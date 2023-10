MIUI 14 avec Android 14 chez Xiaomi : ça arrive, mais ne soyez pas pressés

Xiaomi lance le déploiement d'une version stable d'Android 14 avec MIUI 14 sur quelques smartphones compatibles. Hélas, pour le moment, un petit nombre de personnes seulement peut en profiter puisqu'il ne s'agit pas encore de la vraie mise à jour destinée à tout le monde.

Bonne nouvelle du côté de Xiaomi. La mise à jour vers Android 14 débarque sur une petite poignée de smartphones avec l’interface maison MIUI 14. Rappelons que la version stable d’Android 14 a tout récemment été lancée par Google.

Une version stable… mais pas tout à fait

Le site spécialisé Xiaomiui nous apprend qu’une poignée de personnes sélectionnées commencent à recevoir MIUI 14 avec Android 14. En revanche, comme le souligne 9to5Google, la mouture en train d’être déployée est, certes, qualifiée de « stable » par Xiaomi, mais le constructeur indique aussi qu’elle n’est pas définitive.

Autrement dit, il s’agit d’une sorte d’étape intermédiaire entre une réelle bêta et une réelle version stable. On pourrait éventuellement la qualifier d’accès anticipé, d’autant plus que peu de personnes peuvent en profiter pour le moment.

Les smartphones Xiaomi mis à jour vers Android 14 avec MIUI 14

Le site Xiaomiui explique que cette première mise à jour limitée débarque sur trois modèles de la marque :

Le média affirme en outre qu’il s’agit d’une version globale. De quoi laisser entendre que le réel déploiement de MIUI 14 avec Android 14 arrivera dans relativement peu de temps auprès des clients et clientes de la marque à travers le monde. Encore un peu de patience donc pour le grand public.