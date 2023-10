Les Nothing Phone aussi profitent d’Android 14 : Nothing OS 2.5 arrive en bêta

Alors qu'Android 14 a été publié il y a quelques jours, c'est au tour des constructeurs de smartphones d'adapter leurs interfaces à cette nouvelle version du système d'exploitation. Nothing en fait partie et a ouvert la première bêta de Nothing OS 2.5

Le 4 octobre dernier, Google organisait sa conférence Made by Google : l’occasion de publier la première version officielle d’Android 14. Désormais, c’est en quelque sorte une course qui se lance entre les fabricants de smartphone pour mettre à jour leurs appareils en adaptant leurs surcouches à Android 14. C’est le cas de Nothing, qui publie ce 11 octobre la première bêta de Nothing OS 2.5.

Nothing OS 2.5 : une première bêta, mais pas sur tous les modèles

Dans son communiqué, Nothing décrit Nothing OS 2.5 comme « la mise à jour la plus importante de Nothing depuis le lancement d’OS 2.0 en juillet. » C’est en effet lors de la sortie du Nothing Phone (2) en juillet dernier que la marque a publié Nothing OS 2.0, une nouvelle version de son interface, venant apporter davantage de fonctionnalités.

Un travail réalisé en interne depuis cette deuxième version et qui se poursuit avec cette mise à jour. Pour le moment, la bêta 1 de Nothing OS 2.5 est limitée au Phone (2) : le Nothing Phone (1) n’en profitera pas encore. D’ailleurs, ce smartphone a reçu une mise à jour vers Nothing OS 2.0 il y a à peine deux mois. Pour l’instant, Nothing n’a pas indiqué de date de sortie officielle de Nothing OS 2.5, ni sur le Phone (2), ni sur le Phone (1).

Ce que Nothing veut apporter en plus d’Android 14

En plus des nouveautés apportées par Android 14, Nothing OS 2.5 entend apporter d’autres fonctionnalités et revoir le design du système d’exploitation. Nothing indique que l’interface de la bibliothèque de widgets a été revue : elle vise à mettre en avant les widgets maison de la marque. De quoi faire la promotion d’un nouveau widget photo, permettant d’afficher ses photos préférées sur l’écran d’accueil ainsi que sur l’écran de verrouillage. D’ailleurs, on apprend que la page de personnalisation des écrans d’accueil et de verrouillage a été revue pour afficher davantage d’options. En parlant de ces écrans, Nothing a ajouté des fonds d’écran de couleur unie.

Ceux qui sont envieux du bouton Action des iPhone 15 Pro vont être ravis : deux pressions sur le bouton d’alimentation d’un Nothing Phone (2) permettent d’accéder à une fonction choisie.

La fonction de capture d’écran a elle aussi été revue, avec un nouveau menu, pour effectuer des suppressions rapidement et aller plus loin dans l’édition. Pour s’y retrouver davantage dans ses applications, on peut enlever celles placées sur l’écran d’accueil dans le tiroir d’applications, afin qu’elles n’apparaissent plus. Un glissement du doigt vers la droite dans ce dernier permet de les retrouver quand même.

Nothing OS 2.5 apporte également des changements purement esthétiques. C’est le cas de l’icône du geste de retour (une flèche qui part d’un des bords de l’écran), qui correspond « mieux au style de Nothing. »

Nothing n’est pas le seul à sortir des bêtas d’interfaces basées sur Android 14

La marque londonienne arrive quelques jours seulement après la publication d’Android 14 en version stable (et son arrivée sur les Pixel 8 et 8 Pro), mais n’est pas le seul. Trois constructeurs l’ont déjà fait et ne vont pas être les seuls à dégainer. Le premier, c’est bien sûr Samsung, toujours en avance : depuis près de trois mois, la bêta de One UI 6.0 est disponible sur certains modèles. On s’attend à ce que le constructeur coréen déploie Android 14 en version stable sur certains modèles dans les prochains jours.

Le deuxième, c’est Xiaomi : une première bêta de MIUI 14 basé sur Android 14 a été déployée. Si le constructeur chinois la qualifie de « stable », il s’agit davantage d’une version intermédiaire entre une version bêta et une version stable. L’autre, c’est Oppo, qui a publié la première bêta de ColorOS 14. Ce 12 octobre, quelques modèles reçoivent la mise à jour, et le déploiement de cette version sera progressif et est planifié jusqu’en décembre.

