) Little Nightmares II (1er juillet – Console, PC et Cloud sur Game Pass Standard , PC Game Pass et Game Pass Ultimate )

, et ) Rise of the Tomb Raider (1er juillet – Console, PC et Cloud sur Game Pass Standard, PC Game Pass et Game Pass Ultimate)

Les sorties sur le Xbox Game Pass Core (si c’est annoncé)

(DLC – 6 juin) Splitgate 2 – Skin Aeros Javi Ace

(DLC – 12 juin) The Finals – Pack Urban Ronin

(MAJ – Disponible) Fallout 76 – Gone Fission

(MAJ – Disponible) Minecraft – Chase the Skies

(DLC – Disponible) Dead by Daylight – Five Nights at Freddy’s

Les jeux qui quittent le Game Pass en juin 2025

Le Game Pass supprime aussi des jeux de son catalogue chaque mois, ceux-ci quitteront le service le 15 juin. N’oubliez pas de profiter de la réduction de 20 % pour les garder dans votre ludothèque.

Dordogne (Console, PC et Cloud)

Hypnospace Outlaw (Console, PC et Cloud)

Isonzo (Console, PC et Cloud)

Keplerth (PC)

My Time at Sandrock (Console, PC et Cloud)

Rolling Hills : Make Sushi, Make Friends (Console, PC et Cloud)

Depersonalization (PC)

Et ceux qui disparaissent le 30 juin :

Arcade Paradise (Console, PC et Cloud)

Journey to the Savage Planet (Console, PC et Cloud)

My Friend Peppa Pig (Console, PC et Cloud)

Robin Hood : Sherwood Builders (Console, PC et Cloud)

SteamWorld Dig (Console et Cloud)

SteamWorld Dig 2 (Console et PC)

