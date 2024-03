Les Google Pixel 8 et 8 Pro vont enfin proposer cette fonction déjà disponible sur iPhone et Samsung Galaxy S

Les utilisateurs de Google Pixel 8 et 8 Pro vont enfin pouvoir profiter d'une fonctionnalité très attendue : la possibilité de connecter leur smartphone à un écran externe.

Les utilisateurs de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro vont enfin pouvoir connecter leur smartphone à un écran externe via USB-C. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur les Samsung Galaxy S et les iPhone depuis un certain temps, était très attendue.

Une vue de bureau limitée pour le moment

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans la dernière version bêta d’Android 14 QPR3. Pour le moment, elle se limite à la vue de bureau du développeur, qui offre quelques fonctionnalités, mais reste encore loin de ce que propose Samsung DeX.

Cependant, selon Android Authority, Google serait en train de développer une vue de bureau étendue similaire à Samsung DeX, qui pourrait permettre aux utilisateurs d’Android 15 de transformer leur smartphone en petit ordinateur de bureau. On ne sait pas encore si cette option sera disponible dans la version finale de la prochaine mise à jour trimestrielle, prévue pour juin.

Une fonctionnalité réservée aux derniers Pixels

Malheureusement, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour les anciens modèles de Google Pixel, car ils ne prennent pas en charge le mode DisplayPort Alt au niveau matériel. Les propriétaires de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourront donc profiter de cette nouvelle option, même si elle reste encore limitée pour le moment.

Google rattrape son retard

Google semble donc enfin rattraper son retard sur Samsung et Apple en matière de connectivité avec les écrans externes. Reste à savoir si la marque parviendra à proposer une solution aussi performante que Samsung DeX dans les prochaines versions d’Android. En attendant, les utilisateurs de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent se réjouir de cette avancée, même si elle reste encore limitée.



