Entre le Nothing Phone (3a) milieu de gamme et le futur Phone (3) premium, le Nothing Phone (2) à -60 % devient imbattable

Pour 272 euros au lieu de 682 euros sur Fnac, vous avez le Nothing Phone (2), un excellent smartphone, moins cher que le récent Nothing Phone (3a), surtout que le futur Nothing Phone (3) est annoncé comme un modèle haut de gamme.

Le Nothing Phone (2)

Nothing est une marque qui a réussi à trouver son public avec le temps, grâce à ses smartphones atypiques et l’interface Glyph qui permet de voir les notifications reçues avec les LED qui sont sur le dos du smartphone. Nothing opère une vraie montée en gamme puisque le futur Nothing Phone (3) a été présenté comme le premier haut de gamme de la marque. Le Nothing Phone (2) avec 410 euros de réduction chez Fnac est même plus intéressant que le Nothing Phone (3a) récemment en promo à 299 euros sur Amazon.

Les points forts du Nothing Phone (2)

Son look, avec le dos transparent et l’interface Glyph toujours efficace

L’originalité de Nothing OS 2.0

Il arrive à être performant sans surchauffer

Le Nothing Phone (2) passe de 682 euros à 272 euros sur Fnac. Sans compter que vous pouvez faire reprendre votre ancien appareil pour faire baisser le prix. Vous avez aussi une paire d’écouteurs offerte, les Nothing Ear Stick : il suffit de les ajouter au panier avec le smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (2). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui ne fait rien comme les autres

Nothing a su se démarquer de la concurrence avec plusieurs choses : la première, c’est le design de ses téléphones, y compris sur le Nothing Phone (2). On retrouve un dos transparent laissant apercevoir quelques composants, à l’image des Game Boy Color de la fin des années 90. Le dos est protégé par une vitre légèrement bombée, sans pour autant être trop épais. Et surtout : vous avez l’interface Glyph composée de LED qui s’éclairent différentes façons en fonction des notifications reçues.

La marque a retravaillé sa copie sur ce modèle avec un écran légèrement plus grand, il fait 6,7 pouces, mais aussi des bordures plus fines et un poinçon centré, là où il était au centre avant. Le smartphone fait 162 x 76 x 8,55 mm pour 201,2 g, ce n’est pas le plus léger du marché, mais il tient bien en main. Et surtout : les performances sont au rendez-vous, ce qui est une bonne consolation

Un smartphone solide à tous les niveaux

Avant de passer au reste de la fiche technique, un dernier mot sur l’écran du Nothing Phone (2). C’est une dalle LTPO en flexible Oled qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement allant de 10 Hz à 120 Hz. La qualité est plutôt bonne, juste la luminosité est légèrement en dessous du marché avec un relevé à 994 cd/m² en HDR. Ici, vous avez la version avec 128 Go de mémoire, sachant qu’il existe avec 256 ou 512 Go, mais qui sont plus chers.

8 Go de RAM, processeur Snapdragon 8+ Gen 1 : c’est plutôt puissant, en tout cas ça l’était au moment de sa sortie. Dans notre test, avec 12 Go de RAM, l’échauffement était plutôt contenu, ce qui est vraiment agréable. Ça permet de faire tourner des jeux gourmands sans que ça devienne inconfortable. La batterie de 4700 mAh est compatible charge rapide 45 W, dommage que le chargeur ne soit pas fourni. Vous pouvez compter sur une grosse journée d’autonomie. Enfin, pour les photos, vous avez deux capteurs de 50 Mpx à l’arrière et un capteur pour les selfies de 32 Mpx, de quoi faire de bonnes photos et vidéos.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Nothing Phone (2) en consultant son test complet disponible juste ici.

