En attendant Android 15, est-ce qu’Android 14 s’impose ? Google nous le dit pour la première fois

Google partage enfin des données sur le déploiement d'Android 14. La dernière version stable de son OS mobile est ainsi, aux dernières nouvelles, la cinquième version la plus utilisée du parc mondial.

Alors qu’il travaille activement sur la mise à jour Android 15, Google partage enfin des données sur le taux d’installation d’Android 14, la dernière version stable de l’OS lancée par la firme de Mountain View. Le déploiement de cette mouture avait commencé au second semestre de 2023.

Jusqu’à présent, le géant de la tech n’avait pas encore divulgué le pourcentage du parc Android dont s’était emparé Android 14. Cette absence d’informations est désormais comblée. En allant nous promener sur le logiciel Android Studio — un outil pour les développeurs –, nous avons pu voir que Google avait récemment mis à jour sa base de données.

Android 14 = 13 % du parc mondial

Ainsi, le dernier relevé date du 1er mai 2024 et permet de voir qu’Android 14 s’arroge 13 % des smartphones et tablettes tournant sur Android. Cela le place donc à la dernière place du top 5 des versions les plus utilisées dans le monde. Android 13 reste pour le moment la mouture la plus répandue sur le globe, suivi, dans l’ordre, d’Android 11, Android 12 et Android 10.

La percée d’Android 14 est donc notable, mais reste tout de même assez lente. Il s’agit d’une frustration récurrente sur Android, Google n’arrivant pas à accélérer ces déploiements.

On rappellera, comme toujours, qu’il ne s’agit pas non plus d’un défaut rédhibitoire. Les applications Android n’ont, pour l’immense majorité, pas besoin de la toute dernière version de l’OS pour tourner correctement et beaucoup de fonctionnalités du quotidien sont souvent déjà adressées par les interfaces des constructeurs.

Enfin, précisons que chez nos lecteurs et lectrices à la pointe, Android 14 domine déjà les débats.