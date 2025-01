Soldés à moins de 350 €, mieux vaut choisir le Nothing Phone (2a) ou le Google Pixel 7a ?

Si vous souhaitez changer de smartphone, tout en profitant des promotions des soldes d’hiver, c’est le bon moment, surtout si vous avez un budget de moins de 350 euros. Le Google Pixel 7a et le Nothing Phone (2a) sont de très bons candidats, mais lequel de ses smartphones soldés choisir ?

Les smartphones vendus aux alentours de 300 et 400 euros sont de solides modèles de plus en plus qualitatifs. Le Nothing Phone (2a) et le Google Pixel 7a en font partie et affichent un rapport qualité/prix très intéressant, surtout à l’occasion des soldes d’hiver.

Ils sont actuellement soldĂ©s Ă moins de 400 euros, et paraissent ĂŞtre une bonne affaire. Nous les avons d’ailleurs notĂ©s 8/10 Ă notre test, ce sont deux appareils que l’on recommande chaudement, mais lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous Ă©clairer dans votre choix Ă travers ce comparatif en dĂ©taillant chacune des qualitĂ©s et des inconvĂ©nients des deux produits.

Quels sont les deux smartphones en promotions ?

De jolies design, dont un plus original

Esthétiquement, ces deux appareils sont bien différents, mais ont tous deux à l’esprit d’offrir une apparence soignée. Les amateurs de format compacts seront ravis avec le 7a, qui tombe parfaitement dans la paume de la main grâce à son petit gabarit. Les finitions sont très réussies, et même si au dos, on retrouve du plastique, il est très difficile de le distinguer d’un dos en verre. Sans grande surprise, c’est bien le Phone (2a) qui attire le plus l’œil avec son dos « transparent » qui donne l’impression que l’on voit les composants de l’appareil à travers une vitre, mais ici, il n’y a pas de verre, mais du plastique. C’est certes moins premium, mais l’illusion est bien faite. Une proposition originale et réussie, surtout que le Glyph est un élément attirant et utile.

Au niveau de la photo, le Phone (2a), qui comprend un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur selfie de 32 Mpx, s’en sort assez bien, peu importe le capteur. On regrette toutefois le côté verdâtre de la plupart des clichés. Mais sur terrain, c’est bien le smartphone de Google qui se démarque. Avec son capteur principal, il offre des images de grandes qualités, de jour comme de nuit, avec une belle clarté, une colorimétrie très agréable à l’œil et un piqué de compétition. On profite même d’un zoom numérique saupoudré d’IA assez bluffant.

Une belle expĂ©rience utilisateur Ă la clĂ©, chez l’un comme chez l’autre

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est lĂ Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle rĂ©fĂ©rence combinant fonctionnalitĂ©s impressionnantes et prix attractif est dĂ©jĂ en promotion chez Boulanger.

Une fois allumée, le Nothing Phone (2a) dévoile un écran digne des meilleurs smartphones. Et pour cause, sa dalle Amoled de 6,7 pouces offre une large palette de couleurs très fidèles et une luminosité satisfaisante dans la plupart des situations. On a même droit à un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Sur le Pixel 7a, l’écran est aussi un plaisir à utiliser : bien calibré, Oled, et lumineux, il passe enfin à 90 Hz, ce qui le rend plus fluide, et donc plus qualitative au quotidien.

C’est aussi sur la partie logicielle que les deux smartphones sont apprĂ©ciĂ©s, ils ont obtenu tous les deux la note de 8/10 sur cette catĂ©gorie. Le 7a fait profiter de la Pixel Experience, une des rĂ©fĂ©rences en matière d’expĂ©rience logicielle sur Android. Celle-ci est d’une fluiditĂ© admirable, Ă l’image d’une interface iOS, et propose de nombreuses fonctionnalitĂ©s et une accessibilitĂ© complète.  MĂŞme si la firme de Mountain View propose dĂ©sormais 7 ans de mise Ă jour majeurs sur ses fleurons, ici, vous avez droit Ă 3 annĂ©es de mises Ă jour d’Android et 5 de sĂ©curitĂ©. Quant Ă son rival, il embarque Nothing OS 2.5, sous Android 14. L’interface Ă des widgets et options de personnalisation bien pensĂ©s, mĂŞme si on aurait aimĂ© en avoir davantage. Il donne aussi droit Ă trois annĂ©es de mises Ă jour majeures, mais quatre ans de patchs de sĂ©curitĂ©.

Des tĂ©lĂ©phones performants, mais le 7a pĂŞche sur l’autonomie.

Sortie en 2023, le 7a reste un bon smartphone. Il hĂ©rite de la puce Tensor G2, de ses grands frères, qui assure, sans broncher, dans toutes les tâches du quotidien, sans lag Ă l’horizon. C’est plutĂ´t au niveau des jeux, surtout en 3D, que l’appareil montre ses limites. de son cĂ´tĂ©, le Phone (2a) renferme un Dimensity 7200 Pro de MediaTek, Ă©paulĂ© ici par 8 Go de RAM. En jeu, c’est un vrai plaisir, et l’on peut enchaĂ®ner les parties avec une bonne qualitĂ© graphique.Â

Face au tĂ©lĂ©phone de Nothing, celui de Google est Ă la peine niveau autonomie. Il faut dire que son petit gabarit, l’empĂŞche d’accueillir une grosse batterie : 4 385 mAh, contre 5 000 mAh sur celui de la marque londonienne. Il tient une journĂ©e tout juste et avec une utilisation plus intensive, le tĂ©lĂ©phone devra nĂ©cessairement passer par la case recharge. Et sur ce point aussi, ce n’est pas le meilleur. Sa charge de 18W n’aide pas Ă rĂ©cupĂ©rer des pourcentages rapidement. Le Phone (2a) rĂ©siste bien Ă un usage actif avec plusieurs applications ouvertes dans la journĂ©e, mais n’est pas très bon en veille, puisqu’il perd beaucoup d’énergie au repos. CĂ´tĂ© recharge, on peut compter sur une puissance de 45 W, ce qui est largement convenable.

Pixel 7a ou Phone (2a), lequel finira dans votre poche ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Chacun propose une expérience réussie, et avec la note de 8/10, ce sont des appareils très recommandables, mais des différences sont à prendre en compte.

Le Nothing Phone (2a) se dĂ©marque avec son design iconique, qui ne ressemble Ă aucun autre. Une apparence sublimĂ©e par un très bel Ă©cran digne des modèles haut de gamme, mĂŞme s’il lui manque la technologie LTPO. En plus de ça, les performances sont assez bonnes pour ce segment de prix et l’interface agrĂ©able Ă utiliser. Endurant, il fera un très bon compagnon au quotidien, et pour la photo, l’expĂ©rience globale est satisfaisante.Â

En choisissant le Pixel 7a, il faut prendre en compte son manque d’autonomie. Son petit format très mignon est agrĂ©able en main et pratique, mais l’empĂŞche d’ĂŞtre endurant. De mĂŞme que sa charge limitĂ©e Ă 18 W, vous ne pourrez pas faire le plein de la batterie rapidement. Ă€ cĂ´tĂ© de ça, vous avez un appareil ultra Ă l’aise en photo. Il profite d’un capteur bien dĂ©fini, d’un très bon mode portrait, très bon mode nuit, piquĂ©, clartĂ©, colorimĂ©trie… bref, tout y est ! L’expĂ©rience logicielle est des meilleures, mais avec trois ans de mise Ă jour, c’est un peu juste… d’autant plus qu’il date d’il y a deux ans… et ne profitera plus que d’Android 15. Reste qu’avec ces 5 annĂ©es de patchs de sĂ©curitĂ©, il pourra encore durĂ©e un moment et se trouve ĂŞtre une très bonne affaire Ă ce prix-lĂ .

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

