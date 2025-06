Moins de puissance, plus d’expérience : le choix audacieux du Nothing Phone (3)

Présenté le 1er juillet, le Nothing Phone (3) livre le nom de son processeur et on s’attendait à mieux.

C’est officiel, Nothing a levé le voile sur le cœur de son futur Phone (3) : il s’agira du Snapdragon 8s Gen 4. Si la marque présente cette puce comme « le processeur le plus avancé » qu’elle ait jamais utilisé, ce choix tempère les attentes de ceux qui espéraient voir Nothing s’attaquer frontalement au très haut de gamme.

Sous la concurrence

Pendant un temps, la rumeur évoquait l’intégration d’une puce plus puissante, comme le Snapdragon 8 Elite. L’annonce du Snapdragon 8s Gen 4, bien qu’il s’agisse d’un processeur très performant, positionne le Phone (3) sur un segment sub-flagship, un cran en dessous des monstres de puissance du marché.

Ce choix pose question, surtout face à une concurrence féroce. Des smartphones comme le Poco F7 Ultra, par exemple, proposent le plus puissant Snapdragon 8 Elite pour un positionnement tarifaire qui pourrait être similaire à celui du Phone (3), soit environ 800 euros.

Des performances en hausse, mais une expérience « équilibrée » avant tout

Bien sûr, le gain de performance par rapport au Phone (2) est notable. Carl Pei, le CEO de Nothing, annonce des chiffres clairs : « le CPU sera 36% plus rapide, le GPU 88% plus performant et le NPU 60% plus puissant ». Oui, mais le Phone (2) est sorti il y a deux ans. La concurrence n’a pas attendu.

Cependant, dans son interview, Carl Pei justifie pleinement le choix de ne pas avoir opté pour le processeur le plus puissant du marché : « Si les gens veulent un meilleur processeur, je pense qu’il y a d’autres marques. S’ils veulent juste de la photo, il y a probablement de meilleurs produits, s’ils veulent une expérience vraiment bien pensée, le Phone (3) sera peut-être le bon produit pour eux ».

Il insiste donc sur la recherche d’une « expérience équilibrée » et « holistique » plutôt que sur la course aux benchmarks.

Plutôt que de viser la puissance brute maximale, avec les contraintes que cela implique (chauffe, consommation, coût), Nothing semble avoir préféré une puce qui offre un excellent compromis pour soutenir une expérience utilisateur globale améliorée.

Cette stratégie positionne le Phone (3) comme un appareil premium qui fait un choix délibéré sur son processeur, privilégiant l’harmonie générale à la performance maximale. Un pari qui devra convaincre lors de son lancement officiel, le 1er juillet à Londres, face à des concurrents qui, pour le même prix, pourraient offrir plus de puissance brute. Cependant, comme le disait Pirelli dans les années 90, « sans maîtrise la puissance n’est rien ». Alors on attendra de voir comment Nothing OS s’accordera à ce nouveau chipset.