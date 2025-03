Nothing Phone (3a) Pro : ce nouveau champion du milieu de gamme vaut le détour dans ce pack à prix réduit

Le nouveau Nothing Phone (3a) Pro est un smartphone milieu de gamme qui donne l’impression d’avoir un modèle plus premium entre les mains. Il a de sérieux arguments à faire valoir, et se négocie à un super prix dans ce bundle avec des écouteurs efficaces.

Nothing Phone (3a) Pro // Source : frandroid.com

À peine sortie, le Nothing Phone (3a) Pro vient bousculer le marché du milieu de gamme. Il offre un volet photo très qualitatif pour son segment, mais aussi un bel écran et des performances satisfaisantes. Il a de sérieux arguments à faire valoir face aux prochains Google Pixel 9a et Samsung Galaxy A56. Nous avons d’ailleurs eu un coup de coeur sur ce modèle lors de notre test. C’est donc un produit que l’on recommande chaudement, et qui devient plus intéressant dans ce bundle à prix réduit sur Amazon.

Les points forts du Nothing Phone (3a)

Un design original avec une surface en verre

Un écran bien calibré optimisé avec NothingOS

Un zoom périscopique très bon

Disponible en précommande, le Nothing Phone (3a) Pro est proposé dans un pack avec les écouteurs Ear (a) — d’une valeur de 99 euros — pour seulement 519 euros sur Amazon, au lieu de 578 euros vendu séparément.

Un modèle Pro soigné qui mise tout sur la photo…

Le Nothing Phone (3a) Pro se reconnaît en un coup d’œil, à côté de son petit frère le (3a). Il arbore un bloc optique rond plus imposant, car s’il est une partie sur laquelle la marque a mis l’accent sur ce modèle, c’est bien la photo. Il s’équipe d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un zoom périscopique x3 de 50 Mpx, et ultra grand-angle de 8 Mpx. Il est rare d’avoir un zoom périscopique sur cette tranche tarifaire, et ce dernier est bien plus efficace que les traditionnels capteurs macro. Il se débrouille plutôt bien, tout comme le capteur principal qui délivre de superbes clichés, mais viennent à perdre de leur éclat en basse lumière.

Pour en revenir sur le design de l’appareil, on apprécie toujours la transparence si chère à Nothing et le Glyph avec ses bandes de leds qyu entourent le bloc optique et s’illuminent pour prévenir d’une notification (appel, message, temps avant l’arrivée d’un taxi, etc.). L’ensemble est bien construit et confortable en main. On gagne même une surface en verre plus résistante qui donne une sensation plus premium que le plastique.

… Et qui se montre performant

À l’avant, on retrouve une dalle de 6,77 pouces Amoled, Full HD+ (2392 x 1080 pixels) et offre un taux de rafraîchissement adaptatif qui oscille entre 60, 90 et 120 Hz. On a affaire à un écran très bien calibré, qui propose une très bonne luminosité même si elle ne respecte pas les promesses de 3000 nits de Nothing, avec 1 360 nits, vous n’aurez aucun problème à consulter votre téléphone en extérieur.

Pour animer son Phone (3a) Pro, la firme londonienne ajoute le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. Pas de ralentissements dans l’interface, toutes les applications se lancent sans ralentissement. En jeu, nous avons pu faire tourner le jeu Genshin Impact en 40 fps en moyenne avec toutes les options graphiques au maximum. Mieux encore, il travaille sans chauffer à l’excès. Concernant l’expérience utilisateur offerte par Nothing OS, l’interface est toujours appréciable avec quelques fonctionnalités IA. Seul regret, sa politique de mise à jour limité à trois ans.

Terminons sur l’autonomie. Sa batterie de 5 000 mAh permet de traverser une journée sans souci. Et si vous êtes en rade de batterie, on peut compter sur une charge filaire à 50 Watts. Elle permet de récupérer 100% d’autonomie en une heure.

Quelques mots sur les Ear (a)

En plus d’un bon smartphone, on trouve aussi les Nothing Ear (a), des écouteurs sans fils que nous avons adorés et notés 9/10. On apprécie le look original, avec la transparence de leur tige, qui laisse voir les composants électroniques. Les oreillettes sont confortables et viennent épouser l’intérieur du pavillon de l’oreille sans difficulté et n’en bougent ensuite plus. La pratique sportive est donc possible, d’autant plus qu’ils ne craignent ni la transpiration ni les intempéries.

La réduction de bruit active arrive à atténuer efficacement les bruits graves. Le mode transparence qui permet d’entendre autour de soi et de tenir une conversation (musique en pause), fait le job. Côté audio, ils offrent un son très entraînant, qui flatte l’oreille avec beaucoup de détails. Ils manquent légèrement d’aération dans les hautes fréquences, mais les voix sont mieux incarnées. Quant à l’autonomie des écouteurs, ils tiennent 5 h 20, c’est tout à fait honorable.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Nothing Phone (3a) Pro, ainsi que celui des Nothing Ear (a).

