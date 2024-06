Android 14 domine largement les débats sur les smartphones de nos lecteurs et lectrices

Vous avez un smartphone Android ? Très bien. Mais quelle version d'Android exactement ? La plupart des personnes ayant répondu à notre question tournent sur Android 14.

Chaque année apporte sa nouvelle version d’Android. En 2024, nous suivons de près le chantier de la mise à jour Android 15 dont la version stable est attendue à la rentrée. En revanche, il faut savoir que la dernière mouture de l’OS mobile de Google met toujours du temps à se déployer largement.

À titre d’exemple, la version d’Android la plus utilisée actuellement est Android 13 dont le déploiement a démarré en 2022. Et encore, cette mouture tourne sur seulement 20,9 % du parc mondial. Celui-ci est donc, vous l’aurez compris, très divisé. Tout récemment, Android 14 vient à peine d’être comptabilisé par Google et représente 13 % du parc.

Précisons cependant que ce retard des déploiements sur Android est un problème à relativiser. Un smartphone ne devient pas obsolète simplement parce qu’il ne peut plus profiter des dernières mises à jour.

Les applications développées pour cet OS restent tout à fait fonctionnelles même sur de très anciennes versions d’Android et ce sont finalement surtout les patchs de sécurité qu’il faut surveiller pour profiter sereinement de son téléphone pendant une longue période.

Quelle version d’Android utilisez-vous ?

Partant de ce postulat, nous voulions donc savoir ce qu’il en était de notre lectorat. Quelle version d’Android est installée sur votre smartphone ? La réponse est sans appel parmi les 2551 participants. 54,3 % d’entre vous profitent d’Android 14 sur leurs smartphones.

Vous êtes donc largement au-dessus de la moyenne mondiale en termes d’adoption de la dernière mouture stable de l’OS de Google. Et on ne peut pas dire que ce soit une réelle surprise pour nous !

Loin derrière numériquement parlant, 19,1 % des participants utilisent Android 13. Et on descend ensuite progressivement. 9,2 % sur Android 12 ; 5 % sur Android 11 ; 3,9 % sur Android 10.

On notera tout de même que, mine de rien, 5,1 % d’entre vous utilisent une version encore plus ancienne que celles susmentionnées. De l’autre côté du spectre, 3,3 % des sondés sont déjà sur la bêta d’Android 15. Enfin, la seule et unique personne, sur les 2551 participants, ayant qu’elle n’utilisait pas de smartphone Android ne peut malheureusement pas ressortir dans le graphique ci-dessus.